Российские миллиардеры с начала года разбогатели почти на $40 млрд
Совокупное состояние богатейших россиян с начала года выросло почти на $40 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Агентство включило в список самых богатых людей мира 500 человек, из них 24 — это россияне. Больше всех из них разбогатели:
- основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов: плюс $6,14 млрд с начала года, общее состояние — $29,2 млрд, 51-е место в общем перечне миллиардеров;
- глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон: плюс $5,82 млрд с начала года, общее состояние — $30,6 млрд, 47-е место;
- основной владелец НЛМК Владимир Лисин: плюс $5,48 млрд с начала года, общее состояние — $29,3 млрд, 50-е место;
- член совета директоров НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко: плюс $4,52 млрд с начала года, общее состояние — $21,2 млрд, 89-е место;
- президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов: плюс $4,01 млрд с начала года, общее состояние — $21,3 млрд, 87-е место;
- президент и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин: плюс $3,36 млрд с начала года, общее состояние — $33,4 млрд, 42-е место;
- крупнейший акционер USM Holdings Алишер Усманов: плюс $3,11 млрд с начала года, общее состояние — $21,1 млрд, 91-е место.
За год состояние снизилось у пяти россиян:
- владельца Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) и компании «ЕвроХим» Андрея Мельниченко: минус $886 млн, общее состояние — $17,2 млрд, 119-е место;
- основного владельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана: минус $707 млн, общее состояние — $13,7 млрд, 154-е место;
- совладельца «Альфа-Групп» Германа Хана: минус $428 млн, общее состояние — $9,36 млрд, 270-е место;
- основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук: минус $731 млн, общее состояние — $8,35 млрд, 318-е место;
- члена наблюдательного совета «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева: минус $355 млн, общее состояние — $7,06 млрд, 388-е место.