Российские миллиардеры с начала года разбогатели почти на $40 млрд

Сильнее всего с начала года разбогатели Мордашов, Михельсон и Лисин. За этот период состояние уменьшилось только у пяти богатейших россиян, в том числе основательницы Wildberries

Алексей Мордашов и Леонид Михельсон (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Совокупное состояние богатейших россиян с начала года выросло почти на $40 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Агентство включило в список самых богатых людей мира 500 человек, из них 24 — это россияне. Больше всех из них разбогатели:

основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов : плюс $6,14 млрд с начала года, общее состояние — $29,2 млрд, 51-е место в общем перечне миллиардеров;

: плюс $6,14 млрд с начала года, общее состояние — $29,2 млрд, 51-е место в общем перечне миллиардеров; глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон : плюс $5,82 млрд с начала года, общее состояние — $30,6 млрд, 47-е место;

: плюс $5,82 млрд с начала года, общее состояние — $30,6 млрд, 47-е место; основной владелец НЛМК Владимир Лисин : плюс $5,48 млрд с начала года, общее состояние — $29,3 млрд, 50-е место;

: плюс $5,48 млрд с начала года, общее состояние — $29,3 млрд, 50-е место; член совета директоров НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко : плюс $4,52 млрд с начала года, общее состояние — $21,2 млрд, 89-е место;

: плюс $4,52 млрд с начала года, общее состояние — $21,2 млрд, 89-е место; президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов : плюс $4,01 млрд с начала года, общее состояние — $21,3 млрд, 87-е место;

: плюс $4,01 млрд с начала года, общее состояние — $21,3 млрд, 87-е место; президент и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин : плюс $3,36 млрд с начала года, общее состояние — $33,4 млрд, 42-е место;

: плюс $3,36 млрд с начала года, общее состояние — $33,4 млрд, 42-е место; крупнейший акционер USM Holdings Алишер Усманов: плюс $3,11 млрд с начала года, общее состояние — $21,1 млрд, 91-е место.

За год состояние снизилось у пяти россиян: