ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,53 62,67 EUR Нал. 73,98 73,03 USD Бирж. 63,15 +0,38 EUR Бирж. 73,48 +0,19 USD ЦБ. 62,76 -0,53 EUR ЦБ. 72,99 -0,10 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6324,40 -54,00 IMOEX 2294,09 -0,08% RTSI 1144,30 -0,85% Brent 78,42 -1,36% DJIA 24271,41 +0,23% Nasdaq 7510,30 +0,09%
«Ведомости» узнали о создании сервиса по заказу еды до прихода в ресторан
Лента новостей
СМИ узнали о планах властей блокировать краденые телефоны 10:09, Технологии и медиа Кричалки, сухой лист и сломанные ворота: самая футбольная викторина 10:02, Спецпроект РБК Спорт В Индии школьный автобус упал в ущелье 09:58, Общество Пассажиры с начала ЧМ забыли в метро Москвы сомбреро, аэрогриль, коляски 09:50, Общество Император Японии пожаловался на плохое самочувствие 09:24, Политика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 09:21, РБК и «Шелл» СМИ узнали о законопроекте по отказу США от выполнения норм ВТО 09:16, Политика «Ведомости» узнали о создании сервиса по заказу еды до прихода в ресторан 08:58, Бизнес Сбербанк оформил первую электронную закладную по ипотеке 08:56, Технологии и медиа В Иркутской области нашли пропавшего трехлетнего мальчика 08:51, Общество Игра: кто придумал знаменитую футбольную кричалку «оле-оле» 08:17, Спецпроект РБК Спорт «Роскачество» сравнило российское светлое пиво и сваренное в Чехии 08:00, Общество В Кемерово загорелся православный храм 07:58, Общество Посол России рассказал об ожиданиях от нового президента Мексики 07:32, Политика РЖД привлекут инвестора для реконструкции Павелецкого вокзала 07:00, Бизнес Трамп поздравил Лопеса Обрадора с победой на выборах президента Мексики 06:43, Политика СМИ сообщили о планах китайского ретейлера JD.com вернуться в Россию 06:13, Бизнес ЕС предупредил США о «пагубном» влиянии автомобильных пошлин на ВВП 06:00, Экономика Кандидат от правящей партии Мексики проиграл президентские выборы 05:31, Политика Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 05:22, Партнерский материал СМИ узнали о запрете сотрудникам Байконура пользоваться соцсетями 05:00, Общество Двух членов политических партий убили в день всеобщих выборов в Мексике 04:59, Политика Летевший в Таджикистан лайнер совершил экстренную посадку в Москве 04:39, Общество На Украине 66 населенных пунктов остались без света из-за непогоды 03:59, Общество Глава хорватского футбола отдал предпочтение России в четвертьфинале ЧМ 03:28, Общество Два пилота погибли при падении военного самолета в Бангладеш 02:58, Общество Крымский мост на картах Google подписали на украинском языке 02:52, Политика Не менее 20 человек погибли и 45 пострадали в массовом ДТП в Танзании 02:29, Общество
«Ведомости» узнали о создании сервиса по заказу еды до прихода в ресторан
Бизнес, 08:58
0
«Ведомости» узнали о создании сервиса по заказу еды до прихода в ресторан
Сбербанк, Rambler & Co и основатели компании UCS создают новую онлайн-платформу для ресторанного рынка. Она позволит заказывать блюда из меню до прихода в заведение, расплачиваться и оставлять чаевые
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сбербанк, Rambler & Co и основатели компании-разработчика софта для ресторанов UCS Григорий Гуревич и Евгений Малахов учредили совместное предприятие, которое создаст сервис, в частности, для заказа блюд в ресторанах онлайн до прихода в заведение. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудника интернет-холдинга. Эту информацию изданию подтвердил и представитель кредитной организации.

Представитель Сбербанка сообщил, что эта платформа для ресторанного рынка называется «Фудплекс». Она позволит бронировать столики в ресторанах онлайн, заказывать блюда до прихода в заведение, оплачивать счет, оставлять чаевые официанту, а также заказывать еду на дом.

По данным базы СПАРК, как юридическое лицо это предприятие было зарегистрировано 27 июня 2018 года, в этот же день оно встало на учет в налоговый орган. Соучредителями являются «дочка» Сбербанка — компания «Цифровые активы» (41% доли в уставном капитале), «Рамблер интернет холдинг» (33,14%), а также Григорий Гуревич (у него 13,71%) и Евгений ​Малахов (12,15%). Генеральным директором созданной компании стал некий Евгений Махов.

К осени партнером «Фудплекса» должна стать финансовая управляющая группа GHP Group, отметил человек, знакомый с деталями проекта. Сделка по вхождению группы в новую компанию должна закрыться в августе, распределение долей «Фудплекса» будет происходить так, что у Сбербанка будет 35%, у Rambler & Co — 30%, остальное поделят GHP, Гуревич и Малахов.

Гендиректор российского отделения GHP Денис Суханов подтвердил изданию, что компания действительно рассматривает инвестиции в проект.

Как отмечает газета, у партнеров уже есть работающие по отдельности сервисы, которые заявлены в функционале «Фудплекса», кроме доставки еды. На рынке есть и конкуренты, особенно в отрасли доставки еды, где, например, работают Mail.Ru Group и «Яндекс», есть сервисы бронирования столиков и другое. Однако, как заверяют собеседники «Ведомостей», сразу всех заявленных функций в настоящее время пока нет.​

Автор: Анна Трунина.
Теги: Rambler & Co. , ресторанный бизнес , Сбербанк РФ
Главное
РЖД привлекут инвестора для реконструкции Павелецкого вокзала Бизнес
Материалы по теме
Командир ЧВК Вагнера возглавил ресторанный бизнес Пригожина Бизнес
Отмена брони: почему забуксовал ресторанный видеосервис Свое дело
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter