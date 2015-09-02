Жена полпреда президента в Госдуме занялась недвижимостью

Жена полпреда президента России в Госдуме Гарри Минха Ольга стала совладельцем небольшого агентства недвижимости Paul’s Yard. Свою долю ей и еще двум партнерам продал глава администрации подмосковной Кубинки

Полномочный представитель президента РФ в Государственной Думе РФ Гарри Минх (Фото: ТАСС)

​О том, что основатель Paul’s Yard продал контрольный пакет акций компании партнерам, РБК рассказал топ-менеджер одного из российских инвестиционно-девелоперских холдингов. Основатель компании Павел Здрадовский подтвердил эту информацию. По его словам, решение продиктовано тем, что после избрания в сентябре 2014 года главой городского поселения Кубинка (расположено в Одинцовском районе Подмосковья) он не имеет права заниматься бизнесом.

По данным базы СПАРК-Интерфакс, 23% компании Здрадовский все же оставил себе (по его словам, они переданы в траст). Ранее он контролировал 74%, еще 26% принадлежало Владиславу Мельникову, вице-президенту банка ВТБ (в ВТБ ситуацию не комментируют). Покупателей контрольного пакета Здрадовский не назвал.

В числе совладельцев компании, по данным СПАРК на 15 июля 2015 года, значится супруга полпреда президента в Госдуме Гарри Минха Ольга Минх (25%). Еще 26% теперь принадлежат Татьяне Стрельцовой — супруге начальника отдела Госдумы по обеспечению взаимодействия с федеральными органами государственной власти Владислава Стрельцова. С 2009 по 2011 год Стрельцов возглавлял совет директоров комбината «Стройдеталь», производителя строительных материалов (выручка за 2014 год 471,8 млн руб., убыток 140 тыс. руб.). Сейчас Владислава Стрельцова нет в списке акционеров или руководителей «Стройдетали», но Татьяна Стрельцова продолжает состоять в совете директоров компании.

Татьяна Стрельцова рассказала РБК, что в рамках работы комбината «Стройдеталь», в составе которого есть также и торговое направление, она была хорошо знакома с компанией Paul’s Yard. «Когда поступило неожиданное предложение войти в состав акционеров компании, я согласилась, пригласив в проект Ольгу Минх как человека, хорошо знающего Москву, — рассказывает она. — Сейчас очень хорошее время для совершения таких сделок, а у Paul’s Yard старый и знакомый всем бренд, под которым есть все перспективы развития успешного риелторского бизнеса». Полномочный представитель президента России в Государственной думе Гарри Минх подтвердил, что его жена вместе с партнерами стала совладельцем агентства недвижимости Paul’s Yard. «Жена решила попробовать себя в этом направлении, — сказал чиновник. — Это недорогая покупка, так как рынок на спаде и риск небольшой».

«Новые партнеры компании намерены вложить новые технологии и финансовые средства, а также развить несколько новых направлений», — знает Павел Здрадовский. Генеральный директор Paul’s Yard Балла Амаду Фай говорит, что новые собственники уже провели полный аудит компании. «В первую очередь планируется отрегулировать всю методику управления внутри компании, укрепить существующие направления, а также развить новое — инвестиционное, — рассказал он. — Мы планируем воспользоваться возможностями кризиса, инвестируя в недооцененные активы».

По словам Здрадовского, сумма сделки «была символической». Сумма сделки, скорее всего, была в диапазоне от $50 тыс. до $500 ты., считает управляющий партнер Blackwood Константин Ковалев. «Риелторский бизнес сегодня переживает не лучшие времена, а чтобы он приносил прибыль, необходимо заниматься им круглые сутки», — говорит эксперт. В свою очередь, управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая считает, что сегодня не самый лучший период для вхождения в рынок недвижимости. К тому же на рынке сегодня велика конкуренция — за каждого клиента одновременно могут бороться пять-шесть риелторских компаний. «Новички, не зная всех нюансов, вряд ли смогут самостоятельно разработать верную политику компании, поскольку риелторский бизнес — очень специфический вид деятельности, войти в этот бизнес с нуля крайне сложно», — подчеркивает Литинецкая.

Компания Paul’s Yard была основана Павлом Здрадовским в 2003 году. Основным направлением ее деятельности является загородная и городская элитная недвижимость. Кроме того, компания развивает направление брокериджа (оказание посреднических услуг по поиску арендаторов и покупателей коммерческих площадей) торговой и офисной недвижимости, а также стрит-ретейла. Согласно финансовой отчетности компании, опубликованной в базе СПАРК, в 2014 году выручка упала почти вдвое, до 21,1 млн руб., против 40,9 млн руб. в 2013 году. При этом по итогам прошлого года компания получила чистый убыток в 4 млн руб.