Red Wings объяснила, почему не все пассажиры улетели из Тбилиси в Москву
Авиакомпания Red Wings «в связи с необходимостью замены воздушного судна» направила на выполнение рейса WZ-560 из Тбилиси в Москву судно меньшей вместимости, сообщили РБК в авиаперевозчике.
Пассажирам предложили вернуть деньги без комиссии и штрафов, переоформить билеты на другие даты или с вылетом из других городов Грузии. Если те не согласятся на эти варианты, пассажиров вывезут из Тбилиси на рейсах авиакомпании «с более поздним вылетом».
«С пассажирами на месте работают представители авиакомпании для оказания всех необходимых услуг согласно ФАП-82, в том числе расселения в гостинице с предоставлением горячего питания. Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства», — добавили в Red Wings.
Рейсы WZ-560 за последнюю неделю совершались на Ту-204 и его модификации Ту-214, а также Sukhoi Superjet 100, следует из данных FlightRadar. Самолеты следуют из Тбилиси в московский аэропорт Жуковский.
Mash утверждает, что мест в самолете не хватило 20 пассажирам, они узнали о замене борта при регистрации. Не смогли вылететь около 50 пассажиров, сообщила «РИА Новости» сотрудница аэропорта.
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