С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

«Газпрому» могут помочь избежать дополнительной налоговой нагрузки в связи с прощенными долгами Nord Stream 2 AG. В мае оператор газопровода «Северный поток-2» достиг мирового соглашения с кредиторами, детали которого неизвестны

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Минфин подготовил поправки в налоговое законодательство, принятие которых поможет «Газпрому» избежать дополнительной налоговой нагрузки, связанной с задолженностью швейцарской «дочки» компании — Nord Stream 2 AG (оператор газопровода «Северный поток-2»). Изменения, с текстом которых ознакомился РБК, планируется внести в уже рассматриваемый и принятый в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статьи 164 и 165 Налогового кодекса Российской Федерации».

В частности, предлагается дополнить перечень того, что понимается под определением «безнадежный долг», то есть нереальные к взысканию долговые обязательства. Таковыми может быть признана «задолженность по процентам по долговым обязательствам иностранной организации, которые признаны в составе дохода». Дополнительно устанавливается, что выплата налогов с доходов, выплачиваемых иностранным организациям, не производится налоговым агентом этих организаций, если такими доходами является прощенный долг по процентам. Однако и в том, и в другом случае одновременно должны выполняться ряд условий:

прощение задолженности происходит на основании соглашения, утверждаемого судом в иностранном государстве в рамках финансового оздоровления такой иностранной организации;

заимодавец (налоговый агент) и заемщик (иностранная организация) входят в одну международную группу компаний;

в отношении иностранной организации действуют запретительные и ограничительные меры, введенные с 2022 года иностранными государствами, экономическими, политическими, военными или иными объединениями стран, международными финансовыми и другими организациями.

Проект поправок в понедельник, 30 июня, был рассмотрен и одобрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, рассказал источник РБК в правительстве.

«Проект поправок подготовлен в целях недопущения дополнительной налоговой нагрузки ПАО «Газпром» в связи с задолженностью швейцарской компании «Норд Стрим 2 АГ», — говорится в материалах к поправкам.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства, «Газпрома» и Nord Stream 2 AG.

Чем известна Nord Stream 2 Швейцарская Nord Stream 2 AG — оператор и проектная компания, отвечавшая за строительство «Северного потока-2». Это экспортный газопровод из России в Европу, который был проложен рядом с «Северным потоком» по дну Балтийского моря с выходом на берегу Германии. Общая мощность двух ниток проекта составляла 55 млрд куб. м в год. Строительство магистрали было завершено в сентябре 2021 года, хотя изначально планировалось в конце 2019 года, но задержалось из-за санкций США. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является «Газпром». Однако строительство газопровода осуществлялось с участием иностранных инвесторов — европейских энергетических компаний OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie. Они обязались предоставить долгосрочное финансирование в размере 50% от общей стоимости проекта, которая оценивалась в €9,5 млрд. Таким образом, каждая компания должна была выделить до €950 млн.

О каком урегулировании долга идет речь

Запуск «Северного потока-2» в работу так и не состоялся, сначала по причине долгой сертификации, затем — из-за ужесточения санкционного режима в отношении проекта в начале 2022 года. А после подрывов на «Северных потоках» в сентябре 2022 года рабочей осталась только одна из ниток «Северного потока-2». Генпрокуратура тогда возбудила дело об акте международного терроризма. Теперь правительство Германии планирует скорректировать законодательство, чтобы не допустить ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» в будущем, сообщал Der Spiegel.

При этом весной 2022 года началась процедура банкротства Nord Stream 2 AG, поскольку из-за санкций США компания не могла соблюдать свои долговые обязательства. Суд тогда предоставил иностранной «дочке» «Газпрома» временный мораторий на выплаты кредиторам, который неоднократно продлевался. В мае 2025 года было объявлено о мировом соглашении между оператором «Северного потока-2» и его кредиторами, которое утвердил суд швейцарского кантона Цуг. Детали договоренностей не разглашались. Позднее «Газпром» заявил, что решение вступило в силу, а мораторий на банкротство организации прекращен.

Как будут действовать поправки

По словам профессора кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве России Михаила Юмаева, долг Nord Stream 2 AG по процентам должен учитываться в доходах «Газпрома». Это происходит по ряду обстоятельств. Во-первых, Nord Stream 2 AG является дочерней компанией «Газпрома», а согласно международным стандартам финансовой отчетности, проценты по займам между связанными сторонами должны отражаться в консолидированной финансовой отчетности, даже если они не были фактически выплачены. Во-вторых, утверждение мирового соглашения формально признало задолженность, включая проценты, в составе обязательств швейцарской компании.

Однако в случае прощения долг Nord Stream 2 AG по процентам перед «Газпромом» является доходом швейцарской компании, замечает партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня. Поправки в Налоговый кодекс в таком случае позволят «Газпрому» не платить налог на прибыль с безнадежных долгов Nord Stream 2 AG, если выполнены оговоренные условия, дополняет доцент кафедры налогов и налогового администрирования Финуниверситета Алексей Костин. «Если долг признается безнадежным, но ранее был учтен в доходах, это ведет к возникновению налоговых обязательств. Поправки Минфина в этом случае направлены на исключение двойного налогообложения в подобных ситуациях, поскольку оптимизируют налоговую базу для международных групп компаний, позволяя не платить налог с доходов по списанным долгам, если выполнены определенные условия — судебная реструктуризация, санкции и так далее», — заключает Юмаев.

Обсуждаемые изменения при этом не должны касаться иностранных заемщиков Nord Stream 2 AG, считает Закабуня. «Вероятнее всего, они коснутся только «Газпрома» и входящих с ним в группу российских юридических лиц, которые предоставляли финансирование Nord Stream 2 AG и которые могли бы выступать налоговыми агентами по обязательствам компании», — полагает он. «Реструктурированные долги Nord Stream 2 AG перед иностранными кредиторами (Wintershall DEA, Shell и др.) не являются прямыми доходами «Газпрома», — добавляет Костин. Однако они все равно могут влиять на его финансовые показатели, замечает он.

При этом поправки могут коснуться не только «Газпрома», говорит Закабуня. Изменения могут действовать и для «любых иных российских компаний, предоставляющих заемное финансирование иностранным лицам, входящим с ними в одну группу», заключает эксперт.