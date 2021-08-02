В Германии допустили превращение Nord Stream 2 в «динозавра»

На фоне планов властей Германии сократить уровень выброса загрязняющих веществ «Северный поток-2» выглядит устаревшим, заявили в ФРГ. К 2045 году страна хочет достичь нулевого уровня выбросов

Cеверный поток 2 (Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press)

Проект «Северный поток-2» может ждать судьба «динозавра» из-за перехода Германии на возобновляемые источники энергии, заявил в интервью RND глава Федерального ведомства по охране окружающей среды ФРГ (UBA) Дирк Месснер.

Он напомнил, что к 2030 году Германия должна снизить выбросы загрязняющих веществ на 65% по сравнению с уровнем 1990 года. И власти должны ускорить достижение «амбициозных целей» во всех секторах экономики, прежде всего в энергетике, отметил Месснер.

После этих слов главу UBA спросили, не кажется ли «Северный поток-2» на этом фоне устаревшим.

«Да, «Северный поток-2» может быстро стать чем-то вроде динозавра среди энергетических проектов, потому что к 2045 году мы хотим достичь нулевого уровня выбросов», — ответил Месснер.