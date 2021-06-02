Трутнев поручил «Росатому» представить план добычи урана в Якутии

«Росатом», который с 2017 года приостановил разработку якутских месторождений урана, должен представить план возобновления этой работы. Такое поручение дал вице-премьер Юрий Трутнев. В Якутии крупнейшие в мире запасы урана

Юрий Трутнев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил «Росатому» представить план разработки якутских месторождений урана, крупнейших по запасам в мире. Об этом он сообщил на совещании по вопросам эффективности использования полезных ископаемых и проведения геологоразведочных работ на территории Якутии, которое состоялось в среду, 2 июня, передает корреспондент РБК.

Лицензии на эти месторождения были приостановлены Роснедрами по инициативе «Росатома» на фоне низких цен на уран, напомнил на этом совещании министр природных ресурсов Александр Козлов, указав, что «Росатом» переключился на добычу золота.

Как «Росатом» объяснял приостановку разработки урана

Еще в 2017 году было приостановило действие лицензий на месторождения Эльконского рудного района в Якутии — Элькон, Эльконское плато, Курунг, Непроходимое, Дружное и Северное с суммарными запасами 357,1 тыс. т урана, пояснил РБК представитель уранового холдинга АРМЗ (входит в «Росатом»). Сейчас приостановлены права пользования недрами на пять из этих месторождений (все, кроме Северного) до улучшения рыночной конъюнктуры и экономических условий, добавил он. Срок заморозки истекает в 2025 году.

Проект разработки Эльконской группы месторождений урана был заморожен в связи с резким падением цен на урановую продукцию, но участки по-прежнему составляют крупнейший резерв уранового холдинга, добавил собеседник РБК.