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Кабмин выступил против обязательного приема онлайн-торговцами карты «Мир»
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Кабмин выступил против обязательного приема онлайн-торговцами карты «Мир»
Бизнес, 13:25
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Кабмин выступил против обязательного приема онлайн-торговцами карты «Мир»
Правительство не согласилось с предложением обязать всех интернет-продавцов принимать карту «Мир». Эту идею там посчитали дискриминационной
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Правительство отказалось поддержать законопроект, обязывающий даже самых мелких интернет-торговцев принимать платежи по карте «Мир», сообщает газета «Ведомости». Проект соответствующего закона был предложен группой депутатов Государственной думы и поддержан Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ).

Авторы документа предположили, что если обязать продавцов, у которых нет физических точек продаж, работать с картой «Мир», то их можно будет отследить, заставить платить налоги и сборы.

В правительстве, давшем на законопроект отрицательный отзыв, однако полагают, что принятие закона приведет к дискриминации мелких онлайн-торговцев, которым — в отличие от работающих офлайн конкурентов — придется закладывать в стоимость своих товаров расходы на организацию безналичной оплаты.

С позицией правительства в АКИТ не согласились. Президент ассоциации Алексей Федоров заявил «Ведомостям», что нарушением прав потребителей является тот факт, что небольшие площадки не позволяют совершать покупку удобным для покупателя способом.

В Госдуме также рассчитывают продолжить спор. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в новом варианте законопроекта требование​ принимать карты распространятся не только на «Мир», но и на другие платежные системы. «Также хотим снизить порог для всех магазинов, начиная с которого они должны принимать карты», — сказал депутат.

Платежная система «Мир» — российская национальная платежная система. Ее оператором является акционерное общество «Национальная система платежных карт» (НСПК).

С 1 июля 2017 года банки обязали выдавать платежную карту «Мир» всем претендующим на госвыплаты. С 1 июля этого года банки должны перевести на «Мир» всех бюджетников. Пенсионеры должны перейти на эту систему до июля 2020 года.
Автор: Артем Филипенок.
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