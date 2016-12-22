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Российские миллиардеры разбогатели на $3,3 млрд с начала года
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Российские миллиардеры разбогатели на $3,3 млрд с начала года
Бизнес, 02 июл, 23:00
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Российские миллиардеры разбогатели на $3,3 млрд с начала года
Одним из самых богатых среди них, согласно списку Bloomberg Billionaires Index, является Леонид Михельсон, именно он значительнее всех — на $2,23 млрд — увеличил свое состояние с начала года
Леонид Михельсон (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Общее состояние 24 российских миллиардеров на 2 июля выросло в общей сложности на $3,271 млрд с начала года, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Богатейшим человеком в России, согласно этому списку, является председатель правления НОВАТЭКа и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон. Его капитал агентство оценивает в $18,9 млрд. С начала года именно Михельсон, по данным Bloomberg, значительнее остальных российских миллиардеров увеличил свое состояние: оно, по оценкам агентства, выросло на $2,23 млрд.

На втором месте — основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние, по данным Bloomberg, также составляет $18,9 млрд, однако с начала года эта сумма, как подсчитали в агентстве, снизилась на $804 млн. До этого Мордашов возглавлял список россиян в Bloomberg Billionaires Index (к 1 декабря прошлого года его капитал составители рейтинга оценивали в $19,2 млрд).

Третью строчку в списке занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин ($18,5 млрд). За прошедшие полгода ему удалось заработать $475 млн. Состояние президента «Норильского никеля» Владимира Потанина, по информации Bloomberg, с января по июнь сократилось на $674 млн до $18,3 млрд. Замыкает пятерку богатейших российских бизнесменов основной владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко. Его капитал с начала 2018 года вырос на $1,62 млрд, общее состояние предпринимателя агентство оценивает в $15,4 млрд.​

Также в первой десятке российских миллиардеров — основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг (за отчетный период он потерял $880 млн, таким образом, его капитал оценивается агентством в $15,4 млрд), следом за ним идет Вагит Алекперов (плюс $1,92 млрд; в целом его состояние, по данным Bloomberg, равно $14,5 млрд). Также потери составители рейтинга зафиксировали у основателя USM Holdings Алишера Усманова (его состояние уменьшилось на $250 млн и составило $14,2 млрд). Роман Абрамович в свою очередь, по подсчетам аналитиков, разбогател на $1,27 млрд. В целом его капитал теперь оценивается в $13,8 млрд.​ Совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, согласно рейтингу, тем временем потерял $852 млн, его состояние на данный момент составляет $13,5 млрд, выяснили специалисты Bloomberg. Капитал Геннадия Тимченко при этом вырос на $1,29 млрд до $12,4 млрд. Также рост показал капитал Михаила Прохорова, он разбогател на $301 млн, общее состояние предпринимателя агентство оценило в $11,7 млрд.​

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: миллиардеры , Bloomberg Billionaires Index
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