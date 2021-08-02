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Российские миллиардеры с начала года разбогатели почти на $40 млрд

Сильнее всего с начала года разбогатели Мордашов, Михельсон и Лисин. За этот период состояние уменьшилось только у пяти богатейших россиян, в том числе основательницы Wildberries
Алексей Мордашов и Леонид Михельсон
Алексей Мордашов и Леонид Михельсон (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Совокупное состояние богатейших россиян с начала года выросло почти на $40 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Агентство включило в список самых богатых людей мира 500 человек, из них 24 — это россияне. Больше всех из них разбогатели:

  • основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов: плюс $6,14 млрд с начала года, общее состояние — $29,2 млрд, 51-е место в общем перечне миллиардеров;
  • глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон: плюс $5,82 млрд с начала года, общее состояние — $30,6 млрд, 47-е место;
  • основной владелец НЛМК Владимир Лисин: плюс $5,48 млрд с начала года, общее состояние — $29,3 млрд, 50-е место;
  • член совета директоров НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко: плюс $4,52 млрд с начала года, общее состояние — $21,2 млрд, 89-е место;
  • президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов: плюс $4,01 млрд с начала года, общее состояние — $21,3 млрд, 87-е место;
  • президент и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин: плюс $3,36 млрд с начала года, общее состояние — $33,4 млрд, 42-е место;
  • крупнейший акционер USM Holdings Алишер Усманов: плюс $3,11 млрд с начала года, общее состояние — $21,1 млрд, 91-е место.

За год состояние снизилось у пяти россиян:

  • владельца Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) и компании «ЕвроХим» Андрея Мельниченко: минус $886 млн, общее состояние — $17,2 млрд, 119-е место;
  • основного владельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана: минус $707 млн, общее состояние — $13,7 млрд, 154-е место;
  • совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана: минус $428 млн, общее состояние — $9,36 млрд, 270-е место;
  • основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук: минус $731 млн, общее состояние — $8,35 млрд, 318-е место;
  • члена наблюдательного совета «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева: минус $355 млн, общее состояние — $7,06 млрд, 388-е место.

Forbes назвал богатейших наследников российских миллиардеров
Общество
Фото:Юсуф Алекперов / Facebook

По данным Bloomberg, богатейшим человеком мира является основатель Amazon Джефф Безос (плюс $2,81 млрд, общее состояние — $193 млрд). На втором месте основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск (плюс $17,9 млрд, общее состояние — $188 млрд), на третьем — владелец компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно (плюс $58,2 млрд, общее состояние — $173 млрд).

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Forbes поместил на первое место Арно ($194,1 млрд), на второе — Безоса ($192,8 млрд), на третье — Маска ($179,4 млрд).

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Bloomberg Billionaires Index миллиардеры богатейшие бизнесмены Рейтинг
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