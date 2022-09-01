Reuters узнал о планах Говора купить активы производителя стаканчиков

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 60,21 (-0,36) Инвестиции, 31 авг, 16:08
Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 60,24 (-0,13) Инвестиции, 31 авг, 16:08
Лукашенко показал первый белорусский компьютер Технологии и медиа, 14:34
Какие IT-решения помогают строить быстрее и качественнее РБК и S+Консалтинг, 14:32
ПСБ предложил зарплатным клиентам цифровую карту «Мир» Пресс-релиз, 14:30
В Кремле заявили, что опасаются провокаций ВСУ во время инспекции МАГАТЭ Политика, 14:30
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС Политика, 14:25
Песков после слов Токаева о реформах выразил надежду на блестящее будущее Политика, 14:21
Лавров связал отстранение россиян с желанием убрать конкурентов в спорте Спорт, 14:19
В Москве с начала 2022 года построили 33 новых школы и детсада Город, 14:19
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Флаг, извержение вулкана и школьники в ДНР: как прошло 1 сентября Общество, 14:13 
Как безопасно работать с криптовалютой. Инструкция для новичка Крипто, 14:07
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 14:02
Минобороны сообщило о попытке наступления ВСУ на двух направлениях Политика, 14:02
Песков заявил, что причина гибели Равиля Маганова не вопрос Кремля Общество, 14:01
Тедеско назвал шоком уход Федуна из «Спартака» Спорт, 14:01
Бизнес ,  
0 

Reuters узнал о планах Говора купить активы производителя стаканчиков

Владелец «Вкусно — и точка» предложил €151 млн за два российских завода финской Huhtamaki, которая выпускает одноразовую посуду. Компания ищет покупателя на свои активы с апреля
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Владелец ресторанов «Вкусно — и точка», которые открылись на базе ушедшего из России McDonald's, Александр Говор намерен приобрести российские активы финского производителя одноразовых стаканчиков Huhtamaki. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы, не уточняя, какого они рода, а также на источник, близкий к обсуждению сделки.

По данным агентства, бизнесмен предложил до €151 млн за активы финской компании по производству упаковки и одноразовой посуды. Для этого он планирует привлечь кредит от Сбербанка. Средства планируется перевести зарегистрированной на Кипре компании Espentina Limited, используя для этого российскую компанию Club Hotel (ООО «Клуб-Отель»).

Как пишет Reuters, Говор владеет Espentina совместно с Юрием Кушнером. ООО «Клуб-Отель» (владеет сетью «Вкусно — и точка») на 100% принадлежит Говору с 31 мая.

Финский производитель одноразовой посуды покинет российский рынок
Бизнес
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Агентство также ссылается на письмо ООО «Клуб-Отель» без даты (кому оно адресовано, не уточняется), в котором говорится, что компания готова приступить к приобретению активов финской компании. «Мы будем готовы увеличить предложенную цену до €151 млн», — говорится в письме директора ООО «Клуб-Отель» Елены Внучковой.

Представитель Александра Говора отказался предоставлять комментарии. РБК направил запрос в девелоперскую компанию «Инрусинвест», где Говор является членом совета директоров, а также в Huhtamaki.

О том, что Huhtamaki ищет покупателя на свой российский бизнес, стало известно в середине апреля. Компания пообещала продолжать работу в течение переходного периода, если цепочки поставок не будут нарушены, а также выполнить свои договорные обязательства.

Читайте на РБК Pro
Pro
Какие варианты для релокации капитала остались у россиян: 5 юрисдикций
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В 2023 году введут единый налоговый платеж. Какие у него плюсы и минусы
Статьи
Pro
Фото: Robert Reyes / Unsplash Как подготовить коммерческий отдел к осени
Инструкции
Pro
Как удаленщики судятся с работодателями — советы, как действовать бизнесу
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Данные очень тревожны». Ждет ли экономику Китая серьезный кризис
Статьи
Pro
Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты»
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Кофе может сильно подорожать. Что происходит на рынке популярного напитка
Статьи

В России у финского производителя два завода: в 1994 году началось производство в Ивантеевке, а в 2016 году заработал завод в Алабуге. В целом на обоих предприятиях трудятся около 700 человек. Заводы выпускают стаканы для горячих и холодных напитков, упаковку для еды навынос, столовые приборы, упаковку для яиц и другую продукцию. Она поставляется в том числе ресторанам KFC, Burger King, Pizza Hut, Cofix, «Шоколадница».

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
При участии
Анна Захарова
Александр Говор «Вкусно и точка» Финляндия покупка активов
Материалы по теме
«Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию марки «ТочкаКола»
Бизнес
Во «Вкусно — и точка» предложили названия для «Биг Мака» и «Макфлурри»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter