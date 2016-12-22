«Лондон. Русский бизнес»: Георгий Гусельников о россиянах в Британии
Бизнес, 21:38
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«Лондон. Русский бизнес»: Георгий Гусельников о россиянах в Британии
Телеканал РБК приехал в Лондон, чтобы узнать, как российские предприниматели зарабатывают на британском рынке. Первый герой проекта «Лондон. Русский бизнес» — инвестор и основной акционер Norvik Banka Георгий Гусельников
00:55 Почему Лондон?
01:51 О рисках для российских капиталов
02:40 О требованиях британских банков к россиянам
05:17 О различии бизнеса в России и Великобритании
09:18 О деле против латвийских властей
13:20 Сколько российских денег в британской экономике