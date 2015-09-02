Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,22 56,57 EUR Нал. 70,41 69,65 USD Бирж. 56,87 +0,21 EUR Бирж. 69,96 +0,21 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 9755,00 +536,20 MOEX 2319,98 +0,36% RTS 1285,38 -0,01% Brent 65,01 -0,73% DJIA 25398,53 +0,25% Nasdaq 7588,83 +0,37% FTSE 7215,59 -0,12%
Жена полпреда президента в Госдуме занялась недвижимостью
Лента новостей
Глава МВД Словакии ушел в отставку на фоне убийства журналиста 16:36, Общество Умер Олег Табаков 16:26, Общество Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» все «до копейки» 16:23, Экономика Футболист «Зенита» пропустит чемпионат мира из-за травмы колена 16:21, Спорт Фигуранты «кокаинового дела» заявили о провокации со стороны спецслужб 16:16, Общество Умер модельер Юбер де Живанши 16:13, Общество Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество Доставить на участок: чем обернется борьба за явку на выборы 15:22, Мнение Богатейший миллиардер Индии получил статус электронного резидента Эстонии 15:19, Бизнес Черчесов вызвал трех легионеров на матчи с Бразилией и Францией 15:10, Спорт Путин внес в Думу законопроект об уголовной ответственности в госзакупках 15:08, Общество
Жена полпреда президента в Госдуме занялась недвижимостью
Бизнес, 02 сен 2015, 18:00
0
Жена полпреда президента в Госдуме занялась недвижимостью
Жена полпреда президента России в Госдуме Гарри Минха Ольга стала совладельцем небольшого агентства недвижимости Paul’s Yard. Свою долю ей и еще двум партнерам продал глава администрации подмосковной Кубинки
Полномочный представитель президента РФ в Государственной Думе РФ Гарри Минх (Фото: ТАСС)

​О том, что основатель Paul’s Yard продал контрольный пакет акций компании партнерам, РБК рассказал топ-менеджер одного из российских инвестиционно-девелоперских холдингов. Основатель компании Павел Здрадовский подтвердил эту информацию. По его словам, решение продиктовано тем, что после избрания в сентябре 2014 года главой городского поселения Кубинка (расположено в Одинцовском районе Подмосковья) он не имеет права заниматься бизнесом.

По данным базы СПАРК-Интерфакс, 23% компании Здрадовский все же оставил себе (по его словам, они переданы в траст). Ранее он контролировал 74%, еще 26% принадлежало Владиславу Мельникову, вице-президенту банка ВТБ (в ВТБ ситуацию не комментируют). Покупателей контрольного пакета Здрадовский не назвал.

В числе совладельцев компании, по данным СПАРК на 15 июля 2015 года, значится супруга полпреда президента в Госдуме Гарри Минха Ольга Минх (25%). Еще 26% теперь принадлежат Татьяне Стрельцовой — супруге начальника отдела Госдумы по обеспечению взаимодействия с федеральными органами государственной власти Владислава Стрельцова. С 2009 по 2011 год Стрельцов возглавлял совет директоров комбината «Стройдеталь», производителя строительных материалов (выручка за 2014 год 471,8 млн руб., убыток 140 тыс. руб.). Сейчас Владислава Стрельцова нет в списке акционеров или руководителей «Стройдетали», но Татьяна Стрельцова продолжает состоять в совете директоров компании.

Татьяна Стрельцова рассказала РБК, что в рамках работы комбината «Стройдеталь», в составе которого есть также и торговое направление, она была хорошо знакома с компанией Paul’s Yard. «Когда поступило неожиданное предложение войти в состав акционеров компании, я согласилась, пригласив в проект Ольгу Минх как человека, хорошо знающего Москву, — рассказывает она. — Сейчас очень хорошее время для совершения таких сделок, а у Paul’s Yard старый и знакомый всем бренд, под которым есть все перспективы развития успешного риелторского бизнеса». Полномочный представитель президента России в Государственной думе Гарри Минх подтвердил, что его жена вместе с партнерами стала совладельцем агентства недвижимости Paul’s Yard. «Жена решила попробовать себя в этом направлении, — сказал чиновник. — Это недорогая покупка, так как рынок на спаде и риск небольшой».

«Новые партнеры компании намерены вложить новые технологии и финансовые средства, а также развить несколько новых направлений», — знает Павел Здрадовский. Генеральный директор Paul’s Yard Балла Амаду Фай говорит, что новые собственники уже провели полный аудит компании. «В первую очередь планируется отрегулировать всю методику управления внутри компании, укрепить существующие направления, а также развить новое — инвестиционное, — рассказал он. — Мы планируем воспользоваться возможностями кризиса, инвестируя в недооцененные активы».

По словам Здрадовского, сумма сделки «была символической». Сумма сделки, скорее всего, была в диапазоне от $50 тыс. до $500 ты., считает управляющий партнер Blackwood Константин Ковалев. «Риелторский бизнес сегодня переживает не лучшие времена, а чтобы он приносил прибыль, необходимо заниматься им круглые сутки», — говорит эксперт. В свою очередь, управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая считает, что сегодня не самый лучший период для вхождения в рынок недвижимости. К тому же на рынке сегодня велика конкуренция — за каждого клиента одновременно могут бороться пять-шесть риелторских компаний. «Новички, не зная всех нюансов, вряд ли смогут самостоятельно разработать верную политику компании, поскольку риелторский бизнес — очень специфический вид деятельности, войти в этот бизнес с нуля крайне сложно», — подчеркивает Литинецкая.

Компания Paul’s Yard была основана Павлом Здрадовским в 2003 году. Основным направлением ее деятельности является загородная и городская элитная недвижимость. Кроме того, компания развивает направление брокериджа (оказание посреднических услуг по поиску арендаторов и покупателей коммерческих площадей) торговой и офисной недвижимости, а также стрит-ретейла. Согласно финансовой отчетности компании, опубликованной в базе СПАРК, в 2014 году выручка упала почти вдвое, до 21,1 млн руб., против 40,9 млн руб. в 2013 году. При этом по итогам прошлого года компания получила чистый убыток в 4 млн руб.

Согласно декларации за 2014 год, доход Гарри Минха составил 7,7 млн руб., его супруга заработала 4,8 млн руб​​. Совместно с супругой он владеет земельным участком площадью 1740 кв. м, тремя квартирами, жилым домом площадью 324,8 кв. м, гостевым домом площадью 129,6 кв. м, тремя хозяйственными строениями и двумя машино-местами. Владислав Стрельцов заработал в прошлом году чуть больше 4 млн руб., его супруга — 1,9 млн руб. Самому Стрельцову принадлежат земельный участок площадью 0,5 га и жилой дом площадью 281,4 кв. м. Его жена задекларировала квартиру площадью 300 кв. м. В долевой собственности у супругов две квартиры в России и две в Литве.

Авторы: Алексей Пастушин, Елизавета Сурначева.
Теги: элитная недвижимость , загородная недвижимость , риелтор , сделка , сделки M&A
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
В Москву вернулся спрос на аренду элитных квартир Бизнес
Экс-чиновники с Украины обеспечили рывок спроса на рынке элитного жилья Бизнес
Риелторы зафиксировали снижение цен на вторичном рынке жилья в Москве Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.