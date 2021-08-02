Российские компании стали конкурентами за контракты на онкопрепараты

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 73,02 (-0,12) Инвестиции, 12:41
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 86,77 (-0,22) Инвестиции, 12:41
Как планировать деловые поездки без штрафов за отмену билетов РБК и Smartway, 13:24 Стали известны возможные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов Спорт, 13:24 СК заявил о державшем пропавшую на Алтае девочку в подвале мужчине Общество, 13:12 В Стамбуле пропал двадцатилетний россиянин Общество, 13:07 Почему освоение шельфа не мешает благополучию морских обитателей РБК и «Газпром нефть», 13:00 В МИД Франции назвали честью для ЕС возможность дать убежище Тимановской Политика, 12:59 Российский борец гарантировал себе олимпийскую медаль Спорт, 12:58 Российские компании стали конкурентами за контракты на онкопрепараты Бизнес, 12:57 Пять полезных инструментов для управления рекламой в Google Pro, 12:55 Лидер американских гимнасток выступит в последнем виде на Олимпиаде Спорт, 12:53 Шуточный токен Dogelon Mars мгновенно подорожал на 50 000% из-за сбоя Крипто, 12:49 Вирусологи оценили факторы невосприимчивости некоторых людей к COVID-19 Общество, 12:48 МВД ответило на идею вернуть в паспорт графу «национальность» Общество, 12:46 Беглого первого президента Киргизии привезли к следователям в Бишкеке Политика, 12:44
Бизнес ,  
0 

Российские компании стали конкурентами за контракты на онкопрепараты

«Р-Фарм» зарегистрировала дженерик на основе лекарства для лечения рака. Ранее на российском рынке препарат был представлен в виде оригинала от Roche и аналога от Biocad. Эксперты допускают уход из России швейцарского препарата
Сотрудники биотехнологической компании Biocad
Сотрудники биотехнологической компании Biocad (Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС)

Российские фармпроизводители «Р-Фарм» и Biocad («Биокад») стали конкурировать за право увеличить свою долю в госзакупках дженериков (препаратов-аналогов, которые выходят на рынок после окончания срока патента на инновационный препарат) на основе бевацизумаба — одного из самых востребованных лекарств при терапии различных видов рака, пишет «Коммерсантъ».

«Р-Фарм» Алексея Репика 22 июля зарегистрировала в России дженерик под брендом «Версаво», следует из данных госреестра лекарственных средств. Это препарат индийской фармкомпании Dr.Reddy's, который был локализован на мощностях «Р-Фарм» до стадии готовой лекарственной формы.

В «Р-Фарм» на запрос газеты не ответили.

Сейчас бевацизумаб представлен в России оригинальным препаратом «Авастин» производства швейцарской фармацевтической компании Roche и аналогом «Авегра», который выпускает петербургский Biocad Дмитрия Морозова. По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, более 90% тендеров на бевацизумаб обеспечивается за счет «Авегры».

Пациенты и фармкомпании написали Мишустину об опасности «второго лишнего»
Общество
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Беспалов считает, что после регистрации «Версаво» основная конкуренция на гостендерах по закупке дженериков бевацизумаба развернется между российскими компаниями. Он допустил, что с российского рынка может уйти оригинальный препарат. Пока «Авастин» будет закупаться по отдельным тендерам или за счет собственных средств клиник в небольших объемах, считает представитель RNC Pharma. Эксперт госзакупок Алексей Федоров, в свою очередь, отметил, что швейцарский препарат, который локализован только в части упаковки, будет сниматься с тендеров по правилу «третий лишний» (в соответствии с ним иностранный производитель лекарств не допускается на торги, если на аукцион выходят хотя бы два производителя из стран ЕАЭС).

«Фармвестник» со ссылкой на данные аналитической компании AlphaRM сообщает, что в 2020 году объем госзакупок бевацизумаба составил 9,4 млрд руб. Из них Biocad поставил препарат на 7,9 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
Можно ли отстранить от работы или уволить антиваксера. Что говорит закон Фото: пресс-служба ReForum Winning the hearts Джон Суини — РБК Pro: «Мировой крах был спровоцирован десятком человек» С июля ФНС по-новому проверяет декларации компаний. Что изменилось Банки назвали главные угрозы бесконтрольного роста экосистем в России

Biocad зарегистрировал «Авегру» в ноябре 2015 года. Упаковка препарата стоит 34,5 тыс. руб., что почти в два раза дешевле оригинала от Roche.

В 2019 году похожая ситуация сложилась c препаратом от ВИЧ «Реатаз» (международное название — атазанавир) от американской Bristol-Myers Squibb, напоминает «Коммерсантъ». Компания добровольно отказалась от поставок препарата для упаковки в Россию, поскольку перестала получать заказы от российского партнера. «Р-Фарм» стала поставлять по гостендерам дженерик «Фармасинтеза» Викрама Пунии.

Весной текущего года Минпромторг предложил отдавать приоритет на госзакупках производителям лекарств полного цикла, инициатива в профессиональном сообществе получила название «второй лишний». Фармацевтические ассоциации попросили премьер-министра Михаила Мишустина отклонить ее: по их мнению, предложение может дестабилизировать рынок и спровоцировать дефицит лекарств из-за ограничения конкуренции.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
«Р-Фарм» Биокад Biocad Фармкомпании Госзакупки препарат
Материалы по теме
Пациенты и фармкомпании написали Мишустину об опасности «второго лишнего»
Общество
Представители фармкомпаний оценили действия властей в период пандемии
Общество
ФАС повысила цены на два онкопрепарата из-за их дефицита
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter