Представитель Полины Юмашевой сообщил о ее разводе с Олегом Дерипаской

Представитель Полины Юмашевой сообщил о ее разводе с Олегом Дерипаской

Бывшей женой Дерипаски Полину Юмашеву назвал на днях глава совета директоров En+ Грегори Баркер. Теперь это подтвердил и представитель предпринимательницы

Полина Юмашева (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Полина Юмашева больше не состоит в браке с бизнесменом Олегом Дерипаской. Об этом газете «Ведомости» сообщил представитель Юмашевой. Пара развелась больше года назад, после этого Полина Дерипаска вернула девичью фамилию — Юмашева.

Представитель En+ отказался от комментариев РБК.

О разводе Полины Юмашевой и Олега Дерипаски упомянул 27 февраля председатель совета директоров En+ Group лорд Грегори Баркер, отвечая на вопросы британских парламентариев в комитете палаты общин по иностранным делам. Он поправил одного из парламентариев, назвавших Полину женой Дерипаски, сказав: «Бывшая жена».

Полина Юмашева — дочь бывшего главы ельцинской администрации Валентина Юмашева. Она вышла замуж за бизнесмена в 2001 году, у них есть двое детей — Петр и Мария.

По данным Forbes, ей принадлежит издательство Forward Media Group (издает Hello! и «Интерьер + дизайн»), также она владеет долей в LAM Publishing. Ее состояние в 2018 году журнал оценил в $500 млн, она заняла 189-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России.