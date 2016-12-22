Британский суд отказал России в выдаче экс-совладельца банка «Траст»

Британский суд счел преследование экс-совладельца банка «Траст» российскими правоохранительными органами политически мотивированным. Защита экс-банкира указывала на его связи с Михаилом Ходорковским

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров, объявленный Россией в международный розыск, останется в Великобритании. Магистратский суд Вестминстера счел, что его выдача российским властям станет нарушением прав человека, следует из вердикта суда (*pdf).

В Великобританию Илья Юров уехал после того, как банк «Траст» был передан на санацию в декабре 2014 года. В России он обвиняется в растрате и присвоении средств. По версии следствия, в 2012–2014 годах он и несколько топ-менеджеров банка выводили активы банка «Траст» на счета офшоров на Кипре, после чего эти деньги перечислялись на счета физических и юридических лиц, подконтрольных руководству банка.

Судья, в частности, счел, что российские власти не смогут обеспечить Юрову достойное содержание в случае его выдачи властям. Кроме того, защита Юрова предоставила суду свидетельства о «слабости системы правоохранительных органов России» и о связи преследования бизнесменов с политическими мотивами (в качестве одного из аргументов использовалось дело ЮКОСа).

Комментируя решение суда «Ведомостям», Юров также заявил, что суд счел его преследование «политически мотивированным» из-за его связи с Михаилом Ходорковским. Ранее Юров работал в банке «Менатеп» Ходорковского

В ходе санации «Траста» ЦБ заявлял, что имеются признаки вывода активов из банка. По версии Центробанка, прежние собственники банка использовали для этого «схемы по кредитованию заемщиков, не ведущих реальной хозяйственной деятельности». Дыру в капитале банка регулятор оценил

в десятки миллиардов рублей.

В феврале 2017 года газета «Ведомости» сообщила, что банк «Траст» подал в Высокий суд Лондона иск об аннулировании переводов средств бывших владельцев банка Юрова, Фетисова и Беляева на счета их жен.Так, в иске указывалось, что супруга Юрова на деньги, полученные из офшора, связанного с заемщиками «Траста» приобрела в графстве Кент отреставрированный замок XVI века Oxney Court, три квартиры в Лондоне и недвижимость на Кипре.

Илья Юров присутствовал 3 февраля на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым в Лондоне, на которой обсуждалась возможность возвращения в Россию ряда предпринимателей, покинувших в страну из-за уголовного преследования. По итогам встречи был составлен так называемый «список Титова», переданный Владимиру Путину.