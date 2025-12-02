Prada завершила сделку по покупке Versace
Prada Group завершила сделку по покупке Versace почти за $1,4 млрд, сообщает Reuters.
О том, что модный дом Prada купил Versace у Capri Holdings Ltd., которой принадлежал бренд, стало известно в апреле. Стоимость сделки составила $1,375 млрд.
Лоренцо Бертелли, сын владельцев Prada Миуччи Прады и Патрицио Бертелли, сообщил агентству в ноябре, что возглавит Versace после завершения поглощения. По его словам, Prada уже несколько лет заинтересована в этой сделке.
«Контакты уже были во время пандемии COVID, переговоры велись еще до продажи Capri компании Tapestry. Когда эта сделка сорвалась из-за антимонопольного законодательства, мы вернулись и попытались ускорить процесс», — рассказал Reuters Бертелли.
В марте, за несколько недель до объявления о сделке с Prada, Capri Holdings сообщила, что Донателла Версаче с 1 апреля 2025 года уйдет с должности креативного директора Versace — она возглавляла итальянский модный дом почти три десятилетия. Тогда же стало известно, что ее пост займет Дарио Витале, который ранее был дизайн-директором бренда Miu Miu.
Итальянская компания Prada основана в 1913 году Марио Прада и его братом Мартино. Изначально они занимались импортом изделий из кожи — чемоданов, сумок и других вещей, а позже начали собственное производство. Ключевую роль в развитии бренда сыграла дизайнер, внучка основателя компании Миуччи Прада (в честь нее была запущена марка Miu Miu). Миуччи Прада долгие годы оставалась главным дизайнером бренда и соруководителем компании вместе со своим мужем Патрицио Бертелли.
Бренд Versace был основан в 1978 году дизайнером Джанни Версаче. Компания выпускает модную одежду, парфюмерию, часы, аксессуары и другие предметы роскоши. В 1997 году Версаче был убит в США на пороге своего дома в Майами-Бич серийным убийцей Эндрю Кьюнененом. После смерти модельера управление компанией перешло к его сестре Донателле. В 2018 году она продала бизнес американской Michael Kors (ныне — Capri) за $2 млрд, при этом продолжала работать в качестве главного дизайнера Versace.
