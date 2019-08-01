Минсельхоз предложил потратить ₽5 млрд на выведение новой породы кур

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,81 +0,19 EUR Бирж. 70,44 -0,06 Brent 65,16 0% USD Нал. 64,11 63,40 EUR Нал. 70,96 70,14 USD ЦБ 63,42 +0,04 EUR ЦБ 70,74 +0,14 EUR/USD 1,1039 -0,0039 BTC/USD Бирж. 9 979,57 -108,43 IMOEX 2 735,21 -0,16% RTSI 1 350,39 -0,71% DJIA 26 864,27 -1,23% Nasdaq 8 175,42 -1,19%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+25,75%) прогноз Bank of America к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
НМТП ₽8,21 (+6,76%) прогноз ВТБ Капитал к 25.07.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+25,75%) прогноз Bank of America к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
НМТП ₽8,21 (+6,76%) прогноз ВТБ Капитал к 25.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 63,42 (+0,04) Quote, 31 июл, 13:10
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 70,74 (+0,14) Quote, 31 июл, 13:10
Бизнес из декрета: 10 вдохновляющих историй Pink, 10:37 Синоптики предупредили россиян о холодном августе Общество, 10:25 В Красноярском крае из-за угрозы пожаров закроют заповедник «Столбы» Общество, 10:23 Осанка, питание и стресс: как снизить вред сидячей работы в офисе РБК и Philips, 10:22 Жириновский назвал причину лесных пожаров в Сибири Общество, 10:21 Как Федрезерв США повлияет на Bitcoin Крипто, 10:20 «Натуральный», «эко» или «органик»: как пройти сертификацию Pro, 10:18 Кабмин выделил более 15 млрд руб. на поддержку регионов Дальнего Востока Экономика, 10:16 Абонентская база «Билайна» вновь сократилась Бизнес, 10:16 Финляндия ужесточила визовые требования для россиян Политика, 10:14 От каких акций ждать роста в августе: 20 ключевых претендентов Quote, 10:11 Как не обижаться на работу: бывшая глава Yahoo! — о риске выгорания Pro, 10:02 На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки Общество, 10:01 В МЧС назвали причины распространения пожаров в лесах Сибири Общество, 10:00
Бизнес ,  
0 
Минсельхоз предложил потратить ₽5 млрд на выведение новой породы кур
Минсельхоз, обеспокоенный зависимостью российских производителей курятины от импортного племенного материала, предлагает вывести новую породу. На эти цели из федерального бюджета может быть выделено более 5 млрд руб.
Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Минсельхоз предложил дополнить федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы подпрограммой по созданию «отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров». Это следует из проекта постановления правительства, который размещен на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

В результате Минсельхоз намерен снизить зависимость отечественного птицеводства от импортных цыплят и инкубационных яиц, из которых на российских птицефабриках выращиваются куры мясных пород — бройлеров. Кроссами называют гибриды, полученные в ходе скрещивания нескольких линий высокопродуктивных пород.

Почему в России нет собственной птицы для разведения бройлеров и как власти планируют решить эту проблему — в материале РБК.

Свой гибрид обеспечит продовольственную безопасность

Сокращение зависимости от иностранного племенного материала птицы — важный приоритет обеспечения продовольственной безопасности России, говорится в подготовленном Минсельхозом проекте постановления правительства.

Сейчас в России доля импортного племенного материала в виде «родителей» мясных кроссов кур, из которых выводятся бройлеры, составляет 95–98%, указано в документе. Племенной материал — инкубационные яйца и суточных цыплят — поставляют в Россию две транснациональные компании — немецкая Aviagen Brands и американская Cobb-Vantress. Только для формирования племенного поголовья птицы эти компании каждый год ввозят в Россию 6 млн суточных цыплят и 400 млн инкубационных яиц. Всего Aviagen Brands и Cobb-Vantress реализуют в России около 21 млн голов родительской птицы, что соответствует 100% потребности рынка бройлерной птицы, говорится в документе. Сокращение числа иностранных поставщиков племенного материала до двух уже привело к тому, что цена на него в последние годы существенно увеличилась, добавляют в Минсельхозе.

Зависимость российского производства бройлеров от импортного инкубационного яйца действительно существует, подтверждает Андрей Дальнов, главный аналитик группы «Черкизово», одного из крупнейших отечественных производителей мяса птицы (бренды «Петелинка», «Куриное царство», «Моссельпром»). В 2018 году Россия ввезла около 600 млн штук инкубационного яйца, а по итогам 2019-го уже может быть завезен 1 млрд штук, отмечает Дальнов, напоминая, что в России производится и собственное инкубационное яйцо, полученное от племенных кур иностранной селекции. По оценке «Черкизово», в 2019 году отечественное производство бройлеров будет зависеть от импорта только на 25%.

Но даже такой уровень импорта инкубационного яйца, по мнению Дальнова, все же несет риски с точки зрения продовольственной безопасности страны. Основная часть поставок (около 70%), по его словам, идет из трех стран — Нидерландов, Чехии и Германии. При возникновении эпидемий в этих странах поставки инкубационного яйца могут резко снизиться, и это сразу ударит по производству мяса бройлеров в России. Даже при небольшом снижении производства мяса птицы, на 1–2%, отпускные цены на нее вырастают на 5–10%, указывает эксперт.

