Немецкий конкурент Pandora уйдет из России

Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Немецкая сеть ювелирных украшений Thomas Sabo закрывает последнюю российскую точку. Магазин в торгово-развлекательном центре «Метрополис» у станции метро «Войковская» будет работать до декабря 2019 года, сообщают сотрудники потребителям. «Бренд принял решение уйти из России», — подтвердила корреспонденту РБК сотрудница магазина. Представитель «Метрополиса» сообщил, что магазин действительно будет закрыт, но не уточнил конкретную дату.

В России немецкий бренд развивал локальный партнер — ООО «Серебряный стиль». Связаться с его единственной владелицей Ольгой Костиной не удалось. На момент публикации представители Thomas Sabo не ответили на запрос РБК.

Чем известен Thomas Sabo? Thomas Sabo — бренд ювелирных украшений среднего ценового сегмента. Созданная в 1984 году в Германии компания специализируется на производстве серебряных и золотых браслетов и подвесок (шармов) к ним, так же как и ее главный конкурент датская Pandora. В ассортименте Thomas Sabo также кольца, серьги, колье и аксессуары. Компания работает в 38 странах, с флагманскими магазинами в Цюрихе, Вене, Париже, Мюнхене, Лондоне. На конец 2018 года ее сеть насчитывала 300 собственных точек и 2,8 тыс. — в мультибрендовых магазинах.

В системе геосервиса 2ГИС первый магазин Thomas Sabo в Москве появился в 2014 году, в 2017-м это была уже сеть из трех точек в столице, по одному в Петербурге и в Воронеже.

Выручка ООО «Серебряный стиль» по РСБУ в 2018 году упала, согласно данным базы СПАРК, на 74%, до 30,8 млн руб, чистый убыток составил 9 млн руб.