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«ВЭБ-Лизинг» заберет у авиакомпании «Якутия» пять самолетов
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«ВЭБ-Лизинг» заберет у авиакомпании «Якутия» пять самолетов
Бизнес, 02 дек 2014, 21:14
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«ВЭБ-Лизинг» заберет у авиакомпании «Якутия» пять самолетов
Еще один авиаперевозчик – компания «Якутия» испытывает сложности с финансированием лизинга парка воздушных судов. «ВЭБ-Лизинг» остановил эксплуатацию пяти самолетов перевозчика: двух Sukhoi Superjet 100 и трех Bombardier Q400. В Росавиации назвали это решение «крайне несвоевременным и непродуманным».
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» (Фото: РИА Новости)

О том, что «Якутия» лишится своих SSJ и Q400,  сообщил лизингодатель. Это решение вызвано «систематическими нарушениями платежной дисциплины и задержкой оплаты лизинговых платежей» авиакомпанией, сообщил «ВЭБ-Лизинг». 

Остановка эксплуатации самолетов авиакомпании «Якутия» – крайне несвоевременное и непродуманное решение лизингодателя, заявил представитель Росавиации. Очевидно, что задержки с оплатой лизинговых платежей связаны со значительным изменением курса иностранной валюты, в которой проводится оплата аренды самолетов, говорит он. Действия лизингодателя говорят о безразличном отношении представителей банковского сектора к проблемам развития непростого сегмента внутренних перевозок, негодует представитель авиационных властей. Росавиация уверена, что будет найден способ реструктуризации долга авиакомпании и «ВЭБ-Лизинг» отменит свое решение, которое может привести к «социальному взрыву в Якутии, где авиация является основным видом транспорта, особенно зимой».​

Помимо остановленных самолетов авиакомпания эксплуатирует один Bombardier Q400 (передан в лизинг с экипажем перевозчику АЛРОСА), восемь самолетов Boeing 737, два Boeing 757 и два грузовых Boeing 757. По данным Росавиации, перевозчик занимает 18-е место в России по количеству перевезенных пассажиров. За десять месяцев 2014 года его услугами воспользовались 866 тыс. человек. Контрольный пакет акций авиакомпании принадлежит Министерству имущественных отношений Республики Саха.

Самолеты SSJ 100 перевозчик получил от «ВЭБ-Лизинга» в финансовый лизинг сроком на десять лет в декабре 2012 года. Самолеты выполнены в двухклассной компоновке на 93 места (восемь – в бизнес-классе и 85 – в экономическом). Турбовинтовые Bombardier Q400 лизингодатель начал передавать авиакомпании в декабре 2012 года. Самолеты «Якутия» получила по госпрограмме «Развитие транспортного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012–2016 годы».

Получить комментарий перевозчика вечером во вторник РБК не удалось. В октябре 2014 года заместитель гендиректора авиакомпании по стратегическому развитию Дмитрий Тимофеев сообщил изданию «Авиатранспортное обозрение» о том, что «Якутия» избавится от долговой нагрузки в 2015 году, конвертировав долг перед местными властями в допэмиссию акций на сумму 1 млрд руб. Авиакомпания рассчитывает на государственные гарантии еще на такую же сумму, говорил Тимофеев. 

«Не надо забывать, что компания выполняет роль социального перевозчика в регионе и обеспечивает транспортную доступность там, где другие перевозчики не летают», – отмечает главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий. По данным Минтранса, государство субсидирует перевозчику шесть маршрутов, среди которых Якутск – Благовещенск, Иркутск – Нерюнгри, Краснодар – Астрахань и другие.


 

Автор: Сергей Стариков.
Теги: ВЭБ , Алексей Синицкий
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