Поставщика запчастей First Brands обвинили в «масштабном мошенничестве»

Кредиторы недовольны тем, что совет директоров First Brands предоставил приоритетное право на погашение долга другой группе займодателей. Они обвиняют производителя запчастей в искажении фактов в финансовых документах

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Кредиторы обанкротившегося производителя автозапчастей First Brands подали против него судебный иск, в котором обвинили компанию в «масштабном мошенничестве». Об этом сообщают Bloomberg и Financial Times со ссылкой на судебные материалы.

В частности, кредиторы нескольких компаний, связанных с First Brands, добиваются их исключения из процедуры банкротства. Они ссылаются на обвинения в адрес First Brands в двойном залоге ее активов, а также упоминают новые сведения, указывающие на то, что компания «искажала факты в многочисленных финансовых отчетах, кредитных соглашениях и базовых сертификатах заимствований».

Группа, подавшая иск, также присоединилась к призывам других кредиторов назначить независимого эксперта после заявлений о том, что из компании исчезли миллиарды долларов.

Решающее слушание по делу о банкротстве First Brands пройдет на следующей неделе, на нем выступят две разные группы кредиторов компании. Юристы этих групп утверждают, что First Brands совершила неправомерные действия, прежде чем обанкротилась в сентябре, при этом имея задолженность в размере $12 млрд.

Они возражают против решения совета директоров First Brands предоставить право на приоритетное погашение долга в размере $3 млрд другой группе из примерно 80 кредиторов в обмен на выделение нового кредита в размере $1,1 млрд. Компания утверждает, что эти деньги необходимы ей для продолжения процесса банкротства.

Один из кредиторов — компания Evolution Credit Partners — добивается, чтобы независимый управляющий по делам о банкротстве взял на себя управление «дочкой» First Brands. Производитель автозапчастей должен этому кредитору сотни миллионов долларов.

Evolution и другие кредиторы First Brands недовольны правом 80 хедж-фондов и других финансовых учреждений на приоритетное погашение долга и утверждают, что решение совета директоров может поставить под угрозу залог.

Соглашение об отдаче приоритета кредиторам, которые могут дать дополнительные средства в долг, «фактически гарантирует, что жертвы мошенничества получат лишь незначительную компенсацию или вообще не получат ее», утверждается в коллективном иске.

Адвокат, представляющий интересы руководства First Brands, отверг обвинения кредиторов в неправомерных действиях со стороны компании.

First Brands подала заявление о банкротстве 29 сентября. Основатель компании Патрик Джеймс ушел с поста генерального директора в начале октября. К расследованию обстоятельств краха компании, по данным Bloomberg, подключилась федеральная прокуратура США.