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Минприроды предложило усложнить возврат лицензий через суд
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Минприроды предложило усложнить возврат лицензий через суд
Бизнес, 18:12
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Минприроды предложило усложнить возврат лицензий через суд
Устранение нарушений — не повод для возврата отозванной лицензии на добычу полезных ископаемых, решили чиновники Минприроды. Они предложили запретить такую практику, чтобы лицензии было проще выставлять на повторные торги
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Отзыв без права возврата

Минприроды подготовило поправки в закон «О недрах», оставляющие только одно основание для судебного оспаривания решений об отзыве лицензий у недропользователей — незаконное решение чиновников об этом. У РБК есть копия пояснительной записки к законопроекту, источник в Минприроды подтвердил ее подлинность.

Речь идет о лицензиях на добычу нефти, газа и твердых полезных ископаемых. В записке ведомство указывает на «расширенную трактовку» судами норм закона «О недрах», предусматривающих восстановление приостановленных и ограниченных лицензий. В ряде арбитражных разбирательств они распространяются и на случаи, когда «лицензия уже досрочно отозвана или ее действие прекращено». Суды встают на сторону компании, если она устранила нарушения, из-за которых лицензия была отозвана, а не приостановлена. Минприроды настаивает на запрете такой практики.

Возможность пересмотра решения об отзыве лицензий в судах делает затруднительным повторное лицензирование участков недр и реализацию их на новых торгах. «В связи с этим происходит выпадение доходов бюджета в виде разовых платежей за пользование недрами», — говорится в документе.

Минприроды предлагает дополнить закон «О недрах» положением, предусматривающим невозможность восстановления срока действия отозванной лицензии. Согласно поправкам, компания, владевшая лицензией, теряет все права и обязанности после внесения в госреестр записи о прекращении действия такого разрешения.

Единственная возможность вернуть лицензию, которая остается у компании, — доказать незаконность решения Роснедр о ее отзыве. «Законопроект согласован со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, его планируется внести в правительство на этой неделе», — сообщили РБК в пресс-службе Минприроды.

Как следует из материалов Роснедр к коллегии ведомства в январе 2018 года, с 2013 по 2017 год было выпущено 244 представления о досрочном отзыве лицензий. По словам источника РБК в Минприроды, поправки подготовлены для того, чтобы не допустить прецедентов, подобных многолетнему суду с золотодобывающей компанией «Ксеньевский прииск», которая успешно оспорила досрочный отзыв лицензии на Итакинское золоторудное месторождение в Забайкалье с запасами более 62 т золота, добилась ее возвращения, а затем продала этот участок (см. врез).

Восемь лет судов

Лицензия на Итакинское месторождение сроком до 2019 года принадлежала «Ксеньевскому прииску» с 1998 года, но в 2008 году Роснедра постановили ее досрочно отозвать, потому что компания не провела в срок переоценку запасов, не поставила их на баланс, но при этом начала «опытно-промышленную отработку», сообщала газета «Коммерсантъ». «Ксеньевский прииск» требовал возобновить лицензию, ссылаясь на действовавшие тогда правила, по которым оценка и постановка запасов на баланс должна была осуществляться за счет бюджета.

В сентябре 2015 года Арбитражный суд Москвы поддержал золотодобывающую компанию и постановил вернуть ей лицензию, ссылаясь на то, что она устранила все нарушения. При этом на тот момент лицензия была не приостановлена, а уже отозвана. ​В сентябре 2016 года Верховный суд подтвердил права «Ксеньевского прииска» на эту лицензию, а через полгода ее купила ​Могочинская горнорудная компания, созданная группой «Мангазея» и госкорпорацией «Ростех».

Три месяца на исправление

Если Роснедра выявили нарушения по срокам и объемам геолого-разведочных работ, то ведомство предоставляет компаниям от трех месяцев до года на их исправление, сообщил РБК представитель Минприроды. В отдельных случаях власти идут на более серьезные уступки и дают больше времени на устранение нарушений или пересматривают объемы и сроки проведения работ. Например, в октябре 2017 года из-за западных санкций и невозможности привлечения оборудования для глубоководного бурения Роснедра приостановили на пять лет действие лицензии «Роснефти» на разведку и добычу нефти и газа на Южно-Черноморском участке недр, расположенном в восточной части Черного моря. А еще в 2016 году ведомство по просьбам «Роснефти» и «Газпрома» провело корректировку лицензий, перенеся сроки сейсморазведки и бурения, а также начала добычи углеводородов на более чем трех десятках месторождений на шельфе.

Источник в одной из крупных нефтяных компаний сообщил РБК, что такие компании обычно не обращаются в суд за возвратом ​досрочно отозванной лицензии: они исправляют нарушения в срок или договариваются с Роснедрами об условиях отсрочки работ. Если же компании не смогли подтвердить запасы в ходе геологоразведки, то сами возвращают государству лицензии на такие участки, продолжает он. Об этом же говорит источник в одной из золоторудных компаний: обычно оспаривают права на уже отозванные лицензии мелкие игроки, у которых по какой-то причине нет денег на геологоразведку. Такие компании не хотят терять уплаченные за лицензию деньги, надеясь продать участок кому-то еще, как поступил «Ксеньевский прииск», указывает он.

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Гендиректор ассоциации независимых нефтедобывающих компаний «Ассонефть» Елена Корзун сообщила РБК, что входящие в ассоциацию компании также не сталкивались со случаями досрочного отзыва лицензий, поскольку выполняли все предписания властей, связанные с условиями проведения геологоразведки и добычи на разрабатываемых ими месторождениях.
В случае принятия этих поправок Минприроды с момента, когда компании узнали о решении Роснедр отозвать лицензию, у них будет всего три месяца на подачу иска в суд, чтобы оспорить законность такого решения, а также потребовать вернуть лицензию в госреестр, замечает партнер, руководитель практики недропользования юрфирмы «Шаповалов Петров» Алексей Вакуленко. В противном случае недропользователь утратит возможность признать такое решение недействительным, добавляет он. По истечении этого срока ведомство сможет выставить отозванную лицензию на повторный конкурс или аукцион.

Эти поправки ограничивают возможность предпринимательской деятельности недропользователей, считает Вакуленко. В действующем варианте закона «О недрах» в случае исправления нарушений даже после досрочного отзыва лицензии у компаний был шанс ее восстановить в судебном порядке, напоминает эксперт. А теперь повышаются коррупционные риски и риски злоупотребления административным ресурсом, предупреждает он. С ним соглашается источник в крупной частной нефтяной компании. «Бывают случаи, когда лицензии отзывают неправомерно, но доказать незаконность решения Роснедр потом очень трудно», — жалуется он.

Однако представитель Минприроды отрицает наличие коррупционных рисков, ссылаясь на то, что каждая компания получает достаточно времени на устранение нарушений, прежде чем ведомство принимает решение об отзыве лицензии.

В пресс-службах двух крупнейших российских нефтяных компаний, «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, отказались от комментариев, представитель «Газпром нефти» не ответил на запрос РБК.

Авторы: Людмила Подобедова, Светлана Бурмистрова.
Теги: Минприроды РФ , законопроект , поправки , отзыв лицензии
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