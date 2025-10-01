Крупный поставщик рыбы Unifrost закрыл сделку по покупке «Меридиана»

Один из крупнейших импортеров и переработчиков рыбы Unifrost завершил объединение с группой «Меридиан», выпускающей рыбные пресервы и крабовые палочки. Сделка, по мнению ФАС, не приведет к ограничению конкуренции на рынке

Фото: Андрей Любимов / РБК

Группа Unifrost, один из крупнейших российских импортеров и переработчиков рыбы и морепродуктов, завершил сделку по покупке производителя рыбной продукции «Меридиан». Об этом сообщил РБК представитель группы.

Сделка стала продолжением стратегии по развитию потребления рыбы и морепродуктов в России и СНГ, заявил член наблюдательного совета группы Алексей Демчишин. «Меридиан», имеющий компетенции по производству деликатесов из морепродуктов, дополнит существующие активы Unifrost. Его покупка вслед за приобретением группы компаний «Агама» в 2024 году позволит Unifrost стать одним из ведущих игроков в сфере переработки рыбы и морепродуктов, добавил Демчишин.

О намерении Unifrost выкупить бизнес «Меридиана» стало известно в начале августа. Тогда ООО «Юнифрост» подало в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении 100% в трех юридических лицах группы: АО «Меридиан», ООО «Торговый дом «Меридиан» и ООО «Меридиан-Трейдинг». Источник «Коммерсанта» сообщал, что если сделка состоится, то Unifrost сможет контролировать до 60% рынка крабовых палочек и 35–40% сегмента пресервов. В сентябре ФАС согласовала ходатайство: по ее мнению, сделка не приведет к ограничению конкуренции на продовольственном рынке.

Сумму сделки в Unifrost не раскрыли. Руководитель департамента M&A BGP Capital Иван Пешков ранее оценивал бизнес «Меридиана» в 5–7 млрд руб. с учетом долга.

Unifrost был основан в 2004 году, офис компании расположен в Петербурге. По итогам 2024 года выручка ООО «Юнифрост» составила 46,5 млрд руб. (на 44,2% больше, чем годом ранее), а чистая прибыль достигла 3,4 млрд руб. (+88,6%). В 2024 году компания выкупила крупного производителя рыбы, морепродуктов и замороженных овощей ГК «Агама» (бренды Agama и «Бухта изобилия»). С Unifrost также может быть связан также покупатель российского бизнеса литовской Viciunai Group (производитель крабовых палочек Vici): по данным «Коммерсанта», петербургская УК «Группа «Океан», в периметр которой в начале 2024 года начали переходить структуры производителя, могла действовать в интересах Unifrost.

«Меридиан» был основан в 1978 году как государственное производство продукции из рыбы для центральной части России. В 2003 году контрольный пакет акций был приобретен инвестиционной компанией «Союзпром», которая инвестировала в модернизацию производства, говорится на сайте компании. Сейчас «Меридиан» специализируется на выпуске пресервов, рыбных деликатесов, красной икры, а также крабовых палочек, снеков и другой рыбной продукции из сурими (фарш из минтая). Продукция выпускается под марками «Меридиан», Milegrin, «Мирамар», «Рыбный базар», объемы производства составляют 25 тыс. т в год.