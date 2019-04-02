Доходы мировой музыкальной индустрии превысили $19 млрд

Наибольший вклад в доходы за прошлый год внесли подписки на стриминговые аудиосервисы, подсчитала Международная федерация звукозаписывающей индустрии. Подписчиками таких сервисов были 255 млн человек

Фото: Brian Snyder / Reuters

Совокупная выручка мировой музыкальной индустрии в 2018 году составила рекордные $19,1 млрд, следует из доклада (.pdf) Международной федерацией звукозаписывающей индустрии (IFPI).

Это на $1,8 млрд (9,7%) больше, чем годом ранее.

Рост доходов обусловлен преимущественно вкладом платных подписок на сервисы потокового аудио, выручка которых выросла более чем на треть и сейчас составляет 37% от доходов всей музыкальной индустрии. Всего в мире пользуются платными подписками на музыкальные сервисы 255 млн человек, подсчитали в организации.

На втором месте по объему — доходы от продажи музыки на физических носителях (25%). В целом мировые продажи музыки на физических носителях снизились на 10,1%. Есть у этого рынка и географические особенности: так, например, ​в Польше на физических носителях продается 47% от общего объема аудиозавписей, в Германии — 35%, в Японии — 71%.