Производство духов и одеколонов в России достигло рекорда

В 2024 году производство парфюмерной продукции в России достигло как минимум четырехлетнего рекорда. Рост происходит на фоне падения импорта. Цена на российский одеколон за год почти не изменилась, зато подешевела душистая вода

По итогам первого полугодия 2024 года объем производства парфюмерной продукции в России составил 51,6 млн флаконов, следует из статистики оператора системы маркировки и прослеживаемости товаров «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), с которой ознакомился РБК.

Этот показатель стал рекордным (в полугодовом сравнении) минимум с 2021 года (более ранних данных нет, так как маркировка парфюмерной продукции началась 1 октября 2020 года): за первые шесть месяцев 2023-го было выпущено 39,3 млн флаконов, в 2022-м — 34,7 млн, 2021-м — 39,4 млн. По итогам всего 2023 года производство парфюмерной продукции в стране составляло 90,4 млн флаконов, 2022-го — 67,7 млн, 2021-го — 77,9 млн.

Рост выпуска происходит на фоне падения импорта парфюмерии — по итогам первого полугодия 2024 года он сократился на 10,6%, до 26,9 млн флаконов, следует из статистики ЦРПТ. После начала специальной военной операции России на Украине российский рынок покинули ряд зарубежных компаний, поставлявшие в страну в том числе парфюмерную продукцию, напомнил РБК один из участников парфюмерного рынка.

В то же время он обратил внимание, что статистика ЦРПТ не учитывает трансграничную интернет-торговлю, когда потребители приобретают парфюмерную продукцию на иностранных сайтах. Это подтвердили и в самом ЦРПТ. В Ассоциации компаний интернет-торговли на момент публикации не ответили на запрос РБК.

Наибольший объем производства в России приходится на туалетную воду — за первые шесть месяцев 2024 года этой продукции было выпущено 20,9 млн упаковок. По сравнению со вторым кварталом 2023 года производство этой категории увеличилось на 2,5% — годом ранее соответствующий объем составлял 20,4 млн флаконов. Но все остальные категории показали более существенный рост: на 30,7%, до 5,1 млн флаконов, увеличился объем выпуска одеколонов, душистой воды и прочих товаров; на 29,4%, до 13,2 млн, — парфюмерной воды. Наибольший рост производства — в 2,5 раза, до 12,4 млн флаконов, — произошел в категории духов.

Как меняются цены на парфюм в России По данным ЦРПТ, в первом полугодии этого года средняя стоимость парфюмированной воды в рознице составляла 2,6 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена флакона в этой категории выросла почти на 14%. На 10% подорожала туалетная вода — с 1,1 тыс. руб. годом ранее до 1,2 тыс. руб. Средняя стоимость флакона духов увеличилась на 12,5%, с 1,6 тыс. до 1,8 тыс. руб. Флакон душистой воды, согласно статистике ЦРПТ, наоборот, подешевел на 30,1%, до 348 руб. Средняя стоимость флакона одеколона в первом полугодии 2024 года практически не изменилась и составила 490 руб. против 494 руб. годом ранее.

Что говорят участники рынка

Предприятий, специализирующихся на производстве парфюмерной продукции, в России не очень много — около 40, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (включает более 30 российских и международных компаний) Петр Бобровский. Такие товары являются спиртосодержащими, и их производство жестко зарегулировано, объясняет он. Тем не менее возможности для наращивания объемов выпуска, по оценкам эксперта, у таких предприятий есть. Бобровский обращает внимание, что большинство из них выпускают не собственные бренды, а работают по контракту для сторонних организаций.

Например, в апреле 2023 года сеть «Л'Этуаль» выпустила собственную линейку парфюмерной воды Soul Of Russia, посвященную российским городам и регионам, — Altai, Baikal, Karelia, Kaliningrad, а также Moscow, Rostov, Sochi и другие. В 2024 году число парфюмерных брендов российского производства в ассортименте сети достигло 80 против 52 в 2023-м, рассказали РБК в пресс-службе. Всего в категории «Российская парфюмерия» в ее магазинах сейчас насчитывается около 700 позиций, а в начале прошлого года их было только 533. Продажи этой категории за первые шесть месяцев 2024 года выросли на 50% год к году в натуральном выражении.

В сети «Золотое яблоко» в 2023 году количество парфюмерных брендов российского производства увеличилось на 20% год к году, а выручка по ним — на 71%. В первом полугодии 2024-го этот тренд продолжился, и рост составил 25% к аналогичному периоду прошлого года. В сети отметили, что ассортимент увеличивают уже существующие игроки. В их числе бренды Fakoshima, Pure Sense, Flame Moscow и другие, уточнили в компании.

В «Магнит Косметик» отметили, что долю в ассортименте сети наращивают как уже представленные российские производители за счет новинок, так и новые компании, уже известные на рынке, но ранее в дрогери не представленные. В числе лидеров продаж среди российских парфюмерных брендов в «Магнит Косметик» выделают Equivalent, Sergio Nero и другие. Продажи парфюмерной продукции отечественного производство в сети выросли в первом полугодии этого года на 30%, что выше динамики роста всей категории. Доля российских компаний составила 41% — на 6 п.п. больше, чем в первом полугодии 2023-го.

Объем производства парфюмерной продукции Faberlic во втором квартале 2024-го увеличился на 33% год к году, до 3,4 млн штук. В компании признали, что испытывают сложности с поставками и сырья, и импортной упаковки, но добавили, что в целом это не мешает компании наращивать производство. Парфюмерная продукция компании выпускается на контрактных площадях, в частности завода «Свет» в Удмуртии, который летом 2023 года запустил первый в России цех по производству стеклянных флаконов для парфюмерии.