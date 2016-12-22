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В Сбербанке заявили о ликвидации системы по отмыванию денег в Чечне
Бизнес, 12:30
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В Сбербанке заявили о ликвидации системы по отмыванию денег в Чечне
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил о полной ликвидации системы по отмыванию денег в Чеченской Республике
Станислав Кузнецов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В интервью агентству «РИА Новости» Станислав Кузнецов напомнил о том, что в прошлом году на территории Чечни было обнаружено несколько отмывочных каналов. «В результате проводимой работы мы закрыли несколько десятков счетов совместно с правоохранительными органами. Отмывочная система полностью ликвидирована», — сообщил он.

При этом Кузнецов отметил, что, по его данным, никаких расследований на уровне МВД касательно экс-главы Сбербанка в Чечне Сайда-Магомеда Джабраилова не ведется, а уволен этот функционер был «на основании нарушений административного порядка».

Зампред правления Сбербанка также рассказал, что за прошлый год банку удалось предотвратить попытки хакеров украсть более 20 млрд руб. Сделано это было в том числе за счет создания команд «белых» и «красных» хакеров, которые ищут и помогают устранять уязвимости.

«Они специально тестируют наши системы — и открыто, и скрытно. У нас это поставлено на промышленный поток, на этапах до внедрения, во время внедрения и после, — сказал Кузнецов. — Это небольшое подразделение, в которое входят высококвалифицированные специалисты в области кибербезопасности».

«Сейчас мы завершаем создание специальной пла​тформы: она очень сложная и очень серьезная, это может стать прорывным направлением, когда наша платформа будет обеспечивать защиту банков и компаний от попыток любых атак», — добавил зампред правления Сбербанка.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: «Сбербанк» , .Чечня
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