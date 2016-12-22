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Продажи пива в России продолжили расти после победы сборной над испанцами
ЧМ-2018, 18:54
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Продажи пива в России продолжили расти после победы сборной над испанцами
После победы сборной России над испанскими футболистами оборот пива в магазинах увеличился на 19% по сравнению с первым днем чемпионата. Тем временем оборот крепкого алкоголя в стране упал, выяснили специалисты
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Победа российской сборной над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу увеличила оборот пива в магазинах и предприятиях общепита в городах чемпионата на 19% по сравнению с первым днем турнира, когда Россия выиграла у Саудовской Аравии со счетом 5:0, говорится в поступившем в РБК исследовании компании «Эвотор» (производитель онлайн-касс). Такие данные, как пояснили в пресс-службе, компания получила со своих терминалов, установленных в магазинах, ресторанах и кафе во 11 городах, принимающих турнир.

Лидером по росту 1 июля, как указали эксперты, стал Санкт-Петербург. В этом городе, по информации аналитиков, по сравнению с продажами этого напитка 14 июня оборот увеличился на 70%. В Москве рост составил 25%.

Оборот крепкого алкоголя в этот день, как выяснили в «Эвоторе», упал на 4%. В частности, в Санкт-Петербурге его продажи снизились на 10%, а в Москве остались на том же уровне, что в день открытия чемпионата мира.

Скачок потребления пива 1 июля, как указали эксперты, можно наблюдать и в сравнении с 25 июня — в этот день российские футболисты со счетом 3:0 проиграли сборной Уругвая. Сопоставляя показатели продаж за эти даты, специалисты выяснили, что 1 июля оборот пива в 11 городах в целом вырос на 24%. Лидером по росту продаж в таком случае «Эвотор» назвал Самару (плюс 87%), а в Москве оборот пива вырос на 39%. Продажи крепкого алкоголя при этом, согласно исследованию, упали: в целом по исследованным городам они стали меньше на 17%​, в частности, в Санкт-Петербурге — на 39%. А в Москве этот показатель, по данным экспертов, напротив, вырос (плюс 11%).

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Кроме того, в дни проведения чемпионата почти в пять раз выросли продажи товаров с футбольной символикой. Также по сравнению с периодом в 18 дней до начала турнира и первыми 18 днями чемпионата на 34% вырос оборот общепита, отметили эксперты, заметив, что это произошло в основном за счет увеличения количества посетителей.

Средний чек в ресторанах, барах и кафе, как рассказали в «Эвоторе», вырос на 20%, оборот в продовольственных магазинах увеличился на 22%. Продажи крепкого алкоголя в этот период, как указали аналитики, поднялись на 10%, пива — на 38%. «Лидирует по крепкому алкоголю Санкт-Петербург — оборот вырос на 21%», — заметили эксперты. Москва лидирует по пиву, оборот которого вырос на 23%, а Казань бьет рекорды по продаже сувениров (оборот вырос в 34 раза) и общепиту (увеличение почти в 4,5 раза).

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Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Его принимают Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи. Сборная России 14 июня встретилась с футболистами из Саудовской Аравии в Москве (встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев), 19 июня сыграла в Санкт-Петербурге со сборной Египта (3:1 в пользу российской команды), 25 июня прошла игра с уругвайцами (первое поражение россиян — матч в Самаре завершился со счетом 3:0 в пользу уругвайцев, однако это не помешало сборной России выйти в плей-офф чемпионата). 1 июня российские футболисты в 1/8 финала сыграли в столице с командой Испании. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победу одержала сборная России — 4:3. Теперь она впервые в своей истории вышла в четвертьфинал турнира и 7 июля сыграет с хорватами.

Авторы: Екатерина Литова, Евгения Маляренко.
Теги: Чемпионат мира по футболу-2018
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