Минприроды предложило усложнить возврат лицензий через суд

Отзыв без права возврата
Минприроды подготовило поправки в закон «О недрах», оставляющие только одно основание для судебного оспаривания решений об отзыве лицензий у недропользователей — незаконное решение чиновников об этом. У РБК есть копия пояснительной записки к законопроекту, источник в Минприроды подтвердил ее подлинность.
Речь идет о лицензиях на добычу нефти, газа и твердых полезных ископаемых. В записке ведомство указывает на «расширенную трактовку» судами норм закона «О недрах», предусматривающих восстановление приостановленных и ограниченных лицензий. В ряде арбитражных разбирательств они распространяются и на случаи, когда «лицензия уже досрочно отозвана или ее действие прекращено». Суды встают на сторону компании, если она устранила нарушения, из-за которых лицензия была отозвана, а не приостановлена. Минприроды настаивает на запрете такой практики.
Возможность пересмотра решения об отзыве лицензий в судах делает затруднительным повторное лицензирование участков недр и реализацию их на новых торгах. «В связи с этим происходит выпадение доходов бюджета в виде разовых платежей за пользование недрами», — говорится в документе.
Минприроды предлагает дополнить закон «О недрах» положением, предусматривающим невозможность восстановления срока действия отозванной лицензии. Согласно поправкам, компания, владевшая лицензией, теряет все права и обязанности после внесения в госреестр записи о прекращении действия такого разрешения.
Единственная возможность вернуть лицензию, которая остается у компании, — доказать незаконность решения Роснедр о ее отзыве. «Законопроект согласован со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, его планируется внести в правительство на этой неделе», — сообщили РБК в пресс-службе Минприроды.
Как следует из материалов Роснедр к коллегии ведомства в январе 2018 года, с 2013 по 2017 год было выпущено 244 представления о досрочном отзыве лицензий. По словам источника РБК в Минприроды, поправки подготовлены для того, чтобы не допустить прецедентов, подобных многолетнему суду с золотодобывающей компанией «Ксеньевский прииск», которая успешно оспорила досрочный отзыв лицензии на Итакинское золоторудное месторождение в Забайкалье с запасами более 62 т золота, добилась ее возвращения, а затем продала этот участок (см. врез).
Восемь лет судов
Лицензия на Итакинское месторождение сроком до 2019 года принадлежала «Ксеньевскому прииску» с 1998 года, но в 2008 году Роснедра постановили ее досрочно отозвать, потому что компания не провела в срок переоценку запасов, не поставила их на баланс, но при этом начала «опытно-промышленную отработку», сообщала газета «Коммерсантъ». «Ксеньевский прииск» требовал возобновить лицензию, ссылаясь на действовавшие тогда правила, по которым оценка и постановка запасов на баланс должна была осуществляться за счет бюджета.
В сентябре 2015 года Арбитражный суд Москвы поддержал золотодобывающую компанию и постановил вернуть ей лицензию, ссылаясь на то, что она устранила все нарушения. При этом на тот момент лицензия была не приостановлена, а уже отозвана. В сентябре 2016 года Верховный суд подтвердил права «Ксеньевского прииска» на эту лицензию, а через полгода ее купила Могочинская горнорудная компания, созданная группой «Мангазея» и госкорпорацией «Ростех».
Три месяца на исправление
Если Роснедра выявили нарушения по срокам и объемам геолого-разведочных работ, то ведомство предоставляет компаниям от трех месяцев до года на их исправление, сообщил РБК представитель Минприроды. В отдельных случаях власти идут на более серьезные уступки и дают больше времени на устранение нарушений или пересматривают объемы и сроки проведения работ. Например, в октябре 2017 года из-за западных санкций и невозможности привлечения оборудования для глубоководного бурения Роснедра приостановили на пять лет действие лицензии «Роснефти» на разведку и добычу нефти и газа на Южно-Черноморском участке недр, расположенном в восточной части Черного моря. А еще в 2016 году ведомство по просьбам «Роснефти» и «Газпрома» провело корректировку лицензий, перенеся сроки сейсморазведки и бурения, а также начала добычи углеводородов на более чем трех десятках месторождений на шельфе.
Источник в одной из крупных нефтяных компаний сообщил РБК, что такие компании обычно не обращаются в суд за возвратом досрочно отозванной лицензии: они исправляют нарушения в срок или договариваются с Роснедрами об условиях отсрочки работ. Если же компании не смогли подтвердить запасы в ходе геологоразведки, то сами возвращают государству лицензии на такие участки, продолжает он. Об этом же говорит источник в одной из золоторудных компаний: обычно оспаривают права на уже отозванные лицензии мелкие игроки, у которых по какой-то причине нет денег на геологоразведку. Такие компании не хотят терять уплаченные за лицензию деньги, надеясь продать участок кому-то еще, как поступил «Ксеньевский прииск», указывает он.
Эти поправки ограничивают возможность предпринимательской деятельности недропользователей, считает Вакуленко. В действующем варианте закона «О недрах» в случае исправления нарушений даже после досрочного отзыва лицензии у компаний был шанс ее восстановить в судебном порядке, напоминает эксперт. А теперь повышаются коррупционные риски и риски злоупотребления административным ресурсом, предупреждает он. С ним соглашается источник в крупной частной нефтяной компании. «Бывают случаи, когда лицензии отзывают неправомерно, но доказать незаконность решения Роснедр потом очень трудно», — жалуется он.
В пресс-службах двух крупнейших российских нефтяных компаний, «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, отказались от комментариев, представитель «Газпром нефти» не ответил на запрос РБК.