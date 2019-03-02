Кандидатов в директора Apple попытались обязать раскрывать свои убеждения

Консервативная точка зрения в компании не приветствуется, считает один из акционеров Apple. Подобная инициатива, по его мнению, могла бы поспособствовать появлению в руководстве компании людей с противоположной позицией

Фото: Aly Song / Reuters

На голосование акционеров Apple на их ежегодном собрании в пятницу, 1 марта, был вынесен вопрос об обязательном раскрытии информации об «идеологических взглядах» каждого кандидата по пост члена совета директоров компании. Об этом сообщают Reuters и Business Insider.

Подобное предложение, по информации агентства, было внесено в бюллетень для акционеров Национальным центром исследований в области государственной политики (также является держателем акций компании). Представителей этой организации Reuters называет консерваторами. Сама компания описывает себя как коммуникационный и исследовательский фонд, «поддерживающий надежные решения в области национальной обороны и свободного рынка».

В ходе собрания, как отмечает агентство, были высказаны аргументы как за эту инициативу, так и против нее. В частности, консалтинговые фирмы Glass Lewis и Institutional Shareholder Services рекомендовали голосовать против подобной идеи. При этом юрист Национального центра исследований государственной политики Джастин Данхоф объяснил, что такое предложение является попыткой обеспечить присутствие в совете директоров Apple людей с консервативными политическими взглядами.

«Когда компания открыто занимает политические и правовые позиции, было бы полезно иметь голоса с обеих точек зрения», — сказал Данхоф, заметив, что в Apple, по его данным, «рассмотрение консервативных точек зрения, по-видимому, не рекомендуется, если не запрещено вообще» (цитата по Business Insider).

Подобное выступление, как замечает издание, вызвало длительные дебаты среди акционеров. Однако в итоге, согласно предварительным результатам голосования, опубликованным Apple, предложение поддержали только 1,7% акционеров.