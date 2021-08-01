FT cообщила о повышении в ЕС цен на вакцины Moderna и Pfizer

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 73,02 (-0,12) Инвестиции, 12:41
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 86,77 (-0,22) Инвестиции, 12:41
Как планировать деловые поездки без штрафов за отмену билетов РБК и Smartway, 13:24 Стали известны возможные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов Спорт, 13:24 СК заявил о державшем пропавшую на Алтае девочку в подвале мужчине Общество, 13:12 В Стамбуле пропал двадцатилетний россиянин Общество, 13:07 Почему освоение шельфа не мешает благополучию морских обитателей РБК и «Газпром нефть», 13:00 В МИД Франции назвали честью для ЕС возможность дать убежище Тимановской Политика, 12:59 Российский борец гарантировал себе олимпийскую медаль Спорт, 12:58 Российские компании стали конкурентами за контракты на онкопрепараты Бизнес, 12:57 Пять полезных инструментов для управления рекламой в Google Pro, 12:55 Лидер американских гимнасток выступит в последнем виде на Олимпиаде Спорт, 12:53 Шуточный токен Dogelon Mars мгновенно подорожал на 50 000% из-за сбоя Крипто, 12:49 Вирусологи оценили факторы невосприимчивости некоторых людей к COVID-19 Общество, 12:48 МВД ответило на идею вернуть в паспорт графу «национальность» Общество, 12:46 Беглого первого президента Киргизии привезли к следователям в Бишкеке Политика, 12:44
Пандемия коронавируса ,  
0 

FT cообщила о повышении в ЕС цен на вакцины Moderna и Pfizer

Вакцины компаний доказали свою эффективность, а богатые страны стремятся обеспечить себе надежные поставки в условиях распространения заразного дельта-штамма коронавируса, пишет газета
Pfizer PFE $43,18 +0,68% Купить
Moderna MRNA $360,93 +1,6% Купить
Фото: David Goldman / AP
Фото: David Goldman / AP

Американские компании Pfizer и Moderna повысили стоимость своих вакцин против коронавируса для Европейского союза, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на контракты о поставках.

По данным газеты, Pfizer подняла цену на свою вакцину более чем на четверть. Новая цена на дозу препарата составила €19,50 против €15,5 ранее. Moderna повысила стоимость более чем на десятую часть. В последних контрактах на поставку в ЕС цена вакцины Moderna составляет $25,50. В первой закупочной сделке, по словам собеседников FT, одна доза стоила около $22,60.

Условия сделок были пересмотрены после того, как данные испытаний третьей фазы показали, что вакцины Pfizer и Moderna, созданные на основе мРНК, более эффективны, чем более дешевые вакцины, разработанные AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Как пишет FT, компании рассчитывают получить «десятки миллиардов долларов» дохода в этом году, поскольку страны-покупатели стремятся обеспечить поставки в условиях распространения более заразного дельта-штамма коронавируса.

Что стало сигналом для Москвы. Самое актуальное о пандемии на 2 августа
Общество

На прошлой неделе компания Pfizer повысила прогноз годовой выручки от вакцин почти на треть — до $33,5 млрд, после того как продажи вакцины помогли почти удвоить объем продаж во втором квартале. Генеральный директор Альберт Бурла сказал, что цены для стран с более высоким уровнем дохода «сопоставимы». При этом страны со средним уровнем дохода платят примерно половину от этой цены, а страны с более низким уровнем дохода оплачивают только расходы, указал он.

Согласно прогнозам, составленным для FT компанией Airfinity, разрыв между производителями мРНК-вакцин и их конкурентами в следующем году будет увеличиваться. Консалтинговое агентство прогнозирует, что продажи препарата Pfizer составят $56 млрд, а Moderna — $30 млрд, поскольку эти препараты покупают богатые страны. Продажи вакцины AstraZeneca, которая доминирует в поставках в страны с низким уровнем доходов, вырастут до $15 млрд в следующем году, считают эксперты.

Читайте на РБК Pro
Можно ли отстранить от работы или уволить антиваксера. Что говорит закон Фото: пресс-служба ReForum Winning the hearts Джон Суини — РБК Pro: «Мировой крах был спровоцирован десятком человек» С июля ФНС по-новому проверяет декларации компаний. Что изменилось Банки назвали главные угрозы бесконтрольного роста экосистем в России

Pfizer повысила прогноз по продажам вакцины от COVID-19
Инвестиции
Фото:Jeppe Gustafsson / Shutterstock

Собеседники газеты отметили, что Европейская комиссия и правительства стран ЕС согласились заплатить более высокую цену, чтобы обеспечить подтвержденные поставки с европейских заводов-производителей. Moderna не ответила на запрос о комментариях относительно цен в ЕС, но указала на предыдущие сообщения о том, что соглашения о меньших объемах будут выполняться по более высоким ценам. В Pfizer отказались комментировать цены.

В среду, 28 июля, Pfizer сообщила, что доходы от продажи ее вакцины в первом полугодии 2021 года составили $11,3 млрд. Компания реализовала свыше 1 млрд доз своего препарата. Moderna в мае на 4,3% повысила прогнозируемый в 2021 году доход от продаж своей вакцины от COVID-19 — до $19,2 млрд. В феврале компания ожидала прибыль от продажи препарата в объеме $18,4 млрд.

Автор
Анастасия Батманова Анастасия Батманова
пандемия вакцинация от COVID-19 Pfizer
Материалы по теме
Pfizer сообщила о рассмотрении вопроса регистрации своей вакцины в России
Общество
Pfizer заявил об эффективности третьей дозы вакцины против новых штаммов
Общество
Регулятор США расширил список побочных эффектов вакцин Pfizer и Moderna
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter