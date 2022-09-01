Reuters узнал о планах Говора купить активы производителя стаканчиков

Владелец «Вкусно — и точка» предложил €151 млн за два российских завода финской Huhtamaki, которая выпускает одноразовую посуду. Компания ищет покупателя на свои активы с апреля

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Владелец ресторанов «Вкусно — и точка», которые открылись на базе ушедшего из России McDonald's, Александр Говор намерен приобрести российские активы финского производителя одноразовых стаканчиков Huhtamaki. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы, не уточняя, какого они рода, а также на источник, близкий к обсуждению сделки.

По данным агентства, бизнесмен предложил до €151 млн за активы финской компании по производству упаковки и одноразовой посуды. Для этого он планирует привлечь кредит от Сбербанка. Средства планируется перевести зарегистрированной на Кипре компании Espentina Limited, используя для этого российскую компанию Club Hotel (ООО «Клуб-Отель»).

Как пишет Reuters, Говор владеет Espentina совместно с Юрием Кушнером. ООО «Клуб-Отель» (владеет сетью «Вкусно — и точка») на 100% принадлежит Говору с 31 мая.

Агентство также ссылается на письмо ООО «Клуб-Отель» без даты (кому оно адресовано, не уточняется), в котором говорится, что компания готова приступить к приобретению активов финской компании. «Мы будем готовы увеличить предложенную цену до €151 млн», — говорится в письме директора ООО «Клуб-Отель» Елены Внучковой.

Представитель Александра Говора отказался предоставлять комментарии. РБК направил запрос в девелоперскую компанию «Инрусинвест», где Говор является членом совета директоров, а также в Huhtamaki.

О том, что Huhtamaki ищет покупателя на свой российский бизнес, стало известно в середине апреля. Компания пообещала продолжать работу в течение переходного периода, если цепочки поставок не будут нарушены, а также выполнить свои договорные обязательства.

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В России у финского производителя два завода: в 1994 году началось производство в Ивантеевке, а в 2016 году заработал завод в Алабуге. В целом на обоих предприятиях трудятся около 700 человек. Заводы выпускают стаканы для горячих и холодных напитков, упаковку для еды навынос, столовые приборы, упаковку для яиц и другую продукцию. Она поставляется в том числе ресторанам KFC, Burger King, Pizza Hut, Cofix, «Шоколадница».