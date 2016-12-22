СМИ узнали о планах китайского ретейлера JD.com вернуться в Россию

Один из крупнейших в мире интернет-магазинов JD.com планирует вернуться на российский рынок. Компания зашла на рынок в 2015 году, но вскоре была вынуждена свернуть свою работу в России

Фото: Tomohiro Ohsumi / Bloomberg

Один из крупнейших китайских интернет-магазинов JD.com вынашивает планы по возвращению на российский рынок. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

В частности, по данным издания, в конце июня делегация топ-менеджеров JD.com побывала в России, где провела несколько встреч и переговоров с потенциальными партнерами. Источник газеты, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что JD.com готовит «камбэк в Россию, причем очень агрессивный». Собеседник уточнил, что ретейлер также активно искал человека на позицию country manager в России, но решил в итоге остановиться на китайском кандидате изнутри.

Информацию о планах JD.com вернуться на российский рынок изданию подтвердил также источник на рынке электронной торговли и управляющий партнер «220 Вольт» Алексей Федоров. По словам последнего, представители ретейлера «пристально изучают российский рынок». Федоров поясняет, что китайцы в последние два года вообще не рассматривали российский рынок из-за санкций, в связи с тем, что «российские деньги заворачивают через американские банки». «Но сейчас ситуация стабилизировалась, российские и китайские партнеры научились работать с юанями», — приводит издание его слова.

На запрос о комментарии в JD.com изданию не ответили.

Газета напоминает, что JD.com объявлял о выходе на российский рынок в июне 2015 года. Тогда его партнерами были «СПСР-Экспресс», «Юлмарт», «Яндекс.Деньги» и Qiwi. Однако вскоре компания столкнулась с трудностями и через полгода фактически свернула работу в России. Источник издания, знакомый с бизнесом ретейлера, сообщил, что основная проблема была в том, что JD.com, «не смог воспользоваться ключевыми преимуществами, которые у них есть в Китае». Среди них собеседник указал на сильную логистику и прямые отношения с производителями.