«Национальную службу санитарной авиации» решил обанкротить ее экс-партнер

Частный вертолетный оператор из-за долга на 240 млн руб. планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве «Национальной службы санитарной авиации», входящей в «Ростех». В госкорпорации «удивлены» такому решению экс-партнера

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Частный российский вертолетный оператор «Русские вертолетные системы» (РВС) намерен обратиться в суд с заявлением о признании Национальной службы санитарной авиации (НССА; структура «Ростеха») банкротом, говорится в соответствующем уведомлении на Федресурсе.

«РВС» является конкурсным кредитором «Национальной службы санитарной авиации»... Должник является неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, поскольку обязательства не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены», — говорится в уведомлении.

РВС с августа прошлого года пытается добиться в судах выплаты долга от НССА за заказанные службой и выполненные оператором авиационные работы. В апреле этого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал РВС в иске, однако апелляционная инстанция в июле признала требования законными. Суд обязал НССА выплатить долг в размере около 240 млн руб., следует из материалов дела в картотеке. 31 июля НССА подала кассационную жалобу на это решение.

В пресс-службе «Ростеха» РБК сообщили, что «удивлены» намерению РВС банкротить НССА. «НССА является финансово устойчивой организацией и имеет достаточно средств для расчетов с кредиторами, поэтому ни о каком банкротстве не может идти речи», — добавили там.

По словам источника РБК, близкого к «Ростеху», у РВС самой есть долг перед другой структурой госкорпорации, причем сумма задолженности выше, чем долг НССА. Еще один собеседник РБК, знакомый с сутью спора, утверждает, что между сторонами была попытка договориться о зачете встречных требований, но «РВС предпочли судиться».

Источник РБК в РВС, напротив, отмечает, что никакой попытки договориться не было. «Мы со своей стороны были готовы (взаимозачесть долги. — РБК). Но со стороны НССА и «Ростеха» дальше разговоров дело не пошло. Так что в суде у НССА была просто тактика затянуть разбирательство. Эта тактика, которую выбрал «Ростех» по отношению к конкурирующей компании», — отмечает собеседник.