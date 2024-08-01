«Национальную службу санитарной авиации» решил обанкротить ее экс-партнер
Частный российский вертолетный оператор «Русские вертолетные системы» (РВС) намерен обратиться в суд с заявлением о признании Национальной службы санитарной авиации (НССА; структура «Ростеха») банкротом, говорится в соответствующем уведомлении на Федресурсе.
«РВС» является конкурсным кредитором «Национальной службы санитарной авиации»... Должник является неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, поскольку обязательства не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены», — говорится в уведомлении.
РВС с августа прошлого года пытается добиться в судах выплаты долга от НССА за заказанные службой и выполненные оператором авиационные работы. В апреле этого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал РВС в иске, однако апелляционная инстанция в июле признала требования законными. Суд обязал НССА выплатить долг в размере около 240 млн руб., следует из материалов дела в картотеке. 31 июля НССА подала кассационную жалобу на это решение.
В пресс-службе «Ростеха» РБК сообщили, что «удивлены» намерению РВС банкротить НССА. «НССА является финансово устойчивой организацией и имеет достаточно средств для расчетов с кредиторами, поэтому ни о каком банкротстве не может идти речи», — добавили там.
По словам источника РБК, близкого к «Ростеху», у РВС самой есть долг перед другой структурой госкорпорации, причем сумма задолженности выше, чем долг НССА. Еще один собеседник РБК, знакомый с сутью спора, утверждает, что между сторонами была попытка договориться о зачете встречных требований, но «РВС предпочли судиться».
Источник РБК в РВС, напротив, отмечает, что никакой попытки договориться не было. «Мы со своей стороны были готовы (взаимозачесть долги. — РБК). Но со стороны НССА и «Ростеха» дальше разговоров дело не пошло. Так что в суде у НССА была просто тактика затянуть разбирательство. Эта тактика, которую выбрал «Ростех» по отношению к конкурирующей компании», — отмечает собеседник.
Что такое НССА
Национальная служба была создана в 2017 году по инициативе госкорпорации «Ростех» для оказания услуг санитарной эвакуации. НССА планировала стать одним из крупнейших вертолетных операторов в стране с парком в 150 машин.
В то время на рынке уже существовали частные вертолетные операторы, которые оказывали аналогичные услуги. В 2018 году НССА получила статус единого санитарного оператора. При этом служба стала заключать с частными «вертолетчиками» договоры субподряда на выполнение работ, говорит один из источников РБК.
На текущий момент в парке НССА 67 машин, по данным сайта Росавиации. У РВС — 23. У лидера рынка — компании «Ютэйр — Вертолетные услуги» — 183, включая беспилотные.
Учредителями РВС, по данным СПАРК, являются четверо россиян, включая председателя правления Ассоциации вертолетной индустрии Михаила Казачкова.
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