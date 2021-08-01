FT cообщила о повышении в ЕС цен на вакцины Moderna и Pfizer

Вакцины компаний доказали свою эффективность, а богатые страны стремятся обеспечить себе надежные поставки в условиях распространения заразного дельта-штамма коронавируса, пишет газета

Фото: David Goldman / AP

Американские компании Pfizer и Moderna повысили стоимость своих вакцин против коронавируса для Европейского союза, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на контракты о поставках.

По данным газеты, Pfizer подняла цену на свою вакцину более чем на четверть. Новая цена на дозу препарата составила €19,50 против €15,5 ранее. Moderna повысила стоимость более чем на десятую часть. В последних контрактах на поставку в ЕС цена вакцины Moderna составляет $25,50. В первой закупочной сделке, по словам собеседников FT, одна доза стоила около $22,60.

Условия сделок были пересмотрены после того, как данные испытаний третьей фазы показали, что вакцины Pfizer и Moderna, созданные на основе мРНК, более эффективны, чем более дешевые вакцины, разработанные AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Как пишет FT, компании рассчитывают получить «десятки миллиардов долларов» дохода в этом году, поскольку страны-покупатели стремятся обеспечить поставки в условиях распространения более заразного дельта-штамма коронавируса.