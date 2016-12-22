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Ананьеву вручили премию за организацию передвижной выставки в России
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Ананьеву вручили премию за организацию передвижной выставки в России
Бизнес, 01 мар, 05:35
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Ананьеву вручили премию за организацию передвижной выставки в России
Один из бывших владельцев Промсвязьбанка Алексей Ананьев стал лауреатом премии The Art Newspaper Russia в номинации «Личный вклад»: в 2017 году он оказал поддержку передвижной выставке «Окна в Россию. Шедевры семи поколений»
Алексей Ананьев (Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»)

Редакция The Art Newspaper Russia определила лауреатов своей премии за достижения в области искусства и провела в Москве четвертую церемонию награждения, говорится на сайте издания.

Среди обладателей наград оказался российский предприниматель, экс-совладелец Промсвязьбанка и основатель Института русского реалистического искусства Алексей Ананьев. Его удостоили награды в номинации «Личный вклад». В 2017 году бизнесмен поддержал передвижную выставку «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» в партнерстве с Государственной Третьяковской галереей.

Награда присуждена Ананьеву «за возрождение демократической традиции показа шедевров по всей стране». Поддержанная Институтом русского реалистического искусства выставка позволила показать более 100 полотен в разных российских городах.

Ананьев — владелец крупнейшей в России публичной частной коллекции соцреалистического и советского искусства, которая насчитывает порядка 6 тыс. произведений. Бизнесмен начал собирать свою коллекцию в 2002 году, приобретя «Свадьбу» Юрия Кугача. «С этого момента он избрал свой путь в искусстве — русский реализм», — отмечается в материале The Art Newspaper Russia.

Главную премию — «Музей года» — получила Третьяковская галерея. Жюри премии особо отметили «смелый ребрендинг» учреждения, которое приняло новый логотип. «Благодаря выставкам и акциям здание на Крымском Валу — Новая Третьяковка с искусством ХХ века и современности — стало конкурировать с исторической коллекцией в Лаврушинском», — говорится в сообщении организаторов премии.

Главной выставкой года признали экспозицию «Октябрь» китайского художника Цая Гоцяна в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Инсталляция у фасада музея была посвящена столетию Октябрьской революции 1917 года, сам художник работает в технике пороховой живописи. Приехать на награждение Гоцян не смог.

Эспозиция «Октябрь» (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

В номинации «Книга года» победила британский искусствовед Розалинд Полли Блейксли. Жюри оценило ее работу «Русский холст: Живопись в императорской России, 1757–1881», в которой она собрала подробное исследование русской национальной школы живописи XVIII–XIX веков. Книга написана на английском языке.

Премию «Реставрация года» получила конклюзия ​«Апофеоз царствования Анны Иоанновны» (около 1737 года) — жанр, который соединяет в себе литературу и живопись. Работа выполнена на шелке с использованием масляных красок, чернил, позолоты и темперы.​

Автор: Анна Трунина.
Теги: Ананьевы , Третьяковская галерея , русское искусство , выставка
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