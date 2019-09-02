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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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Бизнес ,  
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Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Новая модель коммерческого автомобиля представлена на выставке Comtrans 2019. В продажу машину, получившую название «Газель NN», планируется запустить в 2021 году

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

По словам президента группы ГАЗ Вадима Сорокина, «Газель NN» разработана в год 25-летия первой «Газели» и выгодно отличается наличием «интеллектуальной платформы», обеспечивающей высокий уровень безопасности, низкую утомляемость водителя и экономическую эффективность работы.

«Газель NN» — это более 30 систем помощи водителю, повышенный комфорт, сниженная стоимость владения и универсальность», — отметил Сорокин (цитата по ТАСС).

Агентство «РИА Новости» со ссылкой на Сорокина уточняет, что новая платформа «Газели NN» адаптирована как под использование двигателя внутреннего сгорания, так и электротяги.

Начать серийное производство автомобиля планируется в 2020 году, а продажи запустить в 2021 году.

«ГАЗель NN» (Фото: Татьяна Елисеева / VK)

Серийный выпуск первой в семействе модели — бортового автомобиля ГАЗ-3302 «Газель» грузоподъемностью полторы тонны — стартовал 20 июля 1994 года. С февраля 2010 года началось производство улучшенной версии «Газель-Бизнес». Весной 2013 года начался выпуск машины нового поколения «Газель-Next».

Автор: Евгений Калюков
Теги: автопром, «Газель»
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