В Россельхознадзоре признавали, что у России есть потребность в импорте живой птицы, но неоднократно вводили ограничения на ее ввоз из западных стран из-за инфекционных заболеваний. В мае 2015 года ведомство временно запретило ввозить племенную птицу и инкубационное яйцо из США — запрет был отменен только в феврале 2018 года. Тогда же Россельхознадзор объявил об ограничении поставок инкубационных яиц из ряда стран ЕС, в том числе Германии и Чехии — речь, правда, шла лишь о запрете поставок из отдельных регионов этих стран, в которых были вспышки заболеваний.

Важная птица

Курица — один из наиболее потребляемых в России видов мяса. В 2018 году доля мяса птицы (к нему, кроме курицы, относится, например, индейка) в общем объеме производства мяса составила 44,3%, констатирует Минсельхоз. В 2018 году на одного россиянина приходилось 34,3 кг произведенного мяса птицы, страна была обеспечена этим продуктом собственного производства на 99%, сказано в документе.

Целевая задача установлена в 15% рынка

Разработанная министерством подпрограмма рассчитана на 2019–2025 годы. На ее реализацию Минсельхоз предлагает выделить 5,1 млрд руб. из средств федерального бюджета, еще более 3 млрд руб. планируется привлечь из внебюджетных источников. Инвесторами, как уточнили РБК в министерстве, могут выступить агропромышленные предприятия из Белгородской, Челябинской, Московской, Ярославской областей. Какие именно, представитель министерства не сообщил.

По плану за шесть лет реализации подпрограммы в России должен быть создан хотя бы один новый отечественный конкурентоспособный мясной гибрид «бройлерного типа», который будет отличаться «высокой продуктивностью и жизнеспособностью». Для этого, по оценке Минсельхоза, потребуется сформировать новое поголовье, насчитывающее не менее 35 тыс. птиц. Уже сейчас на птицефабриках в Белгородской, Орловской, Ярославской и Челябинской областях проводятся испытания нового отечественного бройлера, а в перспективе планируется построить птицефабрику, где разместится поголовье новой племенной птицы и финального гибрида, уточнили в министерстве.

По плану к 2025 году доля нового отечественного кросса в общем объеме производства бройлеров в России должна составить не менее 15%. Обеспечить птицефабрики отечественным племенным материалом Минсельхоз планирует за счет увеличения производственных мощностей селекционно-генетического центра «Смена», где хранится ценный генетический материал, а именно «исходные линии отечественного кросса бройлеров «Смена 8», поясняется в документе. Программа модернизации «Смены» предусматривает, что центр сможет обеспечивать промышленные предприятия быстрорастущим бройлером с высоким генетическим потенциалом — родительская пара сможет давать 140–145 цыплят в год.

В Минсельхозе рассчитывают, что создание собственной племенной базы мясных кур обеспечит стабильную ценовую политику и снизит риски монополизации птицеводства иностранными фирмами. Показателем востребованности нового кросса будут лицензионные договора на использование селекционного материала — согласно планам Минсельхоза, должен быть заключен хотя бы один лицензионный договор сроком не меньше чем на три года.

Сможет ли российский кросс побить иностранных

Создание своего кросса и «прародитилей» чистых линий кур имеет смысл, если в результате получится бройлер, сопоставимый по производственным показателям с тем, который выведен из иностранной селекции, указывает Дальнов из «Черкизово». По его мнению, если новый кросс будет экономически выгоден, можно ожидать, что он достаточно быстро займет значительную долю рынка — «возможно, даже больше 15%».

В России существуют собственные бройлеры, но последние 10–15 лет они стали неконкурентоспособными по сравнению с импортными аналогами, и почти все предприятия отказались от их использования, рассказывает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Заявленные в разработанном Минсельхозом документе целевые производственные показатели для нового отечественного кросса бройлеров очень усредненные, считает эксперт. Главный стимул для приобретения отечественной птицы — ее улучшенные показатели по сравнению с иностранными, но догнать зарубежных конкурентов «крайне сложно, если вообще возможно», а к тому моменту, когда российский гибрид будет запущен, они уйдут далеко вперед, считает Давлеев.

В компании Aviagen Brands заверили, что будут продолжать поставлять российским клиентам высококачественную племенную птицу «независимо от изменений на рынке». В России ООО «Авиаген» управляет созданным в 2008 году племенным центром, и его производственные мощности достаточно велики, чтобы удовлетворить спрос клиентов в СНГ, отметили в компании. В российском офисе Cobb-Vantress на запрос не ответили.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: Минсельхоз, курицы, АПК, импортозамещение
Материалы по теме
Аналитики назвали выращивание винограда самым рентабельным сектором в АПК
Бизнес
Аналитики назвали рост цен на продукты одним из итогов пяти лет эмбарго
Бизнес
Мясо назвали самым перспективным продуктом для экспорта в Китай
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter