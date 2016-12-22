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Нефтяники попросили Медведева отложить «налоговый маневр»
Бизнес, 15:20
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Нефтяники попросили Медведева отложить «налоговый маневр»
Владельцы российских НПЗ попросили премьер-министра Дмитрия Медведева не соглашаться с предложением Минфина изменить налоговую систему. Заводы не смогут закончить модернизацию, предупреждают они

Убыточный бензин

Нефтяные компании попросили премьер-министра Дмитрия Медведева отложить налоговый маневр в отрасли. Письмо с предложениями компаний подписал гендиректор Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Виктор Рябов, оно было отправлено 26 марта (копия есть у РБК). В Ассоциацию входят более 200 НПЗ, включая заводы «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», пояснил РБК сам Рябов, подтвердив, что такое письмо отправлено. Получить комментарий в пресс-службе премьер-министра не удалось.

В 2015-2017 годах в России случился «неоправданный обвал инвестиций» в нефтепереработку и нефтехимию, вложения снизились в два раза, пишет Рябов, утверждая, что из-за «постоянного изменения налоговой нагрузки работать и привлекать инвестиции в модернизацию НПЗ невозможно». ​

Ассоциация просит Медведева снизить налоговую нагрузку на переработку, отказаться от ежегодного повышения ставки НДПИ и сохранить экспортную пошлину на нефть минимум на пять лет. Налоговая нагрузка на моторное топливо сейчас составляет 65%, нефтепереработка убыточна и изменение пошлин усугубит ситуацию, объяснил Рябов РБК.

Представители «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» не ответили на запросы РБК.

Спорный маневр

Минфин несколько лет готовит налоговый маневр в нефтяной отрасли. Он предполагает обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением НДПИ. В конце декабря замминистра финансов Илья Трунин говорил, что решение должно быть принято «как можно скорее», возможно с 2019 года (цитата по «Интерфаксу»).

Обнулив экспортные пошлины, Минфин лишит российские НПЗ так называемой таможенной субсидии — разницы между экспортными пошлинами на нефть и нефтепродукты. Эту субсидию Минфин оценивает в 600 млрд руб в год, заявил 22 марта директор департамента Минфина Алексей Сазанов.

Размер поддержки всем российским НПЗ в 2005-2016 годы более чем в пять раз превысил инвестиции в модернизацию в это время, а значит механизм такой поддержки неэффективен, нужно поддерживать заводы адресно, говорил Сазанов. По данным аналитиков Vygon Consulting, в 2011-2017 годах нефтяники инвестировали в модернизацию заводов 2 трлн руб. (то есть в среднем по 300 млрд руб. в год). Минфин предлагает ввести отрицательный акциз на нефть (государство будет возвращать нефтяникам часть стоимости нефти), но только для заводов, которые поставляют на внутренний рынок топливо класса Евро 5. В качестве стимулов для модернизации Минфин предлагает предоставить заводам, которые построили установки глубокой переработки нефти (гидрокрекинг, каталитический крекинг, замедленное коксование), дополнительные вычеты на нефть. Для того, чтобы не допустить роста цен на топливо на внутреннем рынке, нужно снизить акцизы на топливо на 2-3 руб. на литр, объяснял Сазанов. Сейчас например, акциз на бензин Аи-95 составляет 8,4 руб. за литр.

Минэнерго против предложений Минфина: по словам министра энергетики Александра Новака, маневр нужно завершать не раньше 2023 года, после окончания модернизации заводов. 22 марта опасения по поводу завершения маневра выразил и глава Общественного совета Минэнерго и предправления Сбербанка Герман Греф. «Практически все заводы реконструировались на наши деньги. И у нас есть большой шанс стать владельцами большого количества НПЗ, потому что первый маневр (проводился в 2015-2017 году, пошлины на светлые нефтепродукты снизились, а НДПИ вырос) привел к тому, что у них рентабельность в два раза упала. И все бизнес-планы, под которые брались деньги, улетели просто в тартарары», — объяснил Греф. По его словам, модернизация каждого завода стоила от $1,5 млрд, и «сегодня так подвести инвесторов — это большая проблема».

Пока дискуссия между Минфином, Минэнерго и нефтяниками продолжается, решений нет, говорит федеральный чиновник.

В 2017 маржа переработки российского НПЗ в среднем составляла $3 за баррель, примерно в два раза ниже, чем в Европе, говорит директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. Привлекательность реализации новых инвестпроектов упала и нужны дополнительные стимулы для модернизации, считает он. Но пересмотр налоговой системы требует безупречной настройки новых параметров, которых слишком много (цены на нефть, курс рубля по отношению к доллару, величина премий/дисконтов внутреннего рынка и т.д.), между собой они не связаны и предсказать их сложно, говорит Борисов. Решения нужно детально проработать и внедрять постепенно, заключает эксперт. Изменение валютных курсов, внешних цен и т.д. даже по отдельности дают погрешность для отрасли более 100 млрд руб. в год, говорил в начале февраля директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов (цитата по «Интерфаксу»).

Представители Минфина и Минэнерго не ответили на запросы РБК.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: Дмиирий Медведев , НК «Роснефть» , налоговый маневр
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