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Маск поздравил работников Tesla с превращением в «настоящую автокомпанию»
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Маск поздравил работников Tesla с превращением в «настоящую автокомпанию»
Бизнес, 15:56
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Маск поздравил работников Tesla с превращением в «настоящую автокомпанию»
«Мы сделали это! Невероятная работа потрясающей команды!» — написал Маск своим подчиненным после того, как компания смогла выполнить план по выпуску 5 тыс. электромобилей Tesla 3 в неделю
Илон Маск (Фото: Patrick T. Fallon / Bloomberg)

Глава Tesla Inc. Илон Маск поздравил сотрудников компании с выполнением намеченного ранее плана по выпуску 5 тыс. электромобилей Tesla 3 в неделю. Добиться этого показателя, необходимого для выхода компании на прибыльность, Tesla смогла в последнюю неделю второго квартала 2018 года.

«Мы сделали это! Невероятная работа потрясающей команды! Я безмерно горд работать вместе с вами», — цитирует Bloomberg электронное письмо Маска, разосланное главой Tesla сотрудникам компании.

В послании Маск отмечает, что благодаря «умопомрачительной» самоотверженности и изобретательности сотрудников Tesla Inc. компания смогла не только выполнить план, но с учетом выпуска моделей Tesla S и Tesla X SUV и перевыполнить его, доведя общее число выпущенных автомобилей до 7 тыс. в неделю. О выходе на этот рубеж Маск написал и на своей странице в сети Twitter, попутно «признавшись в любви» к команде Tesla.

В письме к подчиненным Маск выразил уверенность в том, что уже в июле компания сможет довести объем производства Tesla 3 до 6 тыс. автомобилей в неделю.

«Я думаю, что мы наконец стали настоящей автомобильной компанией. Спасибо вам за ваш тяжкий труд и преданность делу», — закончил Маск свое письмо сотрудникам Tesla.

В середине июня Маск предупредил, что почти каждого десятого сотрудника Tesla Motors ждет увольнение. Необходимость сокращения кадров Маск объяснил изменением структуры Tesla, проведенным с целью сокращения расходов и выхода в прибыль.

​В мае Tesla отчиталась о рекордных убытках в первом квартале 2018 года, общая сумма которых достигла $509,5 млн. В отчетности компании говорилось, что автопроизводитель планирует стать прибыльным в третьем квартале 2018 года при условии выпуска 5 тыс. Tesla Model 3 в неделю.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Илон Маск , Tesla Motors , автопром
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