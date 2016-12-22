Александр Шульгин — РБК: «Мы двигаем горы»

Основатель холдинга «Фамилия» и член экспертного совета Премии РБК (в 2017 году — в номинации «Визионер», в 2018-м — в номинации «Предприниматель») Александр Шульгин рассказал РБК о будущем бизнеса и бизнесе будущего

01:34 О Премии РБК 02:53 О позитивных примерах в бизнесе 03:24 О номинациях Премии РБК 04:55 О номинации «Визионер» 06:04 О блокчейне 07:52 О том, как попасть в номинацию «Предприниматель» 08:58 О выборе бизнес-партнеров 10:03 Об опыте инвестиций Видео: Телеканал РБК

Премия — это мотивация, отметил Александр Шульгин, пояснив, что это нематериальный актив для предпринимателей: «Сейчас репутация начинает работать на предпринимателя порой даже больше, чем активы. Народ уже устал от негативных новостей о том, что кто-то проворовался, кого-то посадили. Народ скептически смотрит на многие прорывы. Посмотрите, как на инновационный кластер смотрят — говорят: да там всё распилили.

Александр Шульгин — бизнес-визионер, инвестор, композитор. Более 15 лет в венчурном капитализме и инвестициях. Основатель группы компаний «Фамилия», которая включает в себя ряд проектов в медиа, индустрии развлечений, ИТ и специализируется на инвестициях в новые сферы экономики. Сооснователь Continent Consulting Group, партнер фонда iTech Capital. Специалист по блокчейну, глобальной экономике, выступает с лекциями на международных форумах (MIPTV, MIPCOM, MIDEM, WorldKnowledgeForum, «Открытые инновации»), в университетах России, Гонконга, Франции, Германии, Японии.

«В Премии РБК, в отличие от многих других, существуют в том числе инновационные номинации — «Стартапер» и «Визионер». Это показывает, что премия смотрит гораздо дальше и глубже на развитие экономического роста страны — не только потому, что сейчас появляется новый серьезный сектор цифровой экономики, но и новое поколение, молодежь: оно уже digital native, изначально цифровое, и поэтому мы должны выделять им место», — отметил Шульгин.