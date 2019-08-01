Антипинский НПЗ оказался должен трейдерам 13 млрд руб.

Антипинский НПЗ под управлением Сбербанка задолжал международным и российским трейдерам 13 млрд руб., больше всего — «дочке» азербайджанской Socar, претенденту на покупку завода. Эти деньги трейдеры уже не вернут, считает юрист

Антипинский НПЗ (Фото: annpz.ru)

Сколько завод должен трейдерам

Банкротящийся Антипинский НПЗ, которым владеет Сбербанк с партнерами, оказался должен международным и российским нефтяным трейдерам больше 13 млрд руб., говорится в заявлении о банкротстве завода (копия есть у РБК). Среди трейдеров — девять компаний, в том числе TOTSA, которая принадлежит французской Total, BB Energy, AustroFin и Petroforce. Самый большой долг — 3 млрд руб. — сформировался перед Socar Trading S.A., «дочкой» азербайджанской госкомпании Socar, которую Сбербанк называет основным претендентом на покупку завода. Socar подтверждала интерес к активу. Представители Socar, Сбербанка и Total пока не ответили на запросы РБК.

Большинство контрактов, по которым завод не поставил нефтепродукты трейдерам, были заключены в 2019 году, уже после того, как прямое управление заводом получил Сбербанк (бизнесмен Дмитрий Мазуров с партнерами управлял заводом до 13 ноября 2018 года, владел — до мая 2019 года). В 2018 году при Мазурове были заключены только контракты с компанией Transchemie и Socar Trading S.A. Трейдер Socar заключил с Антипинским НПЗ договор о поставке бензина на экспорт в марте 2018 года, он исправно исполнялся, нефтепродукты поставлялись каждый месяц, сказал РБК источник, близкий к Socar Trading S.A. Завод перестал поставлять бензин только весной 2019 года, когда «дела стали совсем плохи», объяснил он.

Мазуров с партнерами достроил Антипинский НПЗ мощностью 9 млн т в сентябре 2018 года — в основном на кредиты Сбербанка (всего $3,2 млрд или 204 млрд руб.), в ноябре банк забрал управление предприятием, в мае 2019 года — списал у Мазурова в счет кредита акции Vikay Industrial (80% Антипинского завода), а в июле вице-президент банка написал в МВД два заявления с просьбой возбудить уголовное по факту нанесения ущерба заводу и невозврата кредита в $100 млн. Мазуров был задержан 13 июля, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и до 12 сентября находится в СИЗО. Общий долг завода оценивается в $5 млрд. Кроме Сбербанка Антипинский НПЗ должен 20 млрд руб. ($330 млн) Промсвязьбанку, 16 млрд руб. ($255 млн) МКБ, 15,2 млрд руб. ($240 млн) VTBCapitalTrading, Интерпромбанку — 8 млрд руб. ($135 млн) и т.д.