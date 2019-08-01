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Антипинский НПЗ оказался должен трейдерам 13 млрд руб.
Антипинский НПЗ под управлением Сбербанка задолжал международным и российским трейдерам 13 млрд руб., больше всего — «дочке» азербайджанской Socar, претенденту на покупку завода. Эти деньги трейдеры уже не вернут, считает юрист
Антипинский НПЗ (Фото: annpz.ru)

Сколько завод должен трейдерам

Банкротящийся Антипинский НПЗ, которым владеет Сбербанк с партнерами, оказался должен международным и российским нефтяным трейдерам больше 13 млрд руб., говорится в заявлении о банкротстве завода (копия есть у РБК). Среди трейдеров — девять компаний, в том числе TOTSA, которая принадлежит французской Total, BB Energy, AustroFin и Petroforce. Самый большой долг — 3 млрд руб. — сформировался перед Socar Trading S.A., «дочкой» азербайджанской госкомпании Socar, которую Сбербанк называет основным претендентом на покупку завода. Socar подтверждала интерес к активу. Представители Socar, Сбербанка и Total пока не ответили на запросы РБК.

Большинство контрактов, по которым завод не поставил нефтепродукты трейдерам, были заключены в 2019 году, уже после того, как прямое управление заводом получил Сбербанк (бизнесмен Дмитрий Мазуров с партнерами управлял заводом до 13 ноября 2018 года, владел — до мая 2019 года). В 2018 году при Мазурове были заключены только контракты с компанией Transchemie и Socar Trading S.A. Трейдер Socar заключил с Антипинским НПЗ договор о поставке бензина на экспорт в марте 2018 года, он исправно исполнялся, нефтепродукты поставлялись каждый месяц, сказал РБК источник, близкий к Socar Trading S.A. Завод перестал поставлять бензин только весной 2019 года, когда «дела стали совсем плохи», объяснил он.

Мазуров с партнерами достроил Антипинский НПЗ мощностью 9 млн т в сентябре 2018 года — в основном на кредиты Сбербанка (всего $3,2 млрд или 204 млрд руб.), в ноябре банк забрал управление предприятием, в мае 2019 года — списал у Мазурова в счет кредита акции Vikay Industrial (80% Антипинского завода), а в июле вице-президент банка написал в МВД два заявления с просьбой возбудить уголовное по факту нанесения ущерба заводу и невозврата кредита в $100 млн. Мазуров был задержан 13 июля, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и до 12 сентября находится в СИЗО. Общий долг завода оценивается в $5 млрд. Кроме Сбербанка Антипинский НПЗ должен 20 млрд руб. ($330 млн) Промсвязьбанку, 16 млрд руб. ($255 млн) МКБ, 15,2 млрд руб. ($240 млн) VTBCapitalTrading, Интерпромбанку — 8 млрд руб. ($135 млн) и т.д.

Почему трейдеры не вернут деньги

В мае Антипинский НПЗ подал заявление о собственном банкротстве, а в июне у завода появился новый владелец: 80% получила компания ООО «Сокар Энергоресурс». 18 июля компания запустила завод по давальческой схеме: поставляет на него нефть «Сургутнефтегаза» и получает нефтепродукты, выплачивая вознаграждение, которое идет на выплату заработных плат людям и поддержание завода в работоспособном состоянии, рассказывал ТАСС гендиректор предприятия Максим Андриасов. Прав на нефтепродукты у Антипинского НПЗ нет, поэтому он не может выполнить обязательства перед трейдерами и кредиторами. Никаких поставок с момента запуска мы не получали, подтвердил РБК источник, близкий к Socar Trading S.A.

При этом «Сокар Энергоресурс» никак не связана с азербайджанской Socar или ее российскими структурами, то есть никаких договоренностей, о том, что трейдер получит свои нефтепродукты, нет, говорит источник, близкий к Socar Trading S.A. «СОКАР Энергоресурс» учредили «дочка» Сбербанка «СБК Комплект» (40%) и Socar Russia Investments Ltd (60%, учреждена 100-процентной «дочкой» Socar). Но с июля единственным владельцем «Сокар Энергоресурс» стала кипрская Energoresource RT limited, цепочка бенефициаров которой упирается в номинального владельца Христодулоса Г. Вассилиадеса.

Трейдеры вряд ли смогут получить нефтепродукты или деньги от Антипинского НПЗ, считает юрист «Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. Вероятность того, что Антипинский будет признан банкротом, а его имущество продано на торгах, составляет примерно 90%, это следует из статистики единого федерального реестра сведений о банкротстве, объясняет он. В этом случае нефтетрейдеры смогут попасть в реестр кредиторов и будут претендовать на долю от проданного имущества. Но как залоговый кредитор минимум 80% заберет Сбербанк, а если у завода не будет задолженности по зарплате, налогам и другим платежам — то и 95%, говорит юрист. Остальное, по его словам, пойдет на текущие расходы предприятия. Торги, на которых Socar или другой инвестор сможет купить имущество Антипинского НПЗ, технически могут состояться в лучшем случае через год, возможно, через два-три года, добавил юрист.

Автор: Алина Фадеева
При участии: Галина Казакулова
Теги: Антипинский НПЗ
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