KFC и рэпер Тимати откроют новые рестораны на грант мэра Москвы

KFC и Black Star Burger получили гранты от мэрии Москвы на открытие новых ресторанов

Власти Москвы одобрили очередные гранты на открытие новых ресторанов для замещения иностранного фастфуда. Финансовую поддержку получит в том числе американская сеть фастфуда KFC, которую в России развивает ВТБ с партнерами

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Международная сеть фастфуда KFC (в России большей частью ресторанов управляет совместное предприятие ВТБ и группы инвесторов) и основанные рэпером Тимати бургерные Black Star Burger получили гранты на открытие в Москве новых точек фастфуда, сообщили РБК в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Всего на начало июня, по информации департамента, на получение грантов от бизнеса поступило более 150 заявок. Из них одобрена 41 на открытие 42 новых ресторанов на сумму более 84 млн руб. На открытие какого количества ресторанов поддержку получили KFC и Black Star Burger, в пресс-службе не уточнили.

Заменить «Макдоналдс» Конкурс на получение грантов на развитие сетей быстрого питания правительство Москвы объявило в марте 2022 года для поддержки экономики в условиях санкций. Цель программы — «в кратчайшие сроки» заменить закрывшиеся точки питания иностранных компаний, отмечалось на официальном сайте мэра Москвы. Отечественные предприятия фастфуда смогут заменить 250 закрывшихся в Москве ресторанов «Макдоналдс» в течение «полугода, максимум года», обещал мэр столицы Сергей Собянин. Принимать заявки на получение грантов власти Москвы начали с 28 марта, сбор продлится до 30 июня 2022 года. Обязательное условие получения гранта — открытие новых точек общепита в сегменте недорогих кафе быстрого обслуживания и прием на работу новых сотрудников. Размер гранта составляет от 1 млн до 5 млн руб. на одну точку в зависимости от площади. Всего на эти цели власти Москвы выделили из городского бюджета 500 млн руб., сообщала вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

Одной из первых грант на замещение иностранного фастфуда получила сеть ресторанов русской кухни «Теремок»: на эти средства компания планировала открыть две новые точки. Получателями гранта также стали сеть фастфуда Burger Club, сети кофеен One Price Coffee, Surf Coffee, Bodro Coffee, а также сеть кондитерских Zavarnoy, уточнили в департаменте предпринимательства и инновационного развития столицы.

Сеть фастфуда KFC принадлежит американской Yum! Brands. Компания 8 марта объявила, что прекращает развитие и инвестиции в России, а также закрывает свои рестораны. Но большинство российских ресторанов под брендом KFC принадлежат локальным партнерам компании, которые развивают сеть на правах франшизы. Самой Yum! Brands принадлежит в России только 6% всех ресторанов KFC, или около 70 точек. Приостановить работу ресторанов KFC в России вслед за Yum! Brands согласился только один крупный франчайзи — польский холдинг Amrest (ему на конец 2021 года принадлежало 214 точек). Основной партнер Yum! Brands в России, отвечающий за рост и развитие бренда KFC в России, — созданное в 2018 году совместное предприятие «Интернэшнл Ресторант Брэндс», которым управляет ВТБ и группа инвесторов, в том числе арабский фонд Al Nahdha Investment и инвестиционная Marathon Group.

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Сеть Black Star Burger запустил в 2016 году рэпер Тимати (Тимур Юнусов) совместно с партнерами. Сейчас Юнусову, по информации ЕГРЮЛ, принадлежит 17% ООО «Блэк Стар Фудс», владельца товарного знака Black Star Burger.

В марте этого года Юнусов рассказывал, что намерен открыть новую сеть крафтового фастфуда и подал заявку на грант правительства Москвы. Новая сеть, по словам Юнусова, не собирается заменять «Макдоналдс», а предложит ей альтернативу «на 100% российского производства». За год планируется открыть около пяти точек.

РБК направил запрос в KFC и Black Star Burger.