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Бизнес ,  
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Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир
Себестоимость строительства жилого дома в Москве по итогам первого полугодия, по подсчетам PwC, равнялась в среднем 79,6 тыс. руб. за 1 кв. м. Если ориентироваться на данные риелторов, это около 36% от его конечной стоимости
Виды Новомосковского административного округа (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Консалтинговая компания PwC провела исследование динамики стоимости стройматериалов и услуг в Москве. Она проводит такое исследование шестой раз, но впервые оценила себестоимость строительства многоквартирных домов в разных округах Москвы.

Себестоимость строительства 1 кв. м жилого здания в Москве различается в два раза в зависимости от административного округа. Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб.

Как считали

В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю. За основу бралась информация из проектных деклараций застройщиков по их текущим проектам.

Учитывалось только строительство жилых домов, без учета апартаментов.

В исследование не вошли Троицкий и Зеленоградский административные округа столицы, поскольку строящиеся в них жилые комплексы по своим технико-экономическим показателям и уровню транспортной доступности более сопоставимы с новостройками в Московской области.

РБК подсчитал, какова доля себестоимости строительства в ценах продажи жилых домов в Москве. Для этого были сопоставлены данные PwC о себестоимости со средними расценками на новостройки с каждом округе, которые предоставили базы ЦИАН и риелтор «Метриум».

В большинстве округов столицы себестоимость строительства составила менее половины от средней стоимости продаж. Исключение составил только Юго-Восточный административный округ, где себестоимость строительства составляет 60% от средней цены продаж — 98,2 тыс. руб. против 162–164 тыс. руб.

Наименьший показатель зафиксирован в центре: по информации ЦИАН, квартиры в ЦАО продаются в среднем по 562 тыс. руб. за 1 кв. м, по данным «Метриума», — по 680 тыс. руб. В любом случае себестоимость строительства не превышает 20%.

Данные PwC отражают неполную себестоимость, поскольку не учитывают дополнительные затраты, предупреждает управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая. По ее данным, для жилья массового сегмента затраты на строительно-монтажные работы и покупку земли составляют 78% стоимости проекта, а прочие затраты (на рекламу и маркетинг, на архитектурный проект, административно-управленческие расходы, оплату риелторских услуг, благоустройство территории и т.п.) — 22% от общей стоимости создания жилого дома.

Таким образом, с учетом дополнительных затрат общая себестоимость строительства в Москве достигает, по подсчетам РБК, в среднем 100 тыс. руб. Похожую оценку приводит и Литинецкая со ссылкой на Единый ресурс застройщиков — 95,5 тыс. руб. Исходя из такой оценки маржа застройщиков в зависимости от района его расположения и класса в Москве может составлять 23–58% (без учета проектов в ЦАО, где нет жилья массового сегмента).

Подробности — в материале «РБК Pro».

Автор: Надежда Федорова
Теги: недвижимость, PwC, строительство, жилье
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