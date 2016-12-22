Структура банка «Россия» стала претендентом на крымский «Инкерман»

«Дочка» банка «Россия» может стать новым владельцем крымского производителя вин «Инкерман». Покупка может стать второй сделкой банка в крымском виноделии: в прошлом году он выкупил «Новый свет»

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

«Дочка» банка «Россия» — компания «Южный проект» — может стать новым совладельцем крымского производителя вин «Инкерман», подтвердил РБК гендиректор ГК Inkerman International Сергей Лебедев. О том, что «Южный проект» завершает переговоры с заводом и новый инвестор может получить долю уже в ноябре ранее сообщило севастопольское издание ForPost со ссылкой на свои источники.

Как рассказал Лебедев РБК, «Южный проект» является «одним из возможных кандидатов» на роль нового инвестора завода, но не единственным. Тем не менее, по его словам, «с ними больше всего конкретики». Других претендентов Лебедев не назвал. Переговоры с инвестором ведутся уже больше года. Собеседник РБК ожидает, что до конца года они будут финализированы. Размер приобретаемого пакета в компании сейчас обсуждаются — возможен как полный выкуп, так и частичное вхождение в капитал компании, рассказал Лебедев. «Это связано с тем, что у компании три основных владельца и никто из них не владеет контрольным пакетом», — пояснил он.

В пресс-службе банка «Россия» не ответили на запрос РБК на момент публикации.

Что производит крымский «Инкерман» Согласно информации на сайте предприятия, Инкерманский завод марочных вин был создан в 1961 году. Предприятие расположено на территории, занимающей 7 га, ​общая площадь винных подвалов составляет 55 тыс кв. метров. Холдинг Inkerman International со штаб-квартирой в Стокгольме был создан в 2011 году. ​Он объединил ООО «Инкерманский завод марочных вин» (представляет собой производство полного цикла от приемки винограда до розлива), совхоз ООО «Качинский +» и ЧАО «Агрофирма «Черноморец». Согласно данным СПАРК, компании Inkerman International AB принадлежит 100% в ООО «Инкерманский Завод Марочных Вин», ООО «Винный дом Инкерман», зарегистрированное в Киеве ТОВ «Торговий дім «​Інкерман» и 75% — ООО «Качинский+». Другими владельцами совхоза указан его гендиректор Михаил Хош (12,54%) и Виталий Кошелев (12,46%). В 2011 году украинский предприниматель Валерий Шамотий, владевший группой на тот момент, продал часть своего винного бизнеса инвестфондам Horizon Capital (владеет 20%), и Hartwall Capital (40%). Выручка «Инкерманского завода марочных вин» в 2017 году составила 1,8 млрд руб., выручка ООО «Винный дом Инкерман» — 1,08 млрд руб., ТОВ «Торговий дім »Інкерман» — 769 млн руб., а совхоз «Качинский+» — 323 млн руб.

Для структуры банка «Россия» сделка может стать уже второй в регионе. В конце 2017 года компания «Южный проект» в ходе приватизации стала владельцем одного из старейших винодельческих предприятий Крыма — завода «Новый Свет». Она получила 100% акций в ходе торгов, сумма сделки составила 1,5 млрд рублей.

По словам руководителя проекта WineRetail Александра Ставцева, банк «Россия» — самый логичный претендент на активы «Инкермана»: у приобретенного ранее «Нового Света» нет своих виноградников для производства, а «Инкерман»​, который год назад полностью отказался от использования виноматериалов, смог бы закрыть эту потребность. В свою очередь, для «Инкермана» такое партнерство должно помочь с решением земельных проблем, возникших у производителя после перехода в российскую юрисдикцию, напоминает эксперт.

Согласно позиции правительства Севастополя, совхоз «Качинский+» три года не платил арендную плату: по версии предприятия оно не могло переоформить договор истекший три года назад договор аренды из-за бюрократических барьеров, объясняло севастопольское подразделение «ФедералПресс». Как передавало агентство со ссылкой на директора департамента имущественных и земельных отношений Рустэма Зайнуллина власти Севастополя выставят виноградники совхоза «Качинский+» на торги, если отсудят у арендатора землю.

По данным в картотеке арбитражных дел, заявление Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя против ООО «Качинский +» о расторжении договора аренды и возврате арендованного имущества поступило 26 сентября 2017 года. В настоящее время производство по делу приостановлено до 7 декабря 2018 года в связи с назначением судом экспертизы.

Винные планы

Крымским виноделам после присоединения полуострова к России пришлось адаптироваться под новую нормативную базу регулирования алкогольной отрасли, которая существенно отличается от украинской. Например, местным производителям пришлось установить программное обеспечение связанное с ЕГАИС. Проблемы также возникали с выдачей федеральных акцизных марок, без которых предприниматели не могли реализовывать продукцию на материковой части России. В 2014 году производство вин на полуострове снизилось на 20,1% по отношению к 2013 году. В свою очередь крымские виноделы не раз предлагали меры поддержки отрасли — в 2014 году крымские виноделы обращались к Владимиру Путину с просьбой ввести ответные санкции, запрещающие импорт вин из Евросоюза, а в 2016 году генеральный директор винзавода «Массандра» Янина Павленко предлагала освободить крымских производителей от уплаты акциза при условии, что средства будут направлены на закладку виноградников.

В мае 2017 года Лебедев говорил, что на «Инкерман» приходится почти 17 млн литров из произведенного в России вина, весь российский рынок был на уровне 600 млн литров. По его словам, в денежном выражении доля компании была почти в два раза больше, чем в реальном. В 2017 году компания планировала увеличить производство в бутылках на 25-30%. Основным для себя рынком «Инкерман» считает Россию. Озвученный ранее план по производству предполагает к 2019 году увеличить выпуск вина на 45% — до 32 млн бутылок.