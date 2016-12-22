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«Черкизово» купит 75% крупного мясопереработчика в Ленинградской области
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«Черкизово» купит 75% крупного мясопереработчика в Ленинградской области
Бизнес, 12:51
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«Черкизово» купит 75% крупного мясопереработчика в Ленинградской области
Группа «Черкизово» покупает 75% мясопереработчика «Самсон» в Ленинградской области. Сделка позволит, в частности, возродить производство колбасы под маркой «Самсон»
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Группа «Черкизово» семьи Михайловых покупает 75% петербургского мясопереработчика «Самсон — продукты питания», основной актив которого — мясокомбинат во Всеволожске Ленинградской области. Об этом сообщил РБК представитель «Черкизово». Стороны договорились о слиянии, подтвердил представитель «Самсона»​.

Стороны позиционируют готовящуюся сделку как «стратегическое партнерство». Как уточняет представитель «Черкизово», после одобрения покупки регулятором «Самсон» будет и дальше самостоятельно вести операционную деятельность, менеджмент компании не поменяется.

Учредителем ООО «Самсон — продукты питания», как указано в базе СПАРК, является британская Montego Bay Ventures Ltd. Ее директор Дмитрий Гордеев также значится гендиректором производственного предприятия группы ООО «Мясокомбинат «Всеволожский».

Чем известен «Самсон»

Компания «Самсон — продукты питания» производит фарши, бифштексы, фрикадельки, шницели и другие мясные продукты с пониженным содержанием жира. Входящий в группу мясокомбинат «Всеволожский» выпускает 2 тыс. т продукции в месяц, его выручка в 2017 году, по данным СПАРК, составила 3,9 млрд руб.

Основной рынок сбыта — Северо-Западный федеральный округ. Компания, по собственным оценкам, занимает 41% в сегменте «фарши и продукты мясопереработки» в розничных сетях Петербурга и Ленинградской области. С этой оценкой согласен президент Мясного союза России Мушег Мамиконян.

«Черкизово» — один из крупнейших в России производителей мясной продукции, группа выпускает продукцию под брендами «Петелинка», «Куриное царство», «Моссельпром» и другими. Выручка «Черкизово» в 2017 году составила 90,5 млрд руб., чистая прибыль — 5,8 млрд руб.

Сумму сделки стороны не раскрывают. Покупатель может заплатить за 75% «Самсона» около 700 млн руб., оценивает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Вся компания без учета долга, по его оценкам, может стоить около 1,5 млрд, а с учетом долга — около 900 млн. «Черкизово» не оценит весь «Самсон» больше, чем в 1 млрд руб., полагает топ-менеджер крупного мясоперерабатывающего предприятия.

В результате сделки «Самсон», как объясняет представитель «Черкизово», получит возможность выхода на новые рынки сбыта: сейчас у компании более 90% продаж приходится на родной Северо-Западный федеральный округ.

В свою очередь​ «Черкизово» сможет расширить портфель брендированной продукции с высокой добавленной стоимостью — к 2020 году группа планирует увеличить долю таких продуктов в общей выручке с 60 до 80%, добавляет представитель «Черкизово».

Бренд «Самсон» в «Черкизово» считают «сильным» и хотят возродить его в колбасном производстве. Недавно группа нарастила мощности по производству колбасы: в июле этого года в подмосковной Кашире открылся роботизированный завод по производству сырокопченых колбас, после запуска которого «Черкизово», по собственным прогнозам, обеспечит более 30% всех сырокопченых колбас российского производства. Инвестиции в завод мощностью до 30 тыс. т продукции в год, составили 7 млрд руб.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: «Черкизово» , колбаса
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