Кабмин выступил против обязательного приема онлайн-торговцами карты «Мир»

Правительство не согласилось с предложением обязать всех интернет-продавцов принимать карту «Мир». Эту идею там посчитали дискриминационной

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Правительство отказалось поддержать законопроект, обязывающий даже самых мелких интернет-торговцев принимать платежи по карте «Мир», сообщает газета «Ведомости». Проект соответствующего закона был предложен группой депутатов Государственной думы и поддержан Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ).

Авторы документа предположили, что если обязать продавцов, у которых нет физических точек продаж, работать с картой «Мир», то их можно будет отследить, заставить платить налоги и сборы.

В правительстве, давшем на законопроект отрицательный отзыв, однако полагают, что принятие закона приведет к дискриминации мелких онлайн-торговцев, которым — в отличие от работающих офлайн конкурентов — придется закладывать в стоимость своих товаров расходы на организацию безналичной оплаты.

С позицией правительства в АКИТ не согласились. Президент ассоциации Алексей Федоров заявил «Ведомостям», что нарушением прав потребителей является тот факт, что небольшие площадки не позволяют совершать покупку удобным для покупателя способом.

В Госдуме также рассчитывают продолжить спор. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в новом варианте законопроекта требование​ принимать карты распространятся не только на «Мир», но и на другие платежные системы. «Также хотим снизить порог для всех магазинов, начиная с которого они должны принимать карты», — сказал депутат.