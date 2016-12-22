Президент ЦСКА пообещал не продавать клуб

Президент футбольного ЦСКА Евгений Гинер заявил, что не намерен продавать клуб, а также прокомментировал информацию о финансовых проблемах

Евгений Гинер (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

В интервью агентству ТАСС Гинер в ответ на вопрос о возможной продаже ЦСКА заявил, что «совершенно точно не продает клуб». По его словам, нынешнее финансовое состояние ЦСКА «не отличное, но хорошее».

Гинер рассказал, что бюджет клуба оценивается в диапазоне $75–78 млн, а деньги, полученные в кредит от ВЭБа на строительство стадиона, будут возвращены за счет сдачи в аренду построенных офисных зданий.

«Гинер ничего не покупал, значит, у него нет денег. Знаете, у меня постоянно складывается впечатление, что играю не в чемпионате России по футболу, а в чемпионате «Кто больше купит». Я в такой чемпионат идти не хочу», — заявил президент ЦСКА.

В середине декабря издание «Чемпионат» со ссылкой на анонимный Telegram-канал утверждало, что «Россети» договорились о покупке у Гинера 25% ЦСКА. При этом указывалось, что Росимущество сделку уже одобрило, а теперь стороны ждут решения правительства.

В «Россетях», комментируя РБК эту информацию, сообщили, что для подобной сделки нужна соответствующая директива правительства, а ее не было.

Компания «Россети» является генеральным спонсором футбольного клуба ЦСКА с сезона 2013/14. Подписанное тогда соглашение было рассчитано на пять лет.Бизнесмен Евгений Гинер является президентом футбольного клуба ЦСКА с февраля 2001 года. Все акции команды принадлежат компании Bluecastle Enterprises. Ее конечным бенефициаром, который владеет более 75% акций компании, является сын Гинера, Вадим Гинер, указывал РБК в октябре 2016 года.