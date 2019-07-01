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Ювелирные компании раскроют налоговую тайну
Для борьбы с серыми схемами по уклонению от уплаты налогов ювелиры инициировали создание отраслевой хартии. Нарушение условий подобного соглашения, но на другом рынке, уже заканчивалось проверками ФСБ и ФНС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

C 1 июля для ювелиров заработает Хартия добросовестного налогоплательщика российского ювелирного рынка, рассказал РБК гендиректор инициировавшей ее создание Гильдии ювелиров России (входят компании Sunlight, «Бронницкий ювелир», Московский ювелирный завод, российское юрлицо Swarovski и др.) Эдуард Уткин. Основная цель инициативы — повысить прозрачность рынка и добиться обеления отрасли, говорит он.

Подписавшие хартию компании обязуются обеспечить фискальную прозрачность деятельности на рынке драгоценных металлов и камней, использовать прозрачные схемы уплаты НДС, отказаться от работы с подозрительными контрагентами, которые могут быть причастны к теневому ввозу и обороту сырья или неуплате налогов.

Сейчас на ювелирном рынке существует проблема нелегального оборота и мошеннических схем, которые распространены из-за высокой стоимости сырья и, соответственно, высокого НДС, объяснил Уткин. Если в цепочке поставок есть фирма-однодневка, которая не заплатила НДС с продажи сырья, претензии в ходе налоговой проверки получит компания-производитель, которая будет вынуждена уплатить налог и штраф, говорит он, а стоимость драгоценных металлов и камней значительно выше, чем стоимость ювелирной работы. Налоговая претензия выставляется именно за стоимость сырья, таким образом, ее размер может оказаться больше заработка производителя и даже привести компанию к банкротству, объяснил гендиректор Гильдии ювелиров. Подобные проблемы возникали у таких компаний, как «Яшма» и «Адамас», напомнил он.

После подписания хартии компания должна не только уведомить ИФНС о раскрытии части сведений о себе, но и внести изменения в договоры со своими контрагентами: в части согласия на раскрытие коммерческой тайны, в части информации о налоговых разрывах, а также в условиях, по которым имущественные потери ювелирной компании в размере суммы неподтвержденного вычета по НДС возмещаются поставщиком.

Единый реестр компаний, подписавших хартию, позволит ее участникам получать от налоговой сведения, что у контрагента образовался налоговый разрыв.

Как будет работать хартия и что по этому поводу думают налоговики — читайте в материале «РБК Pro».

Авторы: Ольга Дубравицкая, Елена Сухорукова
Теги: Гильдия ювелиров, Налоги
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