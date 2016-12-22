Beluga начала переговоры об импорте «самого почитаемого» в мире вина

Beluga Group с января 2019-го может стать эксклюзивным импортером испанских вин Torres, возглавляющих рейтинг «самых почитаемых» вин мира. В портфеле нынешнего партнера бренда — МБГ — на эти вина могло приходиться до 14% продаж

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

ПАО «Белуга Групп» (Beluga Group) уже с нового года может получить контракт на поставку продукции испанской Torres Group в Россию. Об этом РБК рассказал источник, близкий к российской алкогольной компании. Информацию о том, что Torres «уже почти рассталась» с прежним российским партнером — компанией МБГ, РБК подтвердили еще два источника на алкогольном рынке.

«Beluga Group импортирует бренди Torres с 2014 года, — напомнили в пресс-службе российской алкогольной компании. — Информацию о дистрибуции вин Torres мы пока не комментируем». В МБГ также не прокомментировали информацию о прекращении сотрудничества с Torres. Испанская компания не ответила на запрос РБК.

Torres занимает первое место в рейтинге The World’s Most Admired Wine Brands — 2018 («Самые почитаемые винные бренды мира — 2018»), ежегодно составляемого журналом Drinks International. В портфель МБГ продукция Torres была включена в 2009 году и, по данным российской компании, к 2017-му входила в топ-3 самых популярных в России испанских вин в среднеценовом сегменте. Как рассказывал РБК в прошлом году президент Torres Мигель Торрес, ​до кризиса 2014 года Россия стабильно входила в топ-10 крупнейших покупателей продукции Torres. «Сейчас — в топ-20; по-моему, она на 16-м месте. Объемы наших продаж здесь снизились на 50%, но в этом году ситуация вроде бы начала выправляться», — отмечал он.

Основа компании Torres — это семейная винодельня, в последний раз она публиковала финансовые результаты за 2015 год: тогда оборот компании вырос на 9,7%, до €263 млн. Компания отмечала в тот период негативное влияние девальвации в России на прибыль, получаемую в регионе.

По данным источника РБК, близкого к МБГ, в год этот импортер ввозил около 1,3–1,4 млн бутылок вина Torres, а оборот мог составить около 550–600 млн руб. По данным СПАРК, за 2017 год совокупная выручка структур МБГ (ООО «Миллениум» и АО «МБ группа Импэкс») составила 4,527 млрд руб.

Виноделы продают водку Beluga Group и Torres сотрудничают и на испанском рынке. В 2013 году испанцы стали эксклюзивным дистрибьютором водки Beluga на территории Испании, Канарских и Балеарских островах, в Андорре. Соглашение было рассчитано на пять лет и затем было продлено.

По данным Федеральной таможенной службы, Испания остается крупнейшей страной — поставщиком вина в Россию по количественному показателю: в январе—мае было ввезено 29,07 млн л испанского вина (включая сусло) на сумму $57,4 млн. Лидер в стоимостном выражении — Италия: при объеме поставок 25,01 млн л их общая стоимость составила $94,05 млн.

Beluga Group (до середины прошлого года — «Синергия») первоначально развивалась как производитель крепких алкогольных напитков. В 2007 году был запущен флагманский для компании бренд водки — Beluga.

Импортом зарубежных брендов Beluga Group занялась в 2011 году: первое соглашение о дистрибуции компания заключила с William Grant & Sons и, таким образом, открыла для себя новое направление в бизнесе. В 2014 году компания стала импортировать винные торговые марки из Франции, Италии, Испании, с Украины, из Южной Африки. Импортное направление за этот период показало активный рост — на 37% и продолжило активно расти в следующие годы. По итогам 2015 года рост импорта составил 32%, 2016 года — 44%, 2017-го — 51%. Компания отметила, что винное направление за прошлый год увеличилось на 86%. За первое полугодие 2018 года портфель импортных брендов увеличился на 27%. Фактических показателей по импорту компания не раскрывает.

В начале недели Beluga Group объявила о покупке винодельческого хозяйства «Вилла Романов», которая включает винодельню производительностью до 2,5 млн бутылок в год, собственные виноградники и туристический комплекс. В сделку войдет 1000 га сельскохозяйственной земли, из них 231 га — это земли с уже существующими виноградниками.

Согласно презентации компании, в развитии винного импорта она фокусируется на среднем и премиальном ценовых сегментах. Выручка подразделения ООО «Синергия Импорт» за 2017 год, согласно СПАРК, выросла на 66,4%, с 3,55 млрд до 5,9 млрд руб., что составляет 16% от от объема выручки Beluga Group, которая за прошедший год выросла на 4%, до 37,3 млрд руб.

«Beluga хочет быстро набрать дистрибьюторский портфель и добавить ему репутации, поэтому компания ищет известные бренды с устоявшейся репутацией, — отметил совладелец проектов «Лефкадия» и «Саук Дере» Михаил Николаев. — В отличие от Beluga МБГ не нужно ничего доказывать на винном рынке, поэтому расставание с Torres для компании скорее хорошая новость».

По его мнению, бренд Torres сильно переоценен на глобальном рынке и потому не очень интересен российскому покупателю: «Население в целом не богатеет, а покупатели с деньгами все чаще отдают предпочтение чему-то новому». «Torres делает ставку на премиальность, но с премиальным сегментом не ассоциируется даже у себя на родине, — считает Николаев. — Испанский рынок очень чувствителен к ценам, а Torres проигрывает другим местным производителям по соотношению цены и качества». Собеседник РБК также напомнил, что, наращивая винный портфель, Beluga хеджирует риски — с точки зрения регулирования винодельческая отрасль пользуется преференциями, в то время как рынок водки регулируется все более агрессивно.