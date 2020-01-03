Усманов раскрыл своих возможных наследников

«Пятьдесят процентов семье, пятьдесят процентов — менеджерам, которые, на мой взгляд, заслуживают этого», — рассказал совладелец USM Holdings в интервью британской FT

Алишер Усманов (Фото: Maxim Shemetov / Reuters)

Возможными наследниками миллиардера Алишера Усманова могут стать его семья и топ-менеджеры компании USM. Об этом сам бизнесмен рассказал в интервью газете Financial Times.

Во время разговора журналист спросил у него, как Усманов собирается решать вопрос «преемственности». В ответ бизнесмен заявил, что «жизнь не вечна», вспомнил, что ему помогали «многие люди». «Поэтому я хочу помочь своей семье и своим топ-менеджерам, отдав им свои акции», — сказал он.

Доли могут быть распределены 50 на 50, добавил он. «Пятьдесят процентов семье, пятьдесят — менеджерам, которые этого заслуживают, на мой взгляд», — добавил Усманов. По его словам, все, кто находится на высоких позициях, «будут участвовать» в этом процессе.

«Такова моя природа. Если у вас есть что-то, полученное от судьбы, вы должны поделиться этим», — сказал Усманов.

В 2013 году в интервью Forbes Усманов заявил, что у него нет наследников, поскольку нет детей (с 1992 года бизнесмен женат на главном тренере сборной России по художественной гимнастике и президенте Всероссийской федерации по художественной гимнастике Ирине Винер, у которой есть сын от первого брака Антон). «Родственники мои вполне обеспечены, они состоятельные люди и не нуждаются в моем наследстве», — пояснял он.