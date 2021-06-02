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Трутнев поручил «Росатому» представить план добычи урана в Якутии

«Росатом», который с 2017 года приостановил разработку якутских месторождений урана, должен представить план возобновления этой работы. Такое поручение дал вице-премьер Юрий Трутнев. В Якутии крупнейшие в мире запасы урана
Юрий Трутнев
Юрий Трутнев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил «Росатому» представить план разработки якутских месторождений урана, крупнейших по запасам в мире. Об этом он сообщил на совещании по вопросам эффективности использования полезных ископаемых и проведения геологоразведочных работ на территории Якутии, которое состоялось в среду, 2 июня, передает корреспондент РБК.

Лицензии на эти месторождения были приостановлены Роснедрами по инициативе «Росатома» на фоне низких цен на уран, напомнил на этом совещании министр природных ресурсов Александр Козлов, указав, что «Росатом» переключился на добычу золота.

Как «Росатом» объяснял приостановку разработки урана

Еще в 2017 году было приостановило действие лицензий на месторождения Эльконского рудного района в Якутии — Элькон, Эльконское плато, Курунг, Непроходимое, Дружное и Северное с суммарными запасами 357,1 тыс. т урана, пояснил РБК представитель уранового холдинга АРМЗ (входит в «Росатом»). Сейчас приостановлены права пользования недрами на пять из этих месторождений (все, кроме Северного) до улучшения рыночной конъюнктуры и экономических условий, добавил он. Срок заморозки истекает в 2025 году.

Проект разработки Эльконской группы месторождений урана был заморожен в связи с резким падением цен на урановую продукцию, но участки по-прежнему составляют крупнейший резерв уранового холдинга, добавил собеседник РБК.

Цены на уран после аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году и остановки ряда проектов АЭС упали с $70 до $25 за фунт и оставались на таком уровне до 2020 года. Но на фоне приостановки добычи из-за пандемии коронавируса цены на уран выросли до $30–35 за фунт. Сейчас они колеблются в этом диапазоне.

Инвесторы ждут, что мировой тренд на «зеленую» энергетику поддержит интерес к атомной энергетике и к урану как сырью для производства топлива для нее. Как пишет Financial Times, с начала 2021 года индекс котировок компаний, добывающих уран, продемонстрировал рост на 35%. Это рекорд за последние шесть лет.

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Администрация президента США Джо Байдена сообщила, что атомная энергетика будет включена в «стандарты чистой энергетики», а Китай заявлял о планах увеличить электрогенерацию на АЭС с нынешних 50 ГВт до 70 ГВт в 2025 году.

Сколько золота планирует добывать госкорпорация

По словам первого заместителя гендиректора АРМЗ Олега Барабанова (его цитирует корпоративное издание «Росатома»), к 2025 году АРМЗ планирует добывать в общей сложности 3 т золота в год. АРМЗ — совладелец компании «Лунное», имеющей лицензию на разработку одноименного месторождения в Якутии. Оператор проекта — второй совладелец, «Селигдар». По данным Союза золотопромышленников, на Лунном в 2020 году добыли 481 кг золота.

Опытно-промышленную добычу в ближайшем будущем компания планирует начать и на месторождении Северное — части Эльконского рудного района: на нем есть запасы и урана, и золота. Еще один первый заместитель гендиректора АРМЗ, исполнительный директор Виктор Святецкий сказал недавно, что холдинг подготовил обновленную концепцию отработки — с учетом добычи золота, пишет «Страна Росатом».

АРМЗ также планирует участвовать в аукционе, где будут разыграны права недропользования на золоторудное месторождение Кючус в Якутии с запасами 175 т золота, его партнером может стать компания GV Gold («Высочайший»). Козлов в среду заявил, что Минприроды предусмотрит в аукционной документации на это месторождение обязанность победителя заключить договор с «Росатомом» на установку небольшой атомной станции на 35 МВт, которая обеспечит энергоснабжение не только этого проекта, но и населенных пунктов. Аукцион может состояться во второй половине 2021 года.

Цены на золото к концу мая 2021 года вновь поднялись к уровню $1900 за унцию после мартовского снижения до $1700. Золото является «защитным активом», которым инвесторы предпочитают хеджировать риски инфляции и нестабильности на фоне пандемии и политических разногласий. В разгар пандемии цена тройской унции впервые в истории превысила $2 тыс.

Автор
Светлана Бурмистрова Светлана Бурмистрова
уран Республика Саха (Якутия)
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