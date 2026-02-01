 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

WSJ узнала о секретной сделке «шейха-шпиона» с криптокомпанией Трампа

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сделка создает серьезный конфликт интересов и может нарушать конституционный запрет на получение президентом выгод от иностранных государств, пишет WSJ
Тахнун&nbsp;бен Заид Аль Нахайян
Тахнун бен Заид Аль Нахайян (Фото: Mohamed Al Hammadi / UAE Presidential Court / Reuters)

Высокопоставленный представитель властей ОАЭ приобрел крупную долю в криптовалютном стартапе семьи президента США Дональда Трампа незадолго до его второй инаугурации. Инвестиции в $500 млн, направленные через структуры семьи Трампа, совпали с активным лоббированием шейхом Тахнуном бен Заид Аль Нахайяном доступа к передовым американским чипам для искусственного интеллекта. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники и документы.

Соглашение между компанией World Liberty Financial и эмиссарами шейха Тахнуна было заключено в январе прошлого года. Согласно ему, 49% акций компании, соучредителями которой были Эрик Трамп и Стив Уиткофф (вскоре назначенный послом на Ближнем Востоке), перешли под контроль инвестиционного фонда Aryam, связанного с Тахнуном, которого называют «шейх-шпион», пишет WSJ.

World Liberty Financial — компания в сфере децентрализованных финансов. Дональд Трамп занимает пост «почетного сооснователя» (co-founder emeritus), а его сыновья — Эрик, Дональд-младший и Бэррон — являются действующими сооснователями. Структуры, связанные с семьей Трамп, контролируют около 38% холдинга и получают значительную долю операционной прибыли. Операционное руководство проектом осуществляет генеральный директор Зак Уиткофф, сын спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Шейх Тахнун, брат президента ОАЭ и глава крупнейшего суверенного фонда страны, давно стремился получить доступ к американским ИИ-чипам, пишет газета. При администрации Джо Байдена его усилия блокировались из-за опасений передачи технологий Китаю через его компанию G42. Избрание Трампа открыло новые возможности.

Злодей из бондианы: как шейх из ОАЭ стал одним из главных лиц в ИИ-гонке
Тахнун бен Заид Аль Нахайян

В последующие месяцы Тахнун неоднократно встречался с Трампом и его командой, в том числе в Белом доме. Вскоре США и ОАЭ объявили о сделке по поставке сотен тысяч передовых чипов. Часть из них предназначалась для компании G42, что стало для ОАЭ крупным стратегическим успехом, отмечает WSJ.

Эксперты по этике отметили, что сделка с World Liberty создала серьезный конфликт интересов и может нарушать конституционный запрет на получение президентом выгод от иностранных государств, пишет WSJ. Белый дом отрицает какие-либо нарушения, заявляя, что Трамп не участвует в бизнесе компании.

Тахнун контролирует несколько активов в Абу-Даби, от фондов благосостояния до ведущей в регионе компании по искусственному интеллекту G42. По данным Bloomberg, суммарная оценка всех его активов — $1,5 трлн.

В апреле 2024 года Microsoft, при поддержке администрации Байдена, инвестировала $1,5 млрд в компанию G42 Тахнуна. Шейх активизировал привлечение американских партнеров, а итогом его визита в США стало создание в Абу-Даби фонда MGX с планами инвестировать свыше $100 млрд в ИИ-инфраструктуру, включая США. Также MGX пообещала вложить $7 млрд в финансирование ИИ-проекта Stargate Трампа, о котором он объявил после инаугурации.

