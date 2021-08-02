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В Германии допустили превращение Nord Stream 2 в «динозавра»

На фоне планов властей Германии сократить уровень выброса загрязняющих веществ «Северный поток-2» выглядит устаревшим, заявили в ФРГ. К 2045 году страна хочет достичь нулевого уровня выбросов
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Cеверный поток 2
Cеверный поток 2 (Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press)

Проект «Северный поток-2» может ждать судьба «динозавра» из-за перехода Германии на возобновляемые источники энергии, заявил в интервью RND глава Федерального ведомства по охране окружающей среды ФРГ (UBA) Дирк Месснер.

Он напомнил, что к 2030 году Германия должна снизить выбросы загрязняющих веществ на 65% по сравнению с уровнем 1990 года. И власти должны ускорить достижение «амбициозных целей» во всех секторах экономики, прежде всего в энергетике, отметил Месснер.

После этих слов главу UBA спросили, не кажется ли «Северный поток-2» на этом фоне устаревшим.

«Да, «Северный поток-2» может быстро стать чем-то вроде динозавра среди энергетических проектов, потому что к 2045 году мы хотим достичь нулевого уровня выбросов», — ответил Месснер.

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Экономика
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Газопровод «Северный поток-2» будет состоять из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, протянутых из России через Балтийское море до Германии. Он должен был быть завершен к концу 2019 года, однако строительство затормозили санкции США.

В итоге первая нитка газопровода была готова к началу июня этого года, сообщал президент Владимир Путин. Полностью строительство планируют завершить к концу августа, проект готов на 99%.

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Как сообщил глава Nord Stream 2 AG (оператор проекта и «дочка» «Газпрома») Маттиас Варниг, компания также изучает возможность использовать трубопровод для транспортировки водорода, который может стать одной из зеленых альтернатив газу. «Вполне реально, что не позже чем через десять лет мы сможем добавлять водород в одну или обе нитки», — сказал он.

В свою очередь, опрошенные РБК эксперты отметили, что трансформировать систему для транспортировки водорода будет несложно. «Тут вопрос еще, какие технологии производства водорода будут использоваться, главное — с точки зрения инвестиций. А сама транспортная инфраструктура легко может быть трансформирована технологически, потому что это тот же газ под давлением, который идет по трубопроводным системам», — сказала РБК декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа им. Губкина Елена Телегина.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Северный поток-2 Германия
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