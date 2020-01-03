Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2019
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Курс евро на 31 декабря 2019
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 30 дек 2019, 14:19
Зеленский задекларировал более $200 тыс. от студии «Квартал 95» Политика, 21:11 Лавров заявил Помпео о нарушениях права из-за убийства генерала Сулеймани Политика, 21:06 США отправят на Ближний Восток дополнительные войска Политика, 20:49 ООН предостерегла от «еще одной войны в заливе» из-за убийства Сулеймани Политика, 20:37 «Десятое королевство»: как создать спрос и моду на товары в кризис РБК и Открытие, 20:01 Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии Общество, 19:49 Усманов раскрыл своих возможных наследников Бизнес, 19:37 Представитель Добронравова ответил на снятие запрета на посещение Украины Общество, 19:35 Как купить машину у продавца из другого региона без риска. Карточки РБК и Сбербанк, 19:20 Юристы назвали проигнорированные США нормы при убийстве Сулеймани Политика, 19:19 Российские лыжники заняли 2-е и 3-е места в масс-старте на «Тур де Ски» Спорт, 19:09 Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа Общество, 19:06 Россия сыграет со Швецией в 1/2 финала молодежного ЧМ. Что важно знать Спорт, 18:56 В правительстве нашли временный вариант для поставок нефти в Белоруссию Экономика, 18:40
Бизнес ,  
0 
Усманов раскрыл своих возможных наследников
«Пятьдесят процентов семье, пятьдесят процентов — менеджерам, которые, на мой взгляд, заслуживают этого», — рассказал совладелец USM Holdings в интервью британской FT
Алишер Усманов (Фото: Maxim Shemetov / Reuters)

Возможными наследниками миллиардера Алишера Усманова могут стать его семья и топ-менеджеры компании USM. Об этом сам бизнесмен рассказал в интервью газете Financial Times.

Во время разговора журналист спросил у него, как Усманов собирается решать вопрос «преемственности». В ответ бизнесмен заявил, что «жизнь не вечна», вспомнил, что ему помогали «многие люди». «Поэтому я хочу помочь своей семье и своим топ-менеджерам, отдав им свои акции», — сказал он.

Доли могут быть распределены 50 на 50, добавил он. «Пятьдесят процентов семье, пятьдесят — менеджерам, которые этого заслуживают, на мой взгляд», — добавил Усманов. По его словам, все, кто находится на высоких позициях, «будут участвовать» в этом процессе.

«Такова моя природа. Если у вас есть что-то, полученное от судьбы, вы должны поделиться этим», — сказал Усманов.

В 2013 году в интервью Forbes Усманов заявил, что у него нет наследников, поскольку нет детей (с 1992 года бизнесмен женат на главном тренере сборной России по художественной гимнастике и президенте Всероссийской федерации по художественной гимнастике Ирине Винер, у которой есть сын от первого брака Антон). «Родственники мои вполне обеспечены, они состоятельные люди и не нуждаются в моем наследстве», — пояснял он.

В сентябре 2012 года Усманов объявил о планах завершить свою «историю наживы» в 63 года и выйти из бизнеса. В декабре 2018 года Усманов рассказал Forbes, что намерен передать топ-менеджерам USM Holdings 10% акций компании. «Как самый реальный вариант я сегодня вижу передачу своего пакета в руки менеджмента, чтобы они продолжили дело. Они доказали, что умеют, они молодые», — сказал он. По его словам, сейчас в его активе 49% акций USM Holdings, 30% холдинга принадлежит Владимиру Скочу, отцу депутата Андрея Скоча, иранскому бизнесмену Фархаду Мошири — 8%, гендиректору USM Management Ивану Стрешинскому — 3%, а 10% зарезервированы для менеджеров.

Алишер Усманов является основателем и основным акционером компании USM Holdings. Он занимает 9-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием $12,6 млрд.

Авторы: Григорий Набережнов, Кристина Астафурова
Теги: Алишер Усманов, наследники
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter