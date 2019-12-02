Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы

Фото: Олег Яковлев / РБК

Маркетплейс Brignly, основанный «Яндекс.Маркет» и Сбербанком для совершения покупок из иностранных магазинов, перестал принимать заказы. «Увы, новые заказы мы больше не принимаем», — сообщается на сайте сервиса.

Представитель «Яндекс.Маркет» пояснил РБК, что компания решила сосредоточиться на развитии маркетплейса «Беру» и сделать в его рамках эксперимент с трансграничными покупками. «Все заказы, которые клиенты сделали, обязательно доедут до получателей. Все клиенты, которые по какой-либо причине не получили товар, получат назад деньги. Все вопросы по уже сделанным заказам можно задать службе поддержки, которая продолжает работать и отвечать на каждое обращение», — говорится в сообщении «Яндекса».

Bringly запустили в тестовом режиме в ноябре 2018 года. Маркетплейс сотрудничал с онлайн-магазинами из Южной Кореи, Китая, Великобритании, Турции и других стран. В июле текущего года РБК узнал, что «Яндекс.Маркет» планирует добавить на маркетплейс «Беру» товары из заграничных магазинов. На первом этапе в планах «Яндекс.Маркет» вывести на «Беру» электронику, которая будет храниться в том числе на складе в Латвии и доставляться через партнеров.

В сентябре «Яндекс» сообщил, что больше не будет инвестировать в привлечение аудитории на Bringly. В октябре из «Яндекс.Маркет» ушел директор по международному развитию Алекс Васильев, в чью зону ответственности входил Bringly. Тогда же «Яндекс» и Сбербанк приостановили программу лояльности для маркетплейса, которая позволяла оплатить бонусами до 50% стоимости заказа. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные SimilarWeb, аудитория онлайн-магазина с апреля по сентябрь упала в 27 раз — до 91 тыс. человек в месяц.

В апреле 2018 года Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе ООО «Яндекс.Маркет». У обеих сторон по 45%, еще 10% акций были переданы на формирование опционного фонда для команды «Яндекс.Маркет». В рамках сотрудничества компаний были запущены маркетплейс «Беру» и бета-версия сервиса для заказа товаров из заграничных интернет-магазинов Bringly.