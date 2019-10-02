Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир

Себестоимость строительства жилого дома в Москве по итогам первого полугодия, по подсчетам PwC, равнялась в среднем 79,6 тыс. руб. за 1 кв. м. Если ориентироваться на данные риелторов, это около 36% от его конечной стоимости

Виды Новомосковского административного округа (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Консалтинговая компания PwC провела исследование динамики стоимости стройматериалов и услуг в Москве. Она проводит такое исследование шестой раз, но впервые оценила себестоимость строительства многоквартирных домов в разных округах Москвы.

Себестоимость строительства 1 кв. м жилого здания в Москве различается в два раза в зависимости от административного округа. Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб.

Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю. За основу бралась информация из проектных деклараций застройщиков по их текущим проектам. Учитывалось только строительство жилых домов, без учета апартаментов. В исследование не вошли Троицкий и Зеленоградский административные округа столицы, поскольку строящиеся в них жилые комплексы по своим технико-экономическим показателям и уровню транспортной доступности более сопоставимы с новостройками в Московской области.

РБК подсчитал, какова доля себестоимости строительства в ценах продажи жилых домов в Москве. Для этого были сопоставлены данные PwC о себестоимости со средними расценками на новостройки с каждом округе, которые предоставили базы ЦИАН и риелтор «Метриум».