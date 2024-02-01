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Reuters назвал активы в России причиной срыва сделки Zee и Sony

Reuters: активы Zee в России стали причиной развала сделки с Sony на $10 млрд
В Sony сочли невозможным, чтобы созданная в результате слияния их «дочки» с индийской ZEEL компания стала владельцем активов в России, утверждает Reuters
Фото: T. Schneider / Shutterstock
Фото: T. Schneider / Shutterstock

Одной из причин развала сделки японской корпорации Sony с индийской Zee Entertainment Enterprises Ltd (ZEEL), общая стоимость которой оценивалась в $10 млрд, стало наличие у последней активов в России. Они стали помехой, так как заключенное в 2021 году предварительное соглашение о слиянии содержало запрет на участие в сделке компаний из стран, попавших под санкции США. Об этом сообщило агентство Reuters, ознакомившееся с перепиской руководителей двух компаний.

По данным агентства, в отправленном 5 января 2024 года письме исполнительного вице-президента по корпоративному развитию и слияниям и поглощениям Sony Pictures Entertainment Эрика Морено отмечалось, что ZEEL не разорвала связи с четырьмя ранее созданными ею в России дочерними компаниями, специализирующимися на производстве и распространении контента. При этом Морено отмечал, что такой разрыв был «абсолютно необходим», так как объединенная компания «ни при каких условиях не могла унаследовать российские активы».

В ответном письме юристы ZEEL указали, что работа российских «дочек» компании была прекращена в декабре 2022 года, а процесс их продажи не был завершен из-за изменений российского законодательства. В ZEEL отметили, что компания продолжает изучение альтернативных вариантов.

Принадлежащий ZEEL телеканал Zee TV начал вещание в России в 2007 году, в начале 2023 года он сменил название на «Индия». На сайте компании «Ред Медиа» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг», занимается производством и дистрибуцией телеканалов для кабельного и спутникового вещания) «Индия» названа «телеканалом современных индийских киносериалов различных жанров».

В числе причин для расторжения сделки Reuters назвал также претензии Sony из-за несоблюдения ZEEL условий соглашения, в том числе о создании необходимых финансовых резервов, а также решение индийской компании приобрести у Disney за $1,4 млрд права на трансляцию в Индии матчей по крикету, из-за чего общий долг ZEEL превысил установленный соглашением лимит.

О расторжении анонсированной в 2021 году сделки, в рамках которой ZEEL должна была стать частью индийского подразделения Sony (SPNI, Sony Pictures Networks India, в настоящее время — Culver Max Entertainment Limited), японская корпорация объявила 22 января 2024 года. Отказ от сделки Sony объяснила тем, что стороны не смогли разрешить возникшие противоречия. В свою очередь, ZEEL сообщила, что сделала все необходимое для урегулирования споров, однако в Sony предпочли разорвать сделку. В связи с этим ZEEL намерена взыскать с японской компании компенсацию в $90 млн.

В марте 2022 года, после начала Россией военной операции на Украине, компания Sony Pictures объявила о приостановке деятельности в России. «Мы поддерживаем многие компании по всему миру, которые в настоящее время приостановили свою деятельность в России, и поддерживаем гуманитарные усилия, которые в настоящее время проводятся на Украине», — отмечалось в заявлении компании.

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