Российские компании стали конкурентами за контракты на онкопрепараты

«Р-Фарм» зарегистрировала дженерик на основе лекарства для лечения рака. Ранее на российском рынке препарат был представлен в виде оригинала от Roche и аналога от Biocad. Эксперты допускают уход из России швейцарского препарата

Сотрудники биотехнологической компании Biocad (Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС)

Российские фармпроизводители «Р-Фарм» и Biocad («Биокад») стали конкурировать за право увеличить свою долю в госзакупках дженериков (препаратов-аналогов, которые выходят на рынок после окончания срока патента на инновационный препарат) на основе бевацизумаба — одного из самых востребованных лекарств при терапии различных видов рака, пишет «Коммерсантъ».

«Р-Фарм» Алексея Репика 22 июля зарегистрировала в России дженерик под брендом «Версаво», следует из данных госреестра лекарственных средств. Это препарат индийской фармкомпании Dr.Reddy's, который был локализован на мощностях «Р-Фарм» до стадии готовой лекарственной формы.

В «Р-Фарм» на запрос газеты не ответили.

Сейчас бевацизумаб представлен в России оригинальным препаратом «Авастин» производства швейцарской фармацевтической компании Roche и аналогом «Авегра», который выпускает петербургский Biocad Дмитрия Морозова. По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, более 90% тендеров на бевацизумаб обеспечивается за счет «Авегры».