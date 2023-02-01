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Росавиация предложила поменять правила Чикагской конвенции

Росавиация: нужно изменить Чикагскую конвенцию из-за «правового вакуума» в отрасли
Глава Росавиации предложил поменять правила Чикагской конвенции о международной гражданской авиации. Это позволит избежать одностороннего аннулирования свидетельств о регистрации самолетов, как было с Россией в прошлом году
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Россия предложила изменить статью Чикагской конвенции, которая является основным источником международного воздушного права, из-за «правового вакуума», который возник в 2022 году после введения санкций против российской авиаотрасли в ответ на начало военной спецоперации на Украине. Об этом в интервью РБК рассказал глава Росавиации Александр Нерадько.

Весной прошлого года власти Бермуд и Ирландии, где было зарегистрировано большинство импортных самолетов российских авиакомпаний (около 800 самолетов), аннулировали сертификаты их летной годности. По словам Нерадько, они приняли это решение в «одностороннем порядке». «Все было сделано вразрез двухсторонних соглашений, без консультаций с Россией. Получилось, что ни Чикагская конвенция, ни вытекающие из нее соглашения не предусматривают ответственности в случае прекращения договора», — сказал он.

Согласно действующим правилам Чикагской конвенции, есть понятия — государство регистрации воздушных судов (Бермуды и Ирландия) и государство эксплуатанта (Россия). Ключевая роль в техническом регулировании отводится государству регистрации, если оно не может выполнить свои функции, то передает полномочия государству эксплуатанта, говорит Нерадько. «Но Чикагская конвенция не предусматривает автоматической передачи функций государством регистрации государству эксплуатанта», — указал он. В ответ на действия западных стран российские власти решили перерегистрировать самолеты в национальном реестре, не дожидаясь их вывода из реестров Бермуд и Ирландии. В итоге многие самолеты оказались с «двойной регистрацией», что запрещено правилами конвенции. Международная организация гражданской авиации (ICAO) предупредила, что из-за этого в России налицо существенная проблема в области обеспечения безопасности полетов: возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности в целом. После этого рейсы российских авиакомпаний с такими судами отказались обслуживать многие страны, в том числе дружественные, включая Турцию.

Поэтому Москва и предложила внести изменения в Чикагскую конвенцию, касающиеся ответственности за исполнение обязательств по соглашениям в случае прекращения их действия, чтобы страны могли перерегистрировать самолеты в национальных реестрах и это не приводило бы к их двойной регистрации.

Нерадько дал понять, что пока совет ИКАО не поддерживает это предложение, потому что там «преобладает санкционная политика». «Но совет ИКАО — это не вся Международная организация гражданской авиации, которая включает в себя 193 государства. Мне кажется, что если в каждом государстве внимательно отнесутся к нашей инициативе и поймут, что в отношении любой страны может произойти подобная ситуация, когда группа государств введет санкции в одностороннем порядке, то к нам должны прислушаться», — сказал он.

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Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Артём Кореняко Артём Кореняко
санкции Росавиация Александр Нерадько
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