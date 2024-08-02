Производство духов и одеколонов в России достигло рекорда
По итогам первого полугодия 2024 года объем производства парфюмерной продукции в России составил 51,6 млн флаконов, следует из статистики оператора системы маркировки и прослеживаемости товаров «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), с которой ознакомился РБК.
Этот показатель стал рекордным (в полугодовом сравнении) минимум с 2021 года (более ранних данных нет, так как маркировка парфюмерной продукции началась 1 октября 2020 года): за первые шесть месяцев 2023-го было выпущено 39,3 млн флаконов, в 2022-м — 34,7 млн, 2021-м — 39,4 млн. По итогам всего 2023 года производство парфюмерной продукции в стране составляло 90,4 млн флаконов, 2022-го — 67,7 млн, 2021-го — 77,9 млн.
Рост выпуска происходит на фоне падения импорта парфюмерии — по итогам первого полугодия 2024 года он сократился на 10,6%, до 26,9 млн флаконов, следует из статистики ЦРПТ. После начала специальной военной операции России на Украине российский рынок покинули ряд зарубежных компаний, поставлявшие в страну в том числе парфюмерную продукцию, напомнил РБК один из участников парфюмерного рынка.
В то же время он обратил внимание, что статистика ЦРПТ не учитывает трансграничную интернет-торговлю, когда потребители приобретают парфюмерную продукцию на иностранных сайтах. Это подтвердили и в самом ЦРПТ. В Ассоциации компаний интернет-торговли на момент публикации не ответили на запрос РБК.
Наибольший объем производства в России приходится на туалетную воду — за первые шесть месяцев 2024 года этой продукции было выпущено 20,9 млн упаковок. По сравнению со вторым кварталом 2023 года производство этой категории увеличилось на 2,5% — годом ранее соответствующий объем составлял 20,4 млн флаконов. Но все остальные категории показали более существенный рост: на 30,7%, до 5,1 млн флаконов, увеличился объем выпуска одеколонов, душистой воды и прочих товаров; на 29,4%, до 13,2 млн, — парфюмерной воды. Наибольший рост производства — в 2,5 раза, до 12,4 млн флаконов, — произошел в категории духов.
Как меняются цены на парфюм в России
По данным ЦРПТ, в первом полугодии этого года средняя стоимость парфюмированной воды в рознице составляла 2,6 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена флакона в этой категории выросла почти на 14%. На 10% подорожала туалетная вода — с 1,1 тыс. руб. годом ранее до 1,2 тыс. руб. Средняя стоимость флакона духов увеличилась на 12,5%, с 1,6 тыс. до 1,8 тыс. руб.
Флакон душистой воды, согласно статистике ЦРПТ, наоборот, подешевел на 30,1%, до 348 руб.
Средняя стоимость флакона одеколона в первом полугодии 2024 года практически не изменилась и составила 490 руб. против 494 руб. годом ранее.
Что говорят участники рынка
Предприятий, специализирующихся на производстве парфюмерной продукции, в России не очень много — около 40, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (включает более 30 российских и международных компаний) Петр Бобровский. Такие товары являются спиртосодержащими, и их производство жестко зарегулировано, объясняет он. Тем не менее возможности для наращивания объемов выпуска, по оценкам эксперта, у таких предприятий есть. Бобровский обращает внимание, что большинство из них выпускают не собственные бренды, а работают по контракту для сторонних организаций.
Например, в апреле 2023 года сеть «Л'Этуаль» выпустила собственную линейку парфюмерной воды Soul Of Russia, посвященную российским городам и регионам, — Altai, Baikal, Karelia, Kaliningrad, а также Moscow, Rostov, Sochi и другие. В 2024 году число парфюмерных брендов российского производства в ассортименте сети достигло 80 против 52 в 2023-м, рассказали РБК в пресс-службе. Всего в категории «Российская парфюмерия» в ее магазинах сейчас насчитывается около 700 позиций, а в начале прошлого года их было только 533. Продажи этой категории за первые шесть месяцев 2024 года выросли на 50% год к году в натуральном выражении.
В сети «Золотое яблоко» в 2023 году количество парфюмерных брендов российского производства увеличилось на 20% год к году, а выручка по ним — на 71%. В первом полугодии 2024-го этот тренд продолжился, и рост составил 25% к аналогичному периоду прошлого года. В сети отметили, что ассортимент увеличивают уже существующие игроки. В их числе бренды Fakoshima, Pure Sense, Flame Moscow и другие, уточнили в компании.
В «Магнит Косметик» отметили, что долю в ассортименте сети наращивают как уже представленные российские производители за счет новинок, так и новые компании, уже известные на рынке, но ранее в дрогери не представленные. В числе лидеров продаж среди российских парфюмерных брендов в «Магнит Косметик» выделают Equivalent, Sergio Nero и другие. Продажи парфюмерной продукции отечественного производство в сети выросли в первом полугодии этого года на 30%, что выше динамики роста всей категории. Доля российских компаний составила 41% — на 6 п.п. больше, чем в первом полугодии 2023-го.
Объем производства парфюмерной продукции Faberlic во втором квартале 2024-го увеличился на 33% год к году, до 3,4 млн штук. В компании признали, что испытывают сложности с поставками и сырья, и импортной упаковки, но добавили, что в целом это не мешает компании наращивать производство. Парфюмерная продукция компании выпускается на контрактных площадях, в частности завода «Свет» в Удмуртии, который летом 2023 года запустил первый в России цех по производству стеклянных флаконов для парфюмерии.
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