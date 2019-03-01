Shell сообщила о готовящемся в Гааге ее уголовном преследовании

В Нидерландах скоро вынесут обвинения Shell по коррупционному скандалу вокруг месторождения в Нигерии. В 2011 году компания вместе с итальянской Eni получила лицензию на разведку. В Африке ее обвиняют в даче взятки в $1 млрд

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Прокуратура Нидерландов планирует завершить расследования по делу Royal Dutch Shell и готовится к судебному процессу по уголовным обвинениям, связанным с урегулированием компанией споров вокруг выдачи ей лицензии на разведку нефти в Нигерии в 2011 году. Это следует из сообщения Royal Dutch Shell, опубликованного на ее официальном сайте.

Компания не привела каких-либо других подробностей дела, но подчеркнула, что в случае необходимости проинформирует о развитии дела.

Речь идет о шельфовом месторождении нефти OPL 245 в Гвинейском заливе, Shell и итальянская Eni купили его за $1,3 млрд в рамках сделки, итогом которой стал крупный коррупционный скандал. Изначально лицензия на добычу принадлежала базирующейся в Лагосе Malabu Oil & Gas Ltd, которая связана с бывшим министром нефти Нигерии Дэном Этете (в 2007 году он был осужден за отмывание денег по несвязанному с этим разбирательством делу во Франции).

В декабре 2018 года правительство Нигерии подало исковое заявление в коммерческий суд Лондона против Eni и Royal Dutch Shell. Власти африканской республики указывали, что компании перечислили на целевой депозитный счет нигерийскому правительству $1,1 млрд, из которых около $800 млн позже перевели Malabu Oil & Gas Ltd и самому Этете за выдачу официального разрешения европейским компаниям на разведку месторождений в качестве вознаграждения.

Готовящееся голландское обвинение только усиливает давление на Shell, которой уже объявлены обвинения в коррупции по поводу этой же сделки в Милане вместе с Eni. Сами компании все предъявляемые им обвинения отрицают. Аналитик Jefferies LLC Джейсон Гаммель в разговоре с Bloomberg указал, что месторождение в Нигерии не приносит какой-либо выгоды компаниям.