Минсельхоз предложил потратить ₽5 млрд на выведение новой породы кур

Сейчас в России доля импортного племенного материала в виде «родителей» мясных кроссов кур, из которых выводятся бройлеры, составляет 95–98%, указано в документе. Племенной материал — инкубационные яйца и суточных цыплят — поставляют в Россию две транснациональные компании — немецкая Aviagen Brands и американская Cobb-Vantress. Только для формирования племенного поголовья птицы эти компании каждый год ввозят в Россию 6 млн суточных цыплят и 400 млн инкубационных яиц. Всего Aviagen Brands и Cobb-Vantress реализуют в России около 21 млн голов родительской птицы, что соответствует 100% потребности рынка бройлерной птицы, говорится в документе. Сокращение числа иностранных поставщиков племенного материала до двух уже привело к тому, что цена на него в последние годы существенно увеличилась, добавляют в Минсельхозе.

Зависимость российского производства бройлеров от импортного инкубационного яйца действительно существует, подтверждает Андрей Дальнов, главный аналитик группы «Черкизово», одного из крупнейших отечественных производителей мяса птицы (бренды «Петелинка», «Куриное царство», «Моссельпром»). В 2018 году Россия ввезла около 600 млн штук инкубационного яйца, а по итогам 2019-го уже может быть завезен 1 млрд штук, отмечает Дальнов, напоминая, что в России производится и собственное инкубационное яйцо, полученное от племенных кур иностранной селекции. По оценке «Черкизово», в 2019 году отечественное производство бройлеров будет зависеть от импорта только на 25%.

Но даже такой уровень импорта инкубационного яйца, по мнению Дальнова, все же несет риски с точки зрения продовольственной безопасности страны. Основная часть поставок (около 70%), по его словам, идет из трех стран — Нидерландов, Чехии и Германии. При возникновении эпидемий в этих странах поставки инкубационного яйца могут резко снизиться, и это сразу ударит по производству мяса бройлеров в России. Даже при небольшом снижении производства мяса птицы, на 1–2%, отпускные цены на нее вырастают на 5–10%, указывает эксперт.

В Россельхознадзоре признавали, что у России есть потребность в импорте живой птицы, но неоднократно вводили ограничения на ее ввоз из западных стран из-за инфекционных заболеваний. В мае 2015 года ведомство временно запретило ввозить племенную птицу и инкубационное яйцо из США — запрет был отменен только в феврале 2018 года. Тогда же Россельхознадзор объявил об ограничении поставок инкубационных яиц из ряда стран ЕС, в том числе Германии и Чехии — речь, правда, шла лишь о запрете поставок из отдельных регионов этих стран, в которых были вспышки заболеваний.

Важная птица Курица — один из наиболее потребляемых в России видов мяса. В 2018 году доля мяса птицы (к нему, кроме курицы, относится, например, индейка) в общем объеме производства мяса составила 44,3%, констатирует Минсельхоз. В 2018 году на одного россиянина приходилось 34,3 кг произведенного мяса птицы, страна была обеспечена этим продуктом собственного производства на 99%, сказано в документе.

Целевая задача установлена в 15% рынка

Разработанная министерством подпрограмма рассчитана на 2019–2025 годы. На ее реализацию Минсельхоз предлагает выделить 5,1 млрд руб. из средств федерального бюджета, еще более 3 млрд руб. планируется привлечь из внебюджетных источников. Инвесторами, как уточнили РБК в министерстве, могут выступить агропромышленные предприятия из Белгородской, Челябинской, Московской, Ярославской областей. Какие именно, представитель министерства не сообщил.

По плану за шесть лет реализации подпрограммы в России должен быть создан хотя бы один новый отечественный конкурентоспособный мясной гибрид «бройлерного типа», который будет отличаться «высокой продуктивностью и жизнеспособностью». Для этого, по оценке Минсельхоза, потребуется сформировать новое поголовье, насчитывающее не менее 35 тыс. птиц. Уже сейчас на птицефабриках в Белгородской, Орловской, Ярославской и Челябинской областях проводятся испытания нового отечественного бройлера, а в перспективе планируется построить птицефабрику, где разместится поголовье новой племенной птицы и финального гибрида, уточнили в министерстве.

По плану к 2025 году доля нового отечественного кросса в общем объеме производства бройлеров в России должна составить не менее 15%. Обеспечить птицефабрики отечественным племенным материалом Минсельхоз планирует за счет увеличения производственных мощностей селекционно-генетического центра «Смена», где хранится ценный генетический материал, а именно «исходные линии отечественного кросса бройлеров «Смена 8», поясняется в документе. Программа модернизации «Смены» предусматривает, что центр сможет обеспечивать промышленные предприятия быстрорастущим бройлером с высоким генетическим потенциалом — родительская пара сможет давать 140–145 цыплят в год.

В Минсельхозе рассчитывают, что создание собственной племенной базы мясных кур обеспечит стабильную ценовую политику и снизит риски монополизации птицеводства иностранными фирмами. Показателем востребованности нового кросса будут лицензионные договора на использование селекционного материала — согласно планам Минсельхоза, должен быть заключен хотя бы один лицензионный договор сроком не меньше чем на три года.

Сможет ли российский кросс побить иностранных

Создание своего кросса и «прародитилей» чистых линий кур имеет смысл, если в результате получится бройлер, сопоставимый по производственным показателям с тем, который выведен из иностранной селекции, указывает Дальнов из «Черкизово». По его мнению, если новый кросс будет экономически выгоден, можно ожидать, что он достаточно быстро займет значительную долю рынка — «возможно, даже больше 15%».

В России существуют собственные бройлеры, но последние 10–15 лет они стали неконкурентоспособными по сравнению с импортными аналогами, и почти все предприятия отказались от их использования, рассказывает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Заявленные в разработанном Минсельхозом документе целевые производственные показатели для нового отечественного кросса бройлеров очень усредненные, считает эксперт. Главный стимул для приобретения отечественной птицы — ее улучшенные показатели по сравнению с иностранными, но догнать зарубежных конкурентов «крайне сложно, если вообще возможно», а к тому моменту, когда российский гибрид будет запущен, они уйдут далеко вперед, считает Давлеев.

В компании Aviagen Brands заверили, что будут продолжать поставлять российским клиентам высококачественную племенную птицу «независимо от изменений на рынке». В России ООО «Авиаген» управляет созданным в 2008 году племенным центром, и его производственные мощности достаточно велики, чтобы удовлетворить спрос клиентов в СНГ, отметили в компании. В российском офисе Cobb-Vantress на запрос не ответили.