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Bloomberg назвал лучшие и худшие IPO европейских компаний 2018 года
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Bloomberg назвал лучшие и худшие IPO европейских компаний 2018 года
Бизнес, 13:06
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Bloomberg назвал лучшие и худшие IPO европейских компаний 2018 года
С начала 2018 года проведенные на европейских биржах IPO собрали примерно $37 млрд против $44 млрд в январе—сентябре 2017 года. Европейские фондовые рынки переживают не лучший год, отмечает Bloomberg
Фото: Ralph Orlowski / Reuters

В 2018 году наиболее успешно свои IPO (Initial Public Offering, первичное публичное предложение) на европейских биржах проводят технологические компании, для девелоперов и финансовых компаний ситуация сейчас не лучшая, отмечает Bloomberg. Да и европейские фондовые рынки в целом, по мнению экспертов агентства, переживают не лучший в своей истории год. На фоне опасений инвесторов, связанных с ростом напряженности в политике, IPO собрали в январе—сентябре 2018 года лишь $37 млрд против $44 млрд за тот же период предыдущего года.

​Впрочем, эксперты Bloomberg не исключают, что 2019 год может преподнести инвесторам новые неприятные сюрпризы, а потому считают, что четвертый квартал текущего года может стать для кого-то последней возможностью выйти на рынок. Пока же Bloomberg составил список лучших и худших крупных (свыше $250 млн) IPO, проведенных в 2018 году европейскими компаниями.

Лучшие IPO Европы-2018

1. В июне IPO на бирже Euronext провела голландская финтех-компания Adyen, которую называют конкурентом PayPal. Компания, название которой происходит от суринамского «начать сначала», позволяет проводить платежи по цифровым каналам, а среди ее клиентов есть Netflix, Facebook, Spotify и eBay. В рамках IPO акционеры Adyen продали на бирже 13,4% существующих акций компании, размещение прошло по цене €240 (верхняя граница коридора), таким образом рыночная капитализация компании в момент проведения IPO составила €7,1 млрд или $8,3 млрд. Однако уже в первый день торгов, 13 июня, бумаги Adyen подорожали на 90%, торги ими закрылись на отметке €455, увеличив капитализацию компании до €13,4 млрд.

​1 октября стоимость акций Adyen на бирже достигала отметки €714,7, что почти втрое выше цены в момент проведения IPO.

2. Компания Sensirion — швейцарский производитель сенсоров для автомобилей, мобильных телефонов и другой электроники — провела IPO в марте, разместив 7,68 млн своих акций (в том числе 1,53 млн новых) по 36 швейцарских франков за штуку (верхняя граница объявленного диапазона). Это обеспечило компании капитализацию в $531 млн, 1 октября стоимость ее бумаг достигла отметки 67,8 франка за штуку (+88% к цене размещения).

3. Датская Netcompany провела IPO в июне, ее акционеры продали 23 млн принадлежащих им акций по 155 датских крон за штуку, что обеспечило компании капитализацию в 7,75 млрд датских крон ($1,2 млрд). 1 октября стоимость акций Netcompany на копенгагенской бирже достигала отметки 232 кроны (+49,6% к цене размещения).

4. IPO норвежской Elkem — одного из лидеров среди производителей кремния — стало крупнейшим в Норвегии за последние несколько лет. В марте Elkem, единственным владельцем которой была в тот момент китайская China National Bluestar, разместила бирже в Осло 38,2% своих акций по цене 27,95 норвежской кроны за штуку. В результате капитализация компании составила 16,9 млрд крон ($2,1 млрд). 1 октября стоимость акций на норвежской бирже поднималась до 41,17 кроны (+47,3% к цене размещения).

5. В июне свои акции на Миланской бирже разместила итальянская Carel Industries S.p.A., один из ведущих разработчиков и производителей технологий для систем увлажнения. Размещение 35% бумаг компании прошло по цене €7,2 за акцию, что обеспечило компании капитализацию в €720 млн. 1 октября стоимость акции Carel Industries на Миланской бирже достигала €9,8 (+36,1% к цене размещения).

Худшие IPO Европы-2018

1. В мае швейцарская CEVA Logistics, полностью принадлежавшая группе CMA-CGM Investment, разместила на бирже крупный пакет своих акций (часть из них была продана CMA-CGM Investment, а остальные выпущены заново), по цене 27,5 швейцарского франка за штуку. Общая выручка от IPO составила примерно 1,2 млрд франков ($1,22 млрд). Однако уже в первый день торгов акциями CEVA Logistics котировки упали более чем на 8%.

1 октября стоимость акций CEVA Logistics на швейцарской бирже снижалась до 18,56 франка за штуку, что на 32,5% ниже уровня размещения.

2. Испанскому девелоперу Metrovacesa в феврале удалось разместить свои акции на Мадридской бирже по нижней границе изначально объявленного диапазона — €16,5 за штуку. Капитализация компании, значительная часть активов которой находится в стремящейся к отделению Каталонии, составила €2,5 млрд против первоначальной оценки в €2,95 млрд.

1 октября стоимость акций Metrovacesa колеблется возле отметки €11,5 (минус 30,3% от цены размещения).

3. Дочерняя Deutsche Bank компания DWS Group, управляющая активами более чем на €700 млрд, вышла на биржу в марте. Банк продал 22,5% принадлежащих ему акций компании по €32,5 за штуку, выручив в общей сложности €1,4 млрд. Однако после того, как часть инвесторов вывели свои средства из управления DWS Group, котировки ее акций заметно снизились. 1 октября стоимость бумаг DWS Group опускалась до €23,59 за штуку (минус 27,4% к цене размещения).

4. Гамбургская Godewind, специализирующаяся на управлении имуществом, провела IPO на франкфуртской бирже весной, однако сумела продать только 93,75 млн из 112,5 млн новых акций. Бумаги были размещены по €4 за штуку, общая выручка от IPO составила €375 млн против планировавшихся €550 млн. 1 октября стоимость акций Godewind колеблется в районе €3,5 (минус 12,5% к цене размещения).

5. Британский микрофинансовый холдинг Amigo Holdings провел IPO на Лондонской бирже в июне. Основатель компании и его партнеры выручили в результате IPO около 330 млн фунтов, разместив бумаги по цене 2,75 фунта за штуку, при этом рыночная капитализация компании превысила 1,3 млрд фунтов. Однако 1 октября стоимость бумаг Amigo Holdings составляет лишь 2,45 фунта (минус 11% к цене размещения).

Автор: Евгений Калюков.
Теги: IPO , Bloomberg
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