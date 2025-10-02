«Росатом» спроектирует плавучую фабрику для добычи цинка на Новой Земле

«Росатом» спроектирует плавучий комбинат для цинкового месторождения на Новой Земле. Это снизит инвестиции до ₽50 млрд. От первого варианта плавучей фабрики отказались из-за импортных поставок, а наземный оказался слишком дорог

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Первая горнорудная компания (ПГРК, дочерняя структура «Росатом Недр» госкорпорации «Росатом») разработает новый проект горнообогатительного комбината (ГОК) для освоения Павловского месторождения свинцовых и цинковых руд на Новой Земле. Об этом рассказал РБК гендиректор «Росатом Недр» Владимир Верховцев на форуме World Atomic Week в Москве. По его словам, новый технический проект позволит снизить общий объем инвестиций в освоение месторождения. При условии создания обычного «наземного» комбината весь проект будет стоить около 100 млрд руб., что слишком дорого, по мнению инвестора. Для уменьшения объема инвестиций будет разработан проект плавучей фабрики, которую планируют строить в России, и это, по предварительной оценке «Росатом Недр», снизит расходы на освоение месторождения в два раза — до 50 млрд руб.

РБК направил запрос в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК, объединяет большую часть верфей в России).

История проекта

Первый вариант разработки месторождения предполагал строительство ГОКа на плавучем основании, как по экономическим, так и по экологическим основаниям такая фабрика была предпочтительнее для «Росатома». Но создать ее должны были финские компании — спроектировать баржу должен был Aker Arctic, Wartsila должна была создать электростанцию, а финская Metso Outotec планировала поставить оборудование для ГОКа. Но после начала Россией военной операции на Украине и введения странами Запада санкций эти компании вышли из проекта. Представитель ПГРК Наталья Потапова на форуме «Арктика — регионы» в 2023 году говорила, что компания отказалась от плавучего варианта фабрики.

В Минприроды РБК сообщили, что ПГРК (владеет лицензией на разработку) должна ввести Павловское месторождение не позже 31 декабря 2031 года. Информации о нарушениях по лицензии в Роснедра (подведомственно Минприроды) не поступало, отметили в ведомстве. По состоянию на 1 января 2022 года на участке недр учтены 47,7 млн т свинцово-цинковых руд — 2,5 млн т цинка, 549,4 тыс. т свинца, 1,2 тыс. т рудного серебра, добавили там.

В марте 2024 года «Росатом Недра» (тогда компания называлась «Атомредметзолото») на форуме «Атомэкспо» в Сочи подписали с китайскими NFC и Pauerite Limited меморандумы, касающиеся разработки месторождения. NFC — крупный подрядчик в проектах добычи цветных металлов. Так, в проекты на территории Казахстана компания за последние годы инвестировала $90 млн, говорится на ее сайте.

Верховцев на World Atomic Week сказал, что «Росатом Недра» сегодня рассматривают и других потенциальных инвесторов в проект, в том числе из России. Их названия он не раскрыл.

В конце сентября Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) сообщала, что инвестор подаст заявку на получение статуса резидента территории опережающего развития (ТОР) «Столица Севера», что позволит получить преференциальный режим для проекта и привлечь дополнительных инвесторов.

ТОР «Столица Севера» создана в августе 2024 года. На сайте Минэкономразвития говорится, что резиденты ТОР пользуются нулевой ставкой налога на прибыль в федеральный бюджет и не более 5% в региональный бюджет на первые пять лет работы проекта. В следующие пять лет ставка региональной части налога на прибыль составит не менее 10%. Налог на имущество и земельный налог для резидента ТОР также обнуляются на первые пять лет работы.

В Минэкономразвития переадресовали вопросы в Минвостокразвития, где на момент публикации не ответили на запрос.

Оценка сроков строительства и окупаемости

Управляющий партнер «S+ Консалтинг» Елена Лазько говорит, что ключевые преимущества проекта освоения Павловского месторождения — синхронизация с развитием Северного морского пути и преференциальный режим ТОР — существенно снизят затраты на инвестиционной стадии.

«Проект изначально рассматривался как экспортный — через СМП (Северный морской путь) на рынки, прежде всего, стран АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона), в частности, Китая, на который приходится более половины общемирового потребления цинка. При этом внутренний спрос может расти за счет потребностей самого «Росатома», а также металлургии и машиностроения», — говорит она.

Лазько считает, что с момента старта строительства до ввода в эксплуатацию потребуется в среднем четыре-пять лет. При текущих мировых ценах на цинк и свинец проект может выйти на окупаемость за девять лет после выхода на проектную мощность, добавляет эксперт.

Партнер «АТК Консалтинг» Алексей Грошев говорит, что рост мирового спроса на цинк и свинец прогнозируется на 2–3% в год. Он будет усиливаться благодаря развитию строительной техники, рынка батарей и накопительной энергии. По словам Грошева, аналогичные проекты, как правило, вводятся в эксплуатацию за четыре-шесть лет с запуска строительства. Использование плавучей фабрики может сократить сроки на год-полтора.

«Переход к плавучему комбинату может существенно снизить капитальные инвестиции, что повысит рентабельность проекта. Сроки окупаемости будут зависеть от курса рубля, стоимости арктической логистики и объема господдержки, а также от времени, которое понадобится для выхода на полную мощность. Предварительно окупаемость можно оценить в диапазоне семи-десяти лет после запуска. В случае предоставления налоговых льгот и инфраструктурных субсидий срок может быть сокращен на год-два», — считает аналитик